Токаев освободил от должности главу сил спецопераций

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20:38 29.12.2023
29 декабря 2023 года распоряжением главы государства Болат Журабаев освобожден от должности командующего силами специальных операций Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.
В январе 2022 году Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании командования Сил специальных операций ВС РК".
В феврале того же года президент подписал указ о назначении Журабаева главой новой структуры.
Новую структуру создали для совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Казахстана.
Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны.
В том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям. Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.
Данияр Кунафин