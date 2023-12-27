Токаев освободил от должности главу сил спецопераций

20:38 29.12.2023

29 декабря 2023 года распоряжением главы государства Болат Журабаев освобожден от должности командующего силами специальных операций Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.



В январе 2022 году Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании командования Сил специальных операций ВС РК".



В феврале того же года президент подписал указ о назначении Журабаева главой новой структуры.



