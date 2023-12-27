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|Российская певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркмении
13:20 29.12.2023
Выступающая в весьма свободных нарядах российская певица Нюша удостоена звания "заслуженной артистки Туркменистана". Соответствующий указ подписал президент страны Сердар Бердымухамедов.
В документе отмечено, что "почетное звание „Заслуженный артист Туркменистана" российской певице Нюше присвоили за особые заслуги в укреплении дружбы и братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Российской Федерации".
"С учетом многолетних отношений между двумя странами в культурно-гуманитарной сфере, а также, учитывая вдохновенный талант и достигнутые замечательные успехи в развитии музыкально-песенного искусства, присвоить певице и композитору Российской Федерации Анне Владимировне Шурочкиной почетное звание „Türkmenistanyň at gazanan artisti"", − приводит агентство цитату из указа.
Между тем, стиль одежды Нюши в Туркмении запрещен законом. Туркменские женщины обязаны носить длинные до пят национальные платья. А длина волос должна быть ниже плеч.