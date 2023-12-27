В Киргизии введена новая госдолжность - "руководитель Секретариата народного курултая". Первым назначен Мыктыбек Абдылдаев

11:57 29.12.2023

Мыктыбек Абдылдаев назначен руководителем Секретариата народного курултая

Абдылдаев Мыктыбек Юсупович назначен руководителем Секретариата народного курултая.



Как сообщила пресс-служба Администрации президента, соответствующее распоряжение подписал глава государства Садыр Жапаров на основании протокола заседания Национального совета народного курултая от 15 декабря 2023 года.



Мыктыбек Абдылдаев был заместителем министра внутренних дел, генпрокурором, руководителем Администрации президента, несколько раз избирался депутатом Жогорку Кенеша, вице-спикером Жогорку Кенеша, лидером фракций.