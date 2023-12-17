Восточные приличия для праздничного стола

16:58 29.12.2023

ВОСТОЧНЫЕ ПРИЛИЧИЯ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА



Впереди Новый год, а значит гости. Как их принимать? Об этом рассказывает книга "Хороший тон на Востоке".



Вышла в свет она еще в 1915 году. Автор – известный уйгурский историк и литератор Мухаммад Садык Кашгари, живший в 18-19 веках. Перевел произведение на русский язык полицмейстер туземной части Ташкента капитан Нил Лыкошин, посчитав ее полезной для современников. Книга была в свое время очень популярной, выдержала несколько изданий. Не утратили исламские правила хорошего тона и сегодня.



Правила приличия для хозяев



1. Не приглашать к себе исключительно богатых и влиятельных людей, а непременно принимать и бедных. Если приглашают в гости отца, необходимо пригласить и сына. А если во время передачи приглашения присутствовали близкие родственники, то следует позвать и их.



2. Гостей следует принимать как можно радушнее, угощать как можно лучше и оказывать им всяческое уважение и почтение. Но предупредительность и заботливость по отношению к приглашенным в гости обязательны лишь три дня, начиная же с четвертого можно уже несколько меньше заботиться о гостях.



3. По приходе гостей кушанья надо подавать как можно скорее, не заставляя пришедших долго ждать. Не следует подавать лишние блюда и хлеб против того, что гости в состоянии скушать. На стол следует подавать нечетное число лепешек и при том столько, сколько нужно гостю. И чтобы не было лишнего расхода, нужно разламывать только один хлеб: не надо ломать другого, пока не съеден первый.



4. После подачи кушанья нужно пригласить гостя начать еду. Но приличия требуют, чтобы хозяин первый протянул руку за пищей. Вытирать же руки после еды хозяину надлежит после гостя.



5. Не следует настойчиво упрашивать гостя кушать: достаточно повторить эту просьбу три раза.



6. В еде хозяину следует сообразоваться с гостем: если он ест, то и хозяин должен составить ему компанию, Когда гость кончил есть, это должен сделать и хозяин.



7. Самые сладкие и изысканные кушанья следует предлагать гостю, а хозяин должен есть то, что похуже. Если же кушанья этого приготовлено мало, а гость обладает завидным аппетитом, то хозяин должен есть как можно меньше, дабы оставить гостю большую часть.



8. По окончанию трапезы, если гость пожелает удалиться, следует отпустить его и проводить до самого выхода. Также следует встречать гостя у входа в дом. Когда же гость уходит, хозяин должен выразить ему признательность за посещение, произнеся слова: "вы оказали нам честь своим посещением".



9. Не следует допускать чрезмерной роскоши угощения, чтобы похвастаться своим гостеприимством или затмить других.



Правила приличия для гостей



1. Когда вас приглашают в гости, следует принять приглашение даже и в том случае, когда хозяин беден и не в состоянии достойно угостить вас. Принять приглашение следует одинаково вежливо от человека значительного или бедного.



2. Неприлично приходить к кому-либо на угощение без приглашения. Не следует также без приглашения хозяина приводить к нему в дом других лиц: это считается грехом. Если же кто-то из неприглашенных по собственной инициативе последует за приглашенными, то приглашенный, подойдя к входной двери, должен сказать хозяину, что этот человек пришел сам и хозяину должно решить пустить ли его или удалить.



3. Перед тем, как отправиться в гости, следует непременно дома настолько утолить свой голод, чтобы затем не выделяться среди гостей своей торопливостью в еде.



4. Придя же на угощение, следует занять то место между гостями, которое будет указано хозяином дома. Все, что будет предложено хозяином дома, следует принимать без оговорок. Неприлично смотреть по сторонам, осматривать находящиеся в доме вещи и давать указания хозяину по поводу приготовления пищи.



5. Гости не должны подавать друг другу кушанья с блюда руками. Это допустимо лишь для повара и обслуживающих гостей лицам. Но и им лучше этого не делать.



6. Не следует без разрешения хозяина уносить пищу и оставшиеся от угощения припасы домой, ибо пища подается для того, чтобы ее ели за дастарханом или столом, а не для того, чтобы ею кормили посторонних.



7. После окончания угощения гость должен спросить у хозяина разрешения удалиться и после этого неприлично вести в доме продолжительный разговор. Уходить из дома без разрешения хозяина не следует.



Правила приема пищи и питья



1. Вкушать пищу следует умеренно, не нужно есть много, до полного пресыщения, лучше не наедаться досыта.



2. Хозяину не следует приготовлять для себя особенные кушанья, надо обходиться тем, что предлагается всем присутствующим. Однако же если без требования хозяина приготовят и принесут ему вкусное блюдо, то не следует от него отказываться.



3. Не следует есть без перерыва мясное, но и не следует оставаться совсем без мяса сорок дней подряд. Не надлежит употреблять в пищу легкого, почек, кишок и желудка коровы.



4. После рыбы не следует есть молочное и наоборот, жареное мясо не следует мешать с вареным, сушеное или вяленое – со свежим. Не надо есть одно за другим два горячительных блюда, как и два прохладительных. Не следует употреблять в пищу продукты, издающие дурной запах, сырой лук и чеснок.



5. Во время еды необходимо снимать калоши и сапоги (это не касается ичиг), подбирать под себя полы верхнего платья и засучивать рукава халата.



6. Посуда для кушанья должна быть деревянная или глиняная. Есть же из посуды золотой или серебряной грешно, а из железной, медной или оловянной не дозволено.



7. Сотрапезники должны выждать, когда старший из присутствовавших протянет руку к пище, и тогда уже приниматься за еду. Для старшего же обязательно поскорее приступать к пище, чтобы не заставлять ждать остальных.



8. Еду и питье следует брать правой рукою, а есть четырьмя пальцами, кроме мизинца. Нельзя есть двумя пальцами. Пищу с блюда следует брать только перед собой, фрукты же можно брать и с других сторон блюда.



9. Хлеб следует ломать непременно двумя руками, жир с рук нельзя обтирать о хлеб.



10. Куски следует выбирать средние, и, положив пищу в рот, стараться как можно лучше разжевать ее и, не торопясь, проглотить. Если пища слишком горяча, не следует дуть на нее, нужно выждать, пока она не остынет. Пока взятый в рот кусок не будет проглочен, не следует протягивать руку за другим куском. Откусив от куска, не следует класть оставшуюся часть вновь на блюдо.



11. Не следует за столом повышать голос, говорить неприятности присутствующим или критиковать предложенное угощение. До самого конца следует поддерживать согласие и мир среди собеседников и не вставать со своего места до тех пор, пока не свернут скатерть.



12. Лучшую часть пищи следует предоставить сотрапезникам, а не протягивать самому руку за лучшими кусками. Если мясо уварено до мягкости, то его следует делить руками, а не резать ножом. Если же в состав угощения входит что-либо, состоящее из отдельных предметов, то следует непременно съесть нечетное число таких отдельных частиц, например, фиников, пельменей, пирожков или ягод. Потому, что Бог один и потому Ему угоден нечет.



13. Воду надо пить сидя. Опорожнить сосуд следует за три приема, отделяя каждый раз губы от чашки. Сначала нужно сделать один глоток, потом три, затем пять. Пить же залпом – неприлично.



14. Не следует пить из горлышка посуды. Не следует пить прямо ртом из пруда или арыка. Это непристойно, ибо напоминает способ утоления жажды четвероногими животными.



15. Шербет или воду, хотя бы и самому хотелось пить, следует предложить сначала присутствующим. Напившись, следует предложить чашку, из которой пил, своему правому соседу даже и в том случае, если слева сидит лицо высокопоставленное: потому что в хадисе сказано "правый переходит к правому"…



Рубен НАЗАРЬЯН