 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 29.12.2023
13:23  Товароразворот. Чем для России так и не стал Китай
13:20  Российская певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркмении
11:57  В Киргизии введена новая госдолжность - "руководитель Секретариата народного курултая". Первым назначен Мыктыбек Абдылдаев
11:50  В Казахстане "Талибан" исключили из списка запрещенных в стране организаций
11:46  В Киргизии стало больше на 3-х "Народных артистов" и одного - "Народного писателя"
10:02  Ядерная война могла начаться сегодня, но обошлось.., - М.Зубов
10:00  Можно ли сравнивать денацификацию Украины и уничтожение Газы? - СП

09:56  Всюду гонимые. Мигранты-рохинджа быстро достали и коренных жителей Индонезии, - НГ
07:54  В Пакистане отказались от празднования Нового года
00:36  США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию Байдена
00:19  Как Украину встраивают в глобальный наркобизнес, - В.Ильин
00:05  Садыр Жапаров попросил кыргызстанцев не обманывать инвесторов
00:02  Дели просится в посредники на мирных переговорах Москвы с Киевом, - НГ
00:01  США в Арктике: к чему приведет курс Белого дома на конфронтацию? - ФСК
00:00  Исламисты в Киргизии сделали целями терактов елку и церковь, - В.Панфилова
Четверг, 28.12.2023
22:33  Опубликован полный список VIP-жен и дочерей, засветивших зады у Ивлеевой
20:34  В битву за Тайвань вступают авианосцы и атомные подлодки
20:31  Пять важных фильмов из Центральной Азии
20:27  Британской империи наносят смертельный удар, - Иван Рыбин
20:25  Японский капитализм терпит крах. Хроника пикирующей пирамиды
20:23  Агрессивный шабаш переименований в Центразии, - С.Кожемякин
13:26  Конец "библейского проекта". Как умрет западная цивилизация, - Андрей Фурсов
13:00  Почему страны вступают в НАТО? Так меньше вероятность, что на тебя нападет Америка, - SwebbTV
12:32  Кому и зачем нужна Ферганская долина, - Шавкат Арипов
12:29  Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике, - Дм.Бавырин
12:27  В Туркменистане сохраняется неясная ситуация с празднованиями Нового года
12:20  В Узбекистане впервые опубликованы фото горной резиденции Ислама Каримова
12:16  Скончался изобретатель пистолета "Глок" - австрийский оружейник Гастон Глок (видео)
09:17  В КазСенат от Кустаная доизбрана шефиня местного отделения правящей партии "Аманат" Бибигуль Аккужина
08:52  В Киргизии предотвращен теракт у новогодней елки в Джалал-Абаде
08:49  Тегеран провел новую красную черту. Будет ли "ответка" Израилю за убийство генерала Рази Мусави
02:27  Илья Малинин. Узбекские корни лучшего фигуриста мира
02:16  В Москве скончался известный туркменский советский кинорежиссер Язгельды Сеидов
01:46  Доха и Бишкек станут дружить армиями. Военный дебют Катара в Киргизии, - Виктория Панфилова
00:53  "Новый Ухань": США откроют в Казахстане секретную биолабораторию уровня BSL-4
00:52  Мобилизационные фокусы и "борьба нанайских мальчиков" в Киеве
00:18  В борьбе за пост президента Тайваня соперники пугают избирателей Китаем, - НГ
Среда, 27.12.2023
21:58  В России заблокировали сайт румынского исполнителя Киркорова (видео)
20:03  За что Каз-силовики прессуют главу проекта "НеМолчи" Дину Тансари
20:02  Две Украины: сопротивленцы против капитулянтов, - Ростислав Ищенко
20:01  Османский ответ: Турция начала спецоперацию на севере Ирака
19:55  Институт философии РАН - фортеця бандеровцев в 100 метрах от Кремля
19:12  Зачем я с Путиным? Будущее принадлежит романтикам, - Иван Охлобыстин
17:30  В Японии перезапустили крупнейшую в мире (и весьма проблемную) АЭС "Касивадзаки-Карива"
15:09  Как в Казахстане министерство сельского хозяйства "закапывает" воду
13:41  Как меняется подход Евросоюза к ЦентрАзии в новых условиях?
13:36  В Павлодаре растаял Ледовый городок стоимостью 53 миллиона тенге
13:30  Полковника Квачкова пытаются посадить за критику полководческих талантов генерала армии Шойгу
12:12  От Украины до Газы: как менялся мир в 2023
12:10  Китай впереди. В России бренды из Поднебесной стали лидерами продаж у операторов
12:05  Что на самом деле означает термин "тюрк" - сенсационное открытие казахстанских ученых
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Казахстан   | 
В Казахстане "Талибан" исключили из списка запрещенных в стране организаций
11:50 29.12.2023

Власти Казахстана приняли решение исключить "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций. Об этом агентству Kazinform рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране террористических организаций в целях его актуализации.

"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - сказал Смадияров.

В вопросе политических контактов, по его словам, Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций.

"Талибан" пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном, и реабилитировать себя в глазах мировой общественности.

Совет Безопасности ООН включил "Талибан" в список террористических организаций в 2003 году. В 2005 году движение признал террористическим Верховный суд Казахстана.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703839800


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года №424
- Спикер Сената об итогах года: Принятые законы обеспечивают устойчивое развитие страны
- Алихан Смаилов поручил в недельный срок принять необходимые решения по приоритетным вопросам Qarmet
- Алихан Смаилов потребовал тщательно следить за качеством строительства новых комфортных школ
- Кадровые перестановки
- Кадры и интеграция
- Новые проекты в сфере геологоразведки будут реализованы совместно с корпорацией CNPC
- Есть и хорошая новость: год будет на день длиннее!
- В конце года принято подводить итоги
- AMANAT взялся за решение проблемы не менее важной, чем коррупция – Данияр Ашимбаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  