Милей послал Путина и Си. Аргентина официально отказалась вступать в БРИКС

17:29 29.12.2023

СМИ сообщили, что Милей отклонил приглашение Аргентины в БРИКС

Новый президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Об этом 29 декабря сообщает аргентинский телеканал Canal C.



По данным источника, в письме аргентинский лидер написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.



Отмечается, что письма о данном "институциональном решении" также направлены президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту ЮАР Сирилу Рамафосе.



Позже, 28 декабря, посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов заявил, что есть основания полагать, что дружеские отношения между РФ и Аргентиной сохранятся, несмотря на ряд заявлений нового правительства Аргентины во главе с Милеем.



12 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение аргентинской стороны поддержать Украину, отметил, что Россия в диалоге с Аргентиной намерена концентрировать внимание на общих со страной интересах.



До этого, 20 ноября, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с "Известиями" отметил, что для России избрание Милея на пост главы государства 19 ноября означает, что Аргентина теперь "будет в стане русофобских государств", от нее последует поддержка Украины, возможны санкции против РФ, а также отказ от вступления в БРИКС.



В свою очередь, глава аргентинского МИДа Диана Мондино заверила, что страна не собирается разрывать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Дипломат обратила внимание, что каких-либо разрывов или изменений отношений быть не может.



В конце сентября Путин в рамках парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" отмечал, что Москва готова выстраивать взаимодействие с регионом и хочет тесно сотрудничать с его интеграционными объединениями.



БРИКС - межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.