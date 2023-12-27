В Туркменистане 2024 объявлен годом рыбы, что не так с китайским драконом?

16:37 29.12.2023

С.Бердымухамедов посетил главную елку Ашхабада.



28 декабря президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил новогоднее представление у Главной елки страны, сообщает госинформагентство ТДХ. В торжествах приняли участие дети со всех велаятов и ученики школ Ашхабада.



