В Казахстане "Талибан" исключили из списка запрещенных в стране организаций

11:50 29.12.2023

Власти Казахстана приняли решение исключить "Талибан" из списка запрещенных в стране организаций. Об этом агентству Kazinform рассказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.



По его словам, Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в стране террористических организаций в целях его актуализации.



"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - сказал Смадияров.



В вопросе политических контактов, по его словам, Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций.



"Талибан" пытается установить дипломатические отношения с разными странами, в том числе с Казахстаном, и реабилитировать себя в глазах мировой общественности.



Совет Безопасности ООН включил "Талибан" в список террористических организаций в 2003 году. В 2005 году движение признал террористическим Верховный суд Казахстана.