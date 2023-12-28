"В стране создано более 1200 новых производственных цехов и предприятий", - послание народу президента Рахмона

00:00 30.12.2023 Послание Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона "Об основных направлениях внутренней и внешней политики республики"



28 декабря 2023 года



Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон!



Дорогие соотечественники!



2023 год для Таджикистана, несмотря на беспрецедентное осложнение ситуации современного мира, а также изменение климата и его тяжелые последствия – засухи и маловодье, которые в последние годы продолжаются в регионе, благодаря сплоченному и самоотверженному труду славного народа страны стал еще одним успешным годом.



Во всех сферах жизни общества был достигнут значительный прогресс, валовой внутренний продукт страны по сравнению с прошлым годом увеличился на 8,3 % и достиг более 130 млрд сомони.



Доходная часть государственного бюджета обеспечена на 102,5 %, а государство и Правительство страны приняли конкретные меры для выполнения своих социальных обязательств и решения вопросов, связанных с развитием социально-экономических сфер страны.



Только за счет государственного бюджета было направлено более 40 млрд сомони, что по сравнению с 2022 годом на 5,3 млрд сомони больше.



В последние годы основное внимание Правительства страны было уделено вопросам предотвращения воздействия потенциальных рисков на национальную экономику, эффективного использования имеющихся мощностей, индустриализации страны и создания рабочих мест.



Мы также объявили, что формирование "зеленой" экономики, ускорение процесса цифровизации экономики, развитие человеческого потенциала, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, укрепление экспортных возможностей страны и улучшение качества социальных услуг являются приоритетными вопросами.



Несмотря на влияние негативных факторов последних лет, в том числе распространение инфекционного заболевания COVID-19, торговые конфликты, региональные конфликты, нарушение системы международных экономических и финансовых отношений и их непосредственное влияние на национальную экономику, нам удалось обеспечить показатели развития на этом этапе.



За последние семь лет темпы развития национальной экономики в среднем составили 7,5 %, а объем валового внутреннего продукта увеличился в 1,5 раза.



Между тем, мы были в условиях экономических и торговых ограничений более двух лет во время пандемии COVID-19.



За этот период денежные доходы населения увеличились в 3,3 раза, с 37,2 млрд сомони в 2017 году до 112,7 млрд сомони в 2023 году.



Средняя заработная плата увеличилась более чем в 2 раза, а размер окончательной пенсии - в 1,9 раза.



Несмотря на рост цен на мировых рынках, в последние годы в стране сохранился стабильный уровень инфляции, а в 2023 году - 3,8 процента.



В результате реализации указанных мер уровень бедности снизился с 29,5 % в 2017 году до 21,2 % в 2023 году.



За последние два десятилетия уровень жизни населения страны постепенно улучшился, а показатель уровня бедности снизился с 83-х процентов в 1999 году до 62-х процентных пунктов в 2023 году.



С целью продолжения этого процесса Правительству страны поручается принять конкретные меры для снижения уровня бедности до 10 процентов в последующие семь лет.



В связи с этим в 2024 году необходимо обеспечить темпы развития национальной экономики на уровне не менее 8 процентов посредством эффективной реализации принятых программ и планов.



Уважаемые депутаты!



В результате реализации созидательных программ Правительства страны доходная часть государственного бюджета ежегодно увеличивалась, в 2023 году ее объем по сравнению с 2017 годом увеличился в 1,6 раза.



С созданием возможностей усилился социальный характер государственного бюджета, расходы на науку, образование, здравоохранение и другие социальные сферы увеличились с 9,6 млрд сомони в 2017 году до 18,5 млрд сомони в 2023 году, то есть в 1,9 раза.



За последние семь лет за счет государственного бюджета было направлено более 21,9 млрд сомони на поддержку уязвимых групп населения посредством выплаты пенсий, пособий и компенсаций, содержания учреждений социальной защиты и других обязательств, в том числе только в 2023 году - 4 млрд сомони.



В этот период только для выплаты адресной социальной помощи малообеспеченным семьям и детям-инвалидам, а также единовременной компенсации гражданам, пострадавшим от катастроф, направлено 2 миллиарда 70 миллионов сомони.



Правительство страны осуществляет дополнительные меры для поддержки социальных сфер и таким образом повышения уровня и качества жизни народа страны за счет государственного бюджета в будущем.



В последующие три года общий объем расходов государственного бюджета на социальные сферы будет увеличен, на эти цели будет направлено 61 млрд сомони.



Министерству финансов поручается совместно с соответствующими структурами и органами для обеспечения показателей доходной части государственного бюджета, эффективности его расходов и полного охвата возможных источников доходов бюджета расширить процесс финансово-налоговой цифровизации и в ближайшие сроки установить комплексную систему отношений с цифровыми финансами.



Министерствам финансов, экономического развития и торговли, Национальному банку и другим министерствам и ведомствам в последующие два года полностью внедрить систему безналичных платежей во всех сферах, в том числе в торговых и сервисных точках, обеспечить интеграцию деятельности в этом направлении.



Также с целью привлечения внутреннего и внешнего капитала принять необходимые меры для развития рынка ценных бумаг, особенно "зеленых" ценных бумаг и вторичного рынка.



В 2023 году состояние финансово-кредитных структур страны увеличилось на 22 % по сравнению с прошлым годом и составило 39,6 млрд сомони.



В текущем году предложение кредитов банковской системой по сравнению с 2022 годом увеличилось на 31,1 % и составило 18,5 млрд сомони.



Объем выданных микрокредитов увеличился на 32,1 % и составил 13,3 млрд сомони.



Кредиты, предоставленные женщинам и девушкам-предпринимателям, увеличились на 30 процентов и достигли 4,8 млрд сомони.



За этот период общий баланс сбережений населения и юридических лиц в отечественных кредитных организациях увеличился на 32 % и достиг 18,6 млрд сомони.



Национальному банку и кредитным организациям необходимо принять дополнительные меры в направлении поиска дополнительных источников финансирования и на этой основе увеличения предоставления долгосрочных, доступных и по низким процентным ставкам кредитов, а также полного внедрения цифровой системы банковских услуг во всех регионах страны и широкого использования финансовых технологий.



Правительство страны определило развитие частного сектора, предпринимательства и инвестиций в Национальной стратегии развития на период до 2030 года в качестве основного средства достижения национальных целей и постоянно принимает меры по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности для того, чтобы сделать экономику страны привлекательной для инвестиций и ориентировать ее на экспорт.



В результате осуществленных мер количество хозяйствующих субъектов за последние 7 лет увеличилось с 62-х тысяч до 350 тысяч.



За этот период предпринимателями страны было построено и реконструировано: более 2-х тысяч производственных предприятий и цехов с 21-й тысячей рабочих мест, 1380 объектов сферы образования, 1213 учреждений здравоохранения, 11,5 тысячи километров дорог и 461 мост.



Только в 2023 году предприниматели страны построили и сдали в эксплуатацию 715 новых производственных предприятий с 5 тысячами рабочих мест.



В этом году патриотическими предпринимателями в сфере образования было создано 117 объектов для более 43-х тысяч учащихся, а в сфере здравоохранения было построено и реконструировано 139 объектов.



Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность всем уважаемым предпринимателям и инвесторам страны за их созидательные инициативы во имя благоустройства и прогресса нашей любимой Родины.



Правительство страны и местные исполнительные органы государственной власти обязаны принять своевременные меры для повышения прозрачности, еще большего улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, устранения административных и искусственных барьеров в этом направлении и всесторонне поддерживать инициативы предпринимателей.



Согласно статистическим данным, за последние семь лет в страну поступили иностранные инвестиции на сумму более 95 миллиардов сомони, из которых более 30 миллиардов сомони являются прямым капиталом.



За этот период в различных социально-экономических сферах за счет государственного бюджета и иностранного капитала было реализовано более 1400 государственных инвестиционных проектов на сумму 36 млрд сомони.



Сейчас в стране реализуются еще 724 государственных инвестиционных проекта на общую сумму 152 млрд сомони.



Согласно "Национальной стратегии развития страны на период до 2030 года", объем прямых инвестиций до 2026 года был увеличен на 10 процентов по сравнению с валовым внутренним продуктом, а в 2022-2026 годах, то есть за пять лет, в национальную экономику должно быть привлечено более 60 млрд сомони прямых инвестиций.



В 2023 году на организацию нового промышленного производства, расширение основных фондов и налаживание производства новой и конкурентоспособной продукции за счет иностранных инвестиций и средств предприятий направлено более 7 млрд сомони, что по сравнению с 2022 годом в 1,5 раза больше.



В этом процессе необходимо уделять первоочередное внимание созданию новых рабочих мест, укреплению сотрудничества с отечественными и зарубежными компаниями, инвесторами, партнерами по развитию и международными финансовыми организациями для создания новых производственных предприятий с ввозом современных энергосберегающих технологий и на этой основе достижения основных целей социально-экономического развития страны.



В связи с этим Правительству страны необходимо принять необходимые меры по реформированию системы привлечения капитала, разработке, предложению и эффективной реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, особенно в промышленном и агропромышленном секторах.



Министерству экономического развития и торговли, Государственному комитету по инвестициям и управлению государственным имуществом для повышения инвестиционных возможностей страны разработать национальные экологические и социальные стандарты и стандарты управления в осуществлении предпринимательской деятельности.



Дорогие соотечественники!



Сфера промышленности и инноваций является одним из важнейших источников дальнейшего развития страны, ее развитие позволяет найти дополнительные источники доходов государственного бюджета и создать новые рабочие места для населения.



За годы Государственной независимости реализация планов и программ развития сферы промышленности позволила построить и ввести в эксплуатацию в стране более 3-х тысяч промышленных предприятий с 54 тысячами рабочих мест.



Только за счет увеличения промышленных мощностей в период независимости спрос на электроэнергию увеличился более чем на 800 мегаватт.



За 75 лет прошлого времени (до 1991 года) в республике функционировало всего 358 промышленных предприятий с 33 тысячами рабочих мест.



Только после восстановления мира и стабильности, налаживания бесперебойной деятельности парализованных сфер государственной власти у нас появилась возможность заниматься вопросами социально-экономического развития страны.



То есть, мы приступили к экономическому развитию страны с 2000 года - всего 23 года назад.



С учетом большого значения сферы промышленности в дальнейшем развитии страны, мы объявили 2022-2026 годы "Годами развития промышленности".



Для реализации этой инициативы за последние два года в стране создано более 1200 новых производственных цехов и предприятий с 11 тысячами рабочих мест.



В текущем году объем производства промышленной продукции по сравнению с 1992 годом увеличился в 4,6 раза и достиг более 46 млрд сомони.



Только за последние семь лет этот показатель увеличился в 2,4 раза.



Однако в процессе ускоренной индустриализации страны существует ряд нерешенных вопросов, таких как износ оборудования, низкий уровень конкурентоспособности продукции, ее диверсификация, нехватка оборотных средств предприятий и высококвалифицированных кадров.



Также подчеркиваю, что в текущем году экспорт промышленной продукции имеет тенденцию к снижению.



В 2022 году экспорт продукции отрасли достиг 22,8 млрд сомони, но в 2023 году этот показатель составил всего 18,5 млрд сомони и снизился на 19 процентов.



Поэтому Правительству страны, Министерству промышленности и новых технологий, местным исполнительным органам государственной власти необходимо обеспечить значительное увеличение объемов переработки и экспортно-ориентированной продукции, повышение конкурентоспособности и диверсификации производства, эффективное размещение производственных мощностей и создание промышленных комплексов.



Министерство промышленности и новых технологий совместно с председателями областей, городов и районов страны уделяет особое внимание развитию легкой промышленности, народных ремесел, налаживанию полной переработки отечественного сырья и обеспечению населения страны, особенно молодежи и женщин, рабочими местами.



По указанным вопросам Правительство страны обязано принять конкретные меры по совершенствованию системы подготовки специалистов для реального сектора экономики с учетом отраслевых приоритетов, созданию промышленных, агропромышленных и сервисных комплексов.



Как отмечают наши дорогие соотечественники, в последние годы изменение климата в планетарном масштабе стало главной проблемой, а также оказало негативное влияние на Таджикистан.



В нашей стране каждый год стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, лавины и оползни, наносят большой ущерб населению и экономике страны.



Поэтому с целью производства "зеленой" энергии, развития "зеленой" экономики и снижения выбросов парниковых газов необходимо принять дополнительные меры в направлении государственных инвестиций и цифровизации защиты окружающей среды.



В связи с этим Главному управлению геологии с использованием полученных инженерно-геологических результатов и указанием регионов, подверженных воздействию опасных природных факторов, разработать и представить Правительству страны Карту экзогенных и геологических процессов.



Также Правительству страны и Главному управлению геологии поручается расширить деятельность по повышению уровня и качества обучения, разведки и подготовки месторождений полезных ископаемых к промышленному использованию.



Министерствам финансов, промышленности и новых технологий и Главному управлению геологии поручается принять практические меры по поиску необходимых средств для усиления исследовательских и геологических работ и идентификации имеющихся ресурсов.



Следует отметить, что в последние годы устойчивое развитие энергетической отрасли создает благоприятную почву для процесса ускоренной индустриализации страны.



В целом, в период независимости Правительством страны на обновление, то есть ремонт и реконструкцию энергетической системы страны, направлено 85,7 млрд сомони.



Система, в которой за 75 лет срок использования большинства оборудования почти истек, была обновлена и реконструирована.



Если бы мы этого не сделали, возможно, сегодня мы бы вообще остались без электричества.



В этот период только на реконструкцию действующих гидроэлектростанций было направлено более 11,3 млрд сомони, полностью реконструирована гидроэлектростанция "Сарбанд", увеличена ее мощность на 30 мегаватт.



Также продолжается реконструкция гидроэлектростанций "Нурек" и "Кайраккум", после завершения работ их мощность в целом увеличится на 423 мегаватта.



Важным моментом является то, что указанные гидроэлектростанции будут служить народу Таджикистана еще несколько десятилетий после реконструкции.



Правительство страны, с учетом обилия гидроэнергетических ресурсов, большого потенциала производства "зеленой" энергии, ее экспорта, предпринимает устойчивые шаги в достижении своей стратегической цели – достижении энергетической независимости.



В 2023 году энергетическая мощность Таджикистана составила более 6 тысяч мегаватт, а производство электроэнергии – 22 млрд киловатт-часов, что на 4,8 млрд киловатт-часов, или на 28 процентов больше, чем в 2017 году.



Для достижения поставленных целей необходимо, чтобы в ближайшие годы Правительством страны, Министерством энергетики и водных ресурсов, другими соответствующими структурами и органами были приняты следующие меры.



Первая: продолжить строительство гидроэлектростанций "Рогун", "Себзор" и реконструкцию действующих гидроэлектростанций, а также расширить работы по поиску финансирования новых мощностей по производству "зеленой" энергии и увеличению энергетических мощностей страны на 10 тысяч мегаватт.



Вторая: для улучшения электроснабжения населения страны и развития горной промышленности и металлургической промышленности ускорить темпы работ по техническому обоснованию и проектированию гидроэлектростанций "Совет" мощностью 1000 мегаватт на реке Вахш, "Санобод" мощностью до 500 мегаватт в три этапа на реке Пяндж, в части района Рушан и "Чарсем" на реке Гунд района с мощностью 14 мегаватт, с учетом строительства линий электропередачи и других работ, необходимых для распределения электрической инфраструктуры.



Третья: в связи с реализацией проектов строительства линий электропередачи CASA-1000 и присоединением к энергетической системе Центральной Азии необходимо принять срочные меры по увеличению экспорта электроэнергии до 10 млрд киловатт-часов в ближайшие 7 лет.



Четвертая: для снижения потерь электроэнергии и достижения показателей не более 9 процентов потерь обеспечить своевременную и качественную реализацию государственных инвестиционных проектов в этом направлении, расширить привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, использование механизма государственно-частного партнерства для решения этой проблемы в городах и районах страны.



Пятая: с целью достижения целей Стратегии развития "зеленой" экономики необходимо принять практические меры по созданию гидроэлектростанций за счет возобновляемых источников энергии и к 2030 году - по увеличению альтернативных мощностей производства "зеленой" энергии в объеме не менее 1000 мегаватт, то есть с использованием солнечных и ветряных ресурсов.



Шестая: усилить работы по переходу на энергосберегающее оборудование на социально-экономических, производственных и коммуникационных объектах страны и соблюдению высокой культуры использования электроэнергии населением.



Мы планируем в 2025 году ввести в эксплуатацию третий блок гидроэлектростанции "Рогун".



С этой целью в 2023 году за счет государственного бюджета было направлено более 5 млрд сомони, в настоящее время на этом важном объекте века функционируют 15 тысяч специалистов, рабочих и 3,5 тысячи единиц строительной техники.



С реализацией указанных мер в 2023 году производство электроэнергии в стране полностью обеспечено за счет возобновляемых источников, то есть на 100 процентов "зеленой" энергией (в настоящее время 98 процентов), на этой основе по международным стандартам до 2037 года выбросы парниковых газов будут сокращены до предела.



То есть, Таджикистан как ведущее государство мира по развитию "зеленой" экономики в 2037 году фактически становится "зеленой" страной.



Сейчас наша страна занимает 6-е место в мире по объему производства электроэнергии из возобновляемых источников.



Уважаемые присутствующие!



С целью освобождения страны от коммуникационной изоляции и превращения ее в транзитную страну Правительство страны с первых лет независимости, несмотря на тяжелое экономическое и финансовое положение, мобилизовало все ресурсы и возможности.



В период независимости в стране реализовано 58 государственных инвестиционных проектов в направлении строительства и реконструкции автомобильных и железных дорог, строительства инфраструктуры и укрепления технического потенциала отрасли на сумму 26,6 млрд сомони, в настоящее время ведутся работы в этом направлении.



В ближайшее время дороги Таджикистана будут использованы в качестве транзитно-экономического коридора "Китай – Таджикистан – Афганистан" и "Китай – Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа", а также "Таджикистан – Китай – Пакистан".



Правительство страны намерено в ближайшем будущем разработать и представить ряд приоритетных проектов строительства и реконструкции автомобильных дорог, имеющих международное и республиканское значение для формирования экономических коридоров.



Среди таких проектов трассы от Синьцзяна до села Варшез Шугнанского района (235 километров), от Варшеза до перевала "Кульма – Карасу" (300 километров), "Бохтар – Джалолиддин Балхи – Кубодиен – Шаритус – Айвод – граница Республики Узбекистан" (170 километров), "Худжанд – Канибадам" (57 километров), "Худжанд – Ашт" (122 км) и "Бальджувон – Сари-Хосор" (58 километров).



Сегодня в сфере транспорта реализуются 17 государственных инвестиционных проектов на сумму более 13 млрд сомони.



В настоящее время реализуются проекты строительства и реконструкции автомобильной дороги "Рогун – Обигарм – Нуробод" на сумму 3,3 млрд сомони и строительства крупнейшего моста в стране длиной 920 метров на сумму 625 млн сомони в Раштской долине.



Также продолжается реализация проектов строительства дорог "Бекабад – Дехмой", "Дехмой – Бободжон Гафуров", "Бободжон Гафуров – Хистеварз" и "Канибадам – Кучкак" (52 км) 635 млн сомони в Согдийской области, "Бохтар – Левакант – Лолазор – Дангара" (69 км) 672 млн сомони, "Хулбук – Темурмалик – Кангурт" (59 км) 740 млн сомони в Хатлонской области.



Одновременно с этим в Горно-Бадахшанской автономной области продолжается реконструкция автодороги "Калаи-Хумб – Ванч – граница Рушанского района" (93 км) со строительством двух туннелей длиной 5,2 км на сумму 2,2 млрд сомони, строительство двух мостов длиной 283 метра над реками Гунд и Шорфа, 4,5 км дорог и коридоров против лавин (550 метров) на сумму 342 млн сомони.



Накануне начала строительства находятся дороги "Гулистон – Куляб" (35 километров) составляет 745 млн сомони, "Дангара – Гулистон" (49 километров) – 1 млрд 314 млн сомони, "Гулистон – Фархор – Пяндж" (137 километров – первая фаза) 449 млн сомони, остальные этапы – 1,1 млрд сомони.



За последние 7 лет за счет всех источников финансирования в столице страны было реконструировано 82 километра дорог на сумму 2 млрд 235 млн сомони.



В течение следующих трех лет в Душанбе будут построены и сданы в эксплуатацию 40 километров автомобильных дорог с 7 эстакадами общей стоимостью более 3-х млрд сомони.



Только в 2023 году в столице страны было построено и сдано в эксплуатацию 16 километров автомобильных дорог стоимостью 700 млн сомони.



Следует отметить, что в последние годы строительство и сдача в эксплуатацию местных дорог продолжаются ускоренными темпами, только в 2023 году за счет всех источников финансирования, особенно с вкладом предпринимателей и щедрых людей, отремонтированы 1000 километров местных дорог на сумму более 300 млн сомони, а также завершены строительство и реконструкция 41 моста.



Мы намерены с реализацией поставленных нами целей в ближайшие пять-шесть лет привести все международные и республиканские дороги страны в соответствие с нормами мирового уровня.



То есть, строительство современных дорог в ближайшем будущем позволит нам достичь нашей стратегической цели – превратить Таджикистан в транзитную страну, обеспечить устойчивое экономическое развитие и еще большее улучшение условий жизни нашего народа.



Наряду со строительством и вводом в эксплуатацию автомобильных дорог, порядок их эффективного использования и поддержание в хорошем состоянии построенных дорог является одним из важных вопросов.



В связи с этим крайне важным является внедрение механизма цифрового контроля над движением грузоперевозочного транспорта.



Кроме того, для полного достижения стратегических целей страны важно создание логистических центров, оптовое распределение и увеличение количества грузовых перевозок, в том числе холодильных транспортных средств, в сотрудничестве с предпринимателями и инвесторами.



Министерство транспорта и Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом обязаны и впредь принимать меры для привлечения инвестиций и эффективного осуществления государственных инвестиционных проектов в области транспортной инфраструктуры, в том числе проекта единой сети цифрового контроля над весом грузового транспорта.



Кроме того, Министерству транспорта и таможенной службе необходимо принять меры по расширению пограничных переходов, созданию "зеленых коридоров", использованию цифровых технологий и созданию пограничных терминалов в соответствии с современными международными стандартами.



Министерство транспорта и местные исполнительные органы государственной власти обязаны принять срочные меры по совершенствованию экологических и социальных стандартов разработки проектов строительства, реконструкции и использования дорог с целью приведения их в соответствие с принципами "зеленой" экономики, озеленения прилегающих автомобильных дорог международного, республиканского и местного значения.



Кроме того, необходимо принять эффективные меры для соблюдения правил дорожного движения, предотвращения дорожно-транспортных происшествий, защиты жизни и здоровья граждан, повышения культуры вождения и поддержания чистоты дорог.



С учетом изменения климата и с целью улучшения экологической ситуации в стране, а также создания для населения максимально лучших и благоприятных условий жизни Правительству страны, Комитету по охране окружающей среды, всем государственным структурам и органам поручается принять и реализовать конкретную государственную программу по озеленению страны на период до 2040 года.



Обеспечение комфортной и благополучной жизни будущих поколений нашего народа заставляет нас серьезно отнестись к этому вопросу.



То есть, мы должны сажать растения для будущих поколений, возводить сады, сделать нашу Родину прогрессивной и, как я всегда подчеркиваю, передать нашим детям и внукам благоустроенный край.



Потепление температуры планеты и ее негативные последствия – нехватка воды, непрерывная засуха и другие стихийные бедствия, в том числе беспрецедентное похолодание прошлой зимы, то есть все большее ухудшение состояния окружающей среды человечества, в дополнение к тому, что это приводит к все более тяжелому снабжению продовольствием и качественной питьевой водой во многих странах и регионах мира, способствует распространению инфекционных заболеваний и все более устойчивому укреплению иммунитета существующих лекарственных средств против вируса таких заболеваний.



Поэтому люди вынуждены принимать срочные и эффективные меры по исправлению неблагоприятного положения окружающей среды и предотвращению ее дальнейшего разрушения, в первую очередь, путем существенного сокращения выбросов парниковых газов, посадки и озеленения, рационального использования водных ресурсов, то есть во имя спасения природы и человечества.



Дорогие соотечественники!



В связи с развитием экономики современного мира и разрывом традиционной цепочки поставок товаров и продукции, ростом населения, а также вследствие изменения климата и его негативных последствий – продолжающейся засухи и нехватки воды, в том числе в нашем регионе, растет спрос на воду и сельскохозяйственную продукцию.



Наряду с этим быстрое изменение состояния мирового продовольственного рынка и постоянный рост цен на продовольственную продукцию побуждают нас уделять первоочередное внимание улучшению состояния сельского хозяйства, увеличению производства продукции, развитию агропромышленных комплексов и таким образом обеспечению продовольственной безопасности страны.



В результате принятых Правительством страны мер и добросовестного труда фермеров уровень обеспечения населения основными продуктами питания увеличился, в 2023 году производство зерновых увеличилось в 6 раз по сравнению с 1991 годом, в том числе пшеницы - в 5,6 раза, риса - в 6,7 раза, картофеля - в 10,8 раза, овощей - в 9 раз, бахчевых - в 17,5 раза, фруктов - в 10 раз и винограда - в 2 раза.



За этот период поголовье крупного рогатого скота увеличилось в 2 раза (сейчас его количество достигло 2,6 млн голов), мелкого скота - в 2 раза (6,6 млн голов), птиц - в 1,9 раза (12,2 млн голов).



Ввоз мяса из-за пределов страны с каждым годом сокращается, с 10,7 тысячи тонн в 2014 году уменьшился на 144 тонны в 2023 году.



Ввоз молока осуществляется крайне мало.



То есть, сейчас потребности населения страны в мясе и молоке полностью обеспечиваются за счет отечественного производства.



Напомню, что в прошлом ежегодно в республику импортировались 160 тысяч тонн мяса и 170 тысяч тонн картофеля.



Не следует забывать, что за последние три десятилетия население Таджикистана возросло с 5 млн до 10 млн, то есть спрос на продукты питания увеличился вдвое.



В 2023 году поставки основной продовольственной продукции отечественного производства в стране были доведены до 85 процентов, что в 2,5 раза больше, чем в 1991 году.



Производство картофеля (122%), овощей (174%), лука (527%), моркови (360%), бахчевых (313%), молока и мяса (по 100%) обеспечено больше потребительской меры.



То есть, сегодня наша страна полностью снабжена этими видами продуктов питания за счет внутреннего производства.



Выражаю свою искреннюю благодарность всем земледельцам страны за их добросовестный труд, что хорошо явствует из упомянутых показателей и изобилия продовольственного рынка.



В последние годы поддержка и льготы, предлагаемые для развития сельского хозяйства, дают положительные результаты: за последние семь лет общий объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 1,6 раза.



Только на основе реализации льгот в сфере птицеводства за этот период количество птицеводческих предприятий увеличилось в 3,3 раза, а общий объем производства продукции отрасли - в 5 раз.



С целью продолжения этого процесса Правительство страны уделяет первоочередное внимание вопросам переработки сельскохозяйственной продукции, развития пищевой промышленности и экспорта продукции.



Кроме того, необходимо принять меры в направлении создания лабораторий, отвечающих международным требованиям, решения вопроса о признании сертификата качества в рамках двусторонней и многосторонней торговли со странами-партнерами и формирования "зеленого коридора", оснащенного цифровыми технологиями.



Уважаемые присутствующие!



В 2018-2023 годах для развития сферы туризма и народных ремесел были реализованы четыре государственных инвестиционных проекта на сумму 330 млн сомони, кроме того, субъектам сферы со стороны банковской системы страны выделено более 300 млн сомони льготных кредитов.



За этот период было создано 1450 туристических объектов, а в 2023 году число туристов достигло 1 млн 200 тысяч человек.



Но подчеркиваю, что неиспользованные возможности для развития отрасли еще очень велики.



С целью эффективного налаживания работ в сфере туризма и их строгого контроля необходимо создать под руководством заместителя Премьер-министра страны с включением одного из заместителей председателей областей, городов и районов стабильную компетентную рабочую группу.



Возложить на эту рабочую группу реализацию программ и планов строительства туристической инфраструктуры, развития народных ремесел, в том числе ковроткачества, изготовление атласа, адраса и ювелирных изделий, а также совершенствование профессий граждан страны, организации и контроля работ по благоустройству и озеленению, содержанию населенных пунктов в чистоте и порядке, охране природы и эффективному использованию президентских и приусадебных земель.



Кроме того, организация деятельности махаллей, торговых рядов и ремесленных уголков на всей территории страны, в том числе во всех магазинах и на рынках, реализация продукции отечественного производства, особенно продукции и изделий народных ремесел, являются вопросами, которые должны быть поставлены под контроль рабочей группы.



Рабочей группе ежеквартально необходимо представлять Правительству страны отчет о проделанной работе.



Наряду с этим Национальному банку и другим кредитным организациям страны широко осуществлять выдачу небольших льготных кредитов для развития ремесел и кустарного промысла.



Стоит отметить, что в последние годы наряду с принятием необходимых мер по решению проблем сферы культуры был предпринят ряд важных шагов для представления древней культуры таджикского народа на международной арене.



В 2023 году 15 таджикских историко-культурных памятников были внесены в Реестр материальной и нематериальной культуры ЮНЕСКО, что привело к повышению престижа древней культуры таджикского народа среди человеческого общества.



С целью расширения реконструкции, восстановления и охраны исторических и культурных памятников, а также развития туризма в этом направлении предлагаю создать при Правительстве страны отдельную структуру – Агентство по охране историко-культурного наследия.



Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон!



Современное развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности невозможно без развития человеческого капитала.



В связи с этим уровень развития и эффективности использования человеческого капитала имеет первостепенное значение для государства и Правительства.



Развитие человеческого капитала является ключевым фактором повышения уровня, качества и эффективности социальных сфер, особенно образования, здравоохранения, науки и инноваций, а также эффективной деятельности научных учреждений.



В свою очередь, развитие науки и образования является ключом к прогрессу во всех областях и важнейшим фактором обеспечения устойчивого будущего государства и общества.



Поддержка научных исследований посредством повышения уровня финансирования, создания современных научных центров, лабораторий и налаживания взаимодействия научных учреждений с производством в последующий период считается важной.



В связи с этим Правительству страны, в том числе министерствам образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения, экономического развития и торговли, финансов и Национальной академии наук Таджикистана, поручается принять эффективные меры по финансированию, укреплению и эффективному использованию человеческого капитала.



В 2017 году система образования страны охватила 2,1 млн человек, в 2023 году этот показатель достиг 2,6 млн человек.



По прогнозам, к 2025 году этот показатель достигнет 2,7 млн человек.



Этот процесс требует создания новых образовательных учреждений и расширения возможностей системы образования.



Если в 2023 году число выпускников общеобразовательных учреждений страны составило 103 тыс. человек, то поступление в 1 класс достигло 261 тыс. человек.



В этот период построены и сданы в эксплуатацию 200 новых образовательных учреждений и дополнительных корпусов на 85 тысяч школьников, но этого еще мало, потому что 73 тысячи учеников остаются без посадочных мест.



Следует отметить, что Таджикистан, согласно анализу ЮНЕСКО и Всемирного банка, входит в группу стран, объем финансирования которых в сфере образования превышает государственный бюджет.



В этом списке наша страна из 183-х государств, подвергнувшихся изучению, занимает 21 место.



Напомню, что быстро меняющаяся ситуация в современном мире требует упорядоченной, прочной и в то же время отвечающей растущим требованиям общества системы образования.



В этих условиях подготовка высококвалифицированных преподавательских кадров, повышение качества обучения, серьезное внимание к изучению иностранных языков на всех ступенях образования, точных, математических и естественных наук является важнейшей задачей руководителей и ответственных лиц сферы и работников образования.



В этом процессе министерствам образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Комитету по начальному и среднему профессиональному образованию необходимо принять меры по укреплению материально-технической базы учреждений начального и среднего профессионального образования, активному сотрудничеству с производственными предприятиями и подготовке высококвалифицированных технических и инженерных кадров.



Министерству образования и науки, Высшей аттестационной комиссии, Агентству по надзору в сфере образования и науки, Национальной академии наук Таджикистана и отраслевым академиям также поручается принять необходимые меры для поднятия деятельности учреждений высшего профессионального образования на качественно новый уровень.



На этой основе должно быть обеспечено развитие научного потенциала указанных учреждений, завершение в рамках государственных и международных проектов ценных научных исследований и достойное место в мировом и региональном рейтинге высших профессиональных учебных заведений страны.



Министерства образования и науки, труда, миграции и занятости населения, Национальная академия наук Таджикистана, другие министерства и ведомства, в структуре которых функционируют образовательные учреждения, обязаны обеспечить подготовку одаренных и высококвалифицированных кадров посредством реализации современных образовательных программ.



Министерству образования и науки также поручается в сотрудничестве с другими министерствами и ведомствами с целью реализации проекта государственного инвестирования "Сфера образования – основа качественной учебы" разработать "Национальную рамку развития образования Республики Таджикистан".



В процессе реализации проекта необходимо обеспечить благоприятную среду для доступа к образованию, эффективного обучения и воспитания, создания учебников нового поколения, повышения качества образования, анализа и оценки процесса обучения и воспитания, улучшения инфраструктуры образовательных учреждений.



В этом процессе необходимо уделять первоочередное внимание вопросам повышения квалификации и переподготовки учителей, развития дополнительного образования, укрепления статуса учителя в обществе, привлечения учащихся и преподавателей к использованию информационных технологий, цифровизации сферы образования, подготовки учителей и пересмотра профессиональных стандартов для учителей, наблюдателей и совершенствования грамотного подхода к обучению.



Уважаемые присутствующие!



В стране численность трудоспособного населения постоянно растет и за последние пять лет увеличилась на 8,4 %.



Кроме того, темпы роста населения в 2,5 раза выше, чем темпы роста рабочей силы.



В связи с этим для удовлетворения потребностей населения в занятости необходимо ежегодно создавать более 100 тысяч новых рабочих мест в соответствии с предыдущими поручениями в сферах экономики страны.



В этой связи подчеркиваю, что создание новых рабочих мест с достойной заработной платой внутри страны и обучение рабочим профессиям граждан является одной из приоритетных задач Правительства страны.



Принятие конкретных мер по обучению рабочим профессиям населения страны и большему обеспечению постоянными рабочими местами граждан является обязанностью Правительства страны.



Министерства труда, миграции и занятости населения, образования и науки, Комитет по начальному и среднему профессиональному образованию, руководители местных исполнительных органов государственной власти, всех государственных структур и органов несут прямую ответственность в этом направлении.



Дорогие соотечественники!



Сфера здравоохранения и социальной защиты населения является приоритетным направлением государственной политики Таджикистана, Правительством страны принимаются все необходимые меры для обеспечения здоровья населения и повышения качества медицинских услуг.



Финансирование сферы систематически увеличивается, а обеспечение медицинских учреждений страны современным оборудованием и кадровым потенциалом улучшается с каждым годом.



В 2023 году для сферы здравоохранения выделено 3,3 млрд сомони, что по сравнению с 2017 годом в 2,3 раза больше и составляет 8,8 процента государственного бюджета.



В настоящее время в отрасли успешно продолжается реализация 15 национальных стратегий и программ.



Только в 2023 году было построено и сдано в эксплуатацию 132 учреждения первичной медико-санитарной помощи.



Несколько дней назад было сдано в эксплуатацию новое здание Министерства здравоохранения и социальной защиты населения.



Сотрудники в здании, построенном 60-70 лет назад, работали в очень неблагоприятных условиях, большинство структурных подразделений министерства работало в разных уголках столицы.



Теперь, когда созданы лучшие условия, они должны удвоить и утроить свою деятельность.



С целью дальнейшего повышения качества и эффективности услуг первичной медико-санитарной помощи и укрепления национального потенциала для реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения реализуется проект "Здоровая нация", общая сумма которого составляет более 630 млн сомони.



Кроме того, в ближайшие 5 лет предусмотрено строительство и ремонт более 350 учреждений здравоохранения на сумму более 500 млн сомони.



Принятие Правительством страны в 2023 году Стратегии развития социальной защиты населения на период до 2040 года и Комплексной государственной программы подготовки кадров системы социальной защиты населения на период до 2030 года способствует решению существующих проблем.



В период независимости численность населения страны увеличилась в 2 раза, с 5,3 млн человек в 1991 году до 10,2 млн человек в 2023 году.



Анализ показывает, что естественный рост населения за счет увеличения рождаемости и снижения смертности в период независимости составляет в среднем 2,1 процента в год.



В частности, за этот период число смертей на 1000 человек снизилось с 6 человек в 1991 году до 3-х человек в 2023 году.



То есть, в этот период смертность снизилась в 2 раза.



С другой стороны, за этот период средняя продолжительность жизни населения увеличилась с 70 до 76,3 лет.



Средняя продолжительность жизни населения страны в период независимости возросла более чем на 6 лет.



Эти показатели являются явным доказательством улучшения уровня и качества жизни народа страны.



Несмотря на значительный прогресс последних лет, некоторые ключевые аспекты отрасли, в том числе повышение качества подготовки кадров, устранение проблем нехватки специалистов и коррупционных факторов, по-прежнему являются одними из наиболее решаемых в отрасли.



Восстановление трудоспособности инвалидов и их обеспечение техническими средствами реабилитации, усиление межотраслевой деятельности министерств и ведомств в направлении решения вопросов социальной защиты с учетом улучшения земельного и резервного потенциала местных органов социальной защиты требует пересмотра структуры сферы, а также принятия конкретных мер.



Наряду с этим в продолжение заботы государства и Правительства страны о народе страны, в целях дальнейшего повышения уровня благосостояния жителей и укрепления социальной защиты населения, приказываю:



- С 1 июля 2024 года увеличить страховые, трудовые и социальные пенсии, а также надбавки к ним в размере 30 процентов от установленного размера индексации;



- с 1 июля 2024 года увеличить должностные оклады работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, сферы социальной защиты, других организаций социальной и бюджетной сфер, а также стипендии на 40 процентов;



- с 1 января 2024 года увеличить действующую заработную плату военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и других работников этих органов на 40 процентов;



При этом с 1 июля 2024 года установить минимальную заработную плату для всех социально-экономических сфер страны в размере 800 сомони в месяц.



Правительству страны, в том числе Министерству финансов и местным исполнительным органам государственной власти поручается принять необходимые меры для осуществления указанных шагов.



Дорогие соотечественники!



В период независимости мы поэтапно повысили статус женщин в обществе и создали для них оптимальные условия деятельности.



Сегодня таджикские женщины и девушки преданно служат во имя развития всех сфер жизни общества и государства, в том числе в рядах Вооруженных сил и правоохранительных органов.



В настоящее время в начальных, средних и высших профессиональных учебных заведениях, в том числе за рубежом, обучаются тысячи наших талантливых девушек.



Из 41 тысячи 232-х таджикских студентов, которые в настоящее время учатся в зарубежных странах, более 11 тысяч - девушки.



Только за последние десять лет 11 тысяч девушек окончили высшие учебные заведения с президентской квотой.



Из 3-х тысяч 300 молодых людей, которые в текущем году выезжали за границу на учебу только через Центр международных программ при Министерстве образования и науки, 30 процентов - девушки.



В целом, в период независимости более 256 тысяч девушек окончили высшие учебные заведения, то есть получили высшее образование.



Согласно статистическим данным, в 1989 году высшее образование получили всего 66 тысяч женщин и девушек.



Сегодня наши женщины, наряду с деятельностью в системе государственной службы, создали производственные и сервисные предприятия, приобрели репутацию успешных предпринимателей.



За годы независимости на государственную службу и в государственное управление привлечено большое количество одаренных и высококвалифицированных женщин.



Огромна роль женщин и девушек в поддержании мира и стабильности, защите национальных и культурных ценностей, воспитании у детей чувства патриотизма, национальной гордости, гуманизма и ответственности, а также в предотвращении неблагоприятных социальных факторов.



Мы с вами должны не только в День матери, то есть 8 марта, но всегда и постоянно проявлять уважение и заботу к своим матерям, сестрам и дочерям.



Я считаю, что наши уважаемые женщины – матери, дочери и в дальнейшем будут играть важную роль в соблюдении положений законов Республики Таджикистан "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", "Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей", в подготовке детей к самостоятельной жизни, развитии народных ремесел и улучшении жизни каждой семьи страны.



Забота о молодежи, решение ее проблем и правильное использование этого стратегического национального ресурса для развития и процветания Родины, обеспечения безопасности и стабильности общества является одним из главных приоритетов Правительства страны, поскольку все больше население Таджикистана составляет молодежь.



В период независимости 140 тысяч гектаров земли, в том числе 52 тысячи гектаров за счет водных земель, были разделены на более чем 1 млн 420 тыс. семей страны для строительства жилых домов, основная часть которых приходится на молодые семьи.



То есть, в целом более 8 млн 800 тыс. жителей страны улучшили свои жилищные условия, многие из которых - молодые семьи.



За этот период было построено 11 тысяч новых спортивных сооружений, которые также в основном предназначены для молодежи.



За эти годы 1 млн 48 тыс. молодых людей в стране и за рубежом были приняты в высшие учебные заведения.



Наша молодежь, являющаяся поколением времени независимости, вносит значительный вклад во все сферы жизни общества и государства, в том числе в защиту границ Родины, безопасность народа и государства Таджикистана, в великие сооружения века, в том числе гидроэлектростанцию "Рогун", в развитие науки и культуры.



Стоит отметить, что только в 2023 году более 3000 наших молодых людей стали победителями международных и республиканских конкурсов и олимпиад.



На протяжении более трех десятилетий для продвижения государственной молодежной политики, создания благоприятных условий для развития способностей и талантов, а также повышения уровня и качества жизни и деятельности этого активного социального слоя принимается и реализуется ряд планов и программ.



Для достижения поставленных целей необходимо, чтобы Комитет по делам молодежи и спорта совместно с местными исполнительными органами государственной власти разрабатывал и реализовывал программы работы с молодежью.



В этом контексте для повышения уровня и качества воспитания подростков и молодежи необходимо уделять первоочередное внимание вопросу повышения чувства национального самосознания, патриотизма и гуманизма.



Обеспечение развития сферы спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики Правительства страны, целью которой является популяризация спорта, укрепление здорового образа жизни, содействие подготовке таджикских профессиональных спортсменов к участию в соревнованиях республиканского и международного уровня.



Активное участие нашей молодежи и ее победы в соревнованиях международного уровня, безусловно, способствуют повышению имиджа нашей страны.



Только в 2023 году спортсмены Таджикистана с соревнований международного уровня возвратились с 343 медалями, в том числе 108 золотыми, 76 серебряными и 159 бронзовыми, что по сравнению с 2022 годом больше на 226 медалей.



Для достижения еще большего успеха необходимо уделять серьезное внимание эффективному использованию инфраструктуры спорта, особенно надлежащему уходу за построенными сооружениями и зданиями.



Уважаемые народные депутаты!



Обеспечение устойчивого и ускоренного развития страны требует своевременного и всестороннего правового регулирования.



Законодательство должно постоянно совершенствоваться и идти в ногу с политическими, экономическими, социальными и культурными реформами.



Поэтому члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон должны направить все свои усилия в этом направлении.



При этом напоминаю, что достигнутые до настоящего времени достижения страны являются результатом разработанных и принятых Парламентом страны законов.



Обращаясь к вам – членам Маджлиси милли и депутатам Маджлиси намояндагон, призываю всех вас продолжать работать вместе, улучшать и украшать нашу страну, повышать уровень и качество жизни нашего народа, еще больше укреплять репутацию нашей любимой Родины - независимого Таджикистана на международной арене.



Следует отметить, что в процессе построения прогрессивного и справедливого общества ключевую роль играет вопрос формирования правового образования граждан.



В настоящее время в стране реализуется Третья программа юридического образования и воспитания на 2020-2030 годы.



Другой важный вопрос, который играет ключевую роль в правовой системе страны, - это обеспечение верховенства закона, которое считается осью деятельности органов судебной власти и правоохранительных органов.



Обеспечение доступа к правосудию и информации о деятельности судов, открытое и справедливое судебное разбирательство способствует укреплению законности, предотвращению совершения преступлений, уважению закона и защите прав и свобод человека и гражданина.



Внедрение современных электронных технологий в деятельность судов также является одной из важных мер, в этом направлении должны быть приняты конкретные меры.



Уважаемые присутствующие!



Сложная и тревожная ситуация в регионе и мире, в том числе усиление процесса перераспределения мира, интенсивное вооружение, "холодная война", современные угрозы – терроризм и экстремизм, контрабанда оружия, киберпреступность и другие организованные транснациональные преступления вынуждают нас принять дополнительные меры для обеспечения оборонной безопасности нашей страны.



Обеспечение военнослужащих Вооруженных сил лучшими условиями жизни и службы, подготовка высококвалифицированных кадров, повышение квалификационных знаний и уровня профессионализма личного состава подразделений, чувства ответственности, патриотизма офицеров и солдат являются такими мерами.



Правительство страны принимает все необходимые меры в этом направлении, в том числе по модернизации потенциала Вооруженных сил, и будет продолжать этот процесс.



Наша цель по обновлению возможностей Вооруженных сил - еще лучше обеспечить безопасность и стабильность нашей страны.



Подчеркиваю, что руководители вооруженных сил, военных подразделений и правоохранительных органов должны придавать постоянное значение обязательному соблюдению военных уставов, порядку, дисциплине и обеспечению верховенства закона.



Все государственные структуры и органы, в том числе правоохранительные, должны мобилизовать все ресурсы и возможности для выполнения указанных задач на 2024 год, когда будет отмечаться тридцатая годовщина принятия Конституции Республики Таджикистан.



Потому что Конституция независимого Таджикистана, создав основу для построения независимого национального государства и продвижения всех аспектов жизни народа страны, является одним из наших важнейших достижений.



Реализация норм Конституции позволила нам создать устойчивые основы общества и государства, укрепить мир, спокойствие, политическую стабильность и национальное единство, обеспечить устойчивое экономическое развитие нашей страны, создать для каждого гражданина страны достойные условия жизни и свободное развитие.



Поэтому предлагаю объявить 2024 год "Годом правового просвещения" в честь этой очень важной исторической даты.



Дорогие соотечественники!



Усложнение международной политической ситуации, обострение геополитической и военной ситуации, угрозы безопасности, финансово-экономические кризисы, а также проблемы, связанные с изменением климата, нехваткой продовольствия и питьевой воды в мире и регионе, их последствия при продвижении внешней политики Таджикистана побуждают нас принять необходимые меры.



Наша страна в качестве приоритета своей внешней политики и впредь будет уделять особое внимание развитию дружеских отношений и добрососедства с государствами Центральной Азии на основе взаимного уважения и доверия.



Особое место во внешней политике Таджикистана занимает укрепление и расширение двусторонних и многосторонних отношений со странами Содружества Независимых Государств, а также с другими традиционными партнерами из регионов Азии, Европы и Америки.



Такая, ориентированная на будущее, история составляет основу политики "открытых дверей" Таджикистана.



В этом контексте мы еще больше расширяем наше сотрудничество со странами исламского мира.



Таджикистан весьма обеспокоен нынешними процессами в Афганистане и на Ближнем Востоке, особенно в Палестине.



Мы рассматриваем создание независимого Палестинского государства на основе резолюций, принятых Организацией Объединенных Наций и границ 1967 года, как единственно возможный путь обеспечения прочного мира и стабильности в этом регионе.



Наша страна вновь призывает мировое сообщество решать все конфликты только путем переговоров и диалога.



Сотрудничество Таджикистана со всеми авторитетными международными и региональными организациями, включая ООН, Содружество Независимых Государств, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества, Организацию экономического сотрудничества, Организацию Договора о коллективной безопасности, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие институты, направлено на создание условий и возможностей по укреплению позиции страны на мировой арене и ее активное участие в глобальных процессах, различных программах и проектах.



Мы подчеркиваем значимость усиления важной координирующей и объединяющей роли Организации Объединенных Наций в деле обеспечения устойчивости мирового порядка и международной стабильности.



Стоит отметить, что принятие в прошлом году по пятой инициативе Республики Таджикистан Резолюции ООН об объявлении 2025 года "Международным годом сохранения ледников", а также 21 марта - Всемирным днем сохранения ледников и создание Международного фонда сохранения ледников являются значимым событием для мирового сообщества и предметом гордости для благородного народа Таджикистана.



Мы удовлетворены нашим сотрудничеством со всеми международными финансовыми организациями и другими партнерами по развитию и далее будем продолжать расширять с ними сотрудничество по обеспечению целей устойчивого развития.



Уважаемые члены Маджлиси милли и депутаты Маджлиси намояндагон!



Дорогие соотечественники!



В сегодняшнем Послании изложены успехи, достигнутые Таджикистаном за последние годы.



Напомню, что все упомянутые успехи достигнуты благодаря добросовестному труду и патриотическим усилиям славного народа страны.



Поэтому выражаю свою искреннюю благодарность просвещенному, цивилизаторскому, славному и гордо настроенному народу страны за поддержку политики, проводимой государством и Правительством, и за сплоченный созидательный труд.



Наряду с успехами сегодня, были определены и конкретизированы проблемы и вопросы жизни общества и государства, требующие своего решения, а также задачи для их достижения.



Подчеркиваю, что устранение имеющихся недостатков и решение существующих проблем, прежде всего, является священным долгом каждого руководителя - члена Правительства, Маджлиси милли, депутатов Маджлиси намояндагон, председателей областей, городов и районов, поселковых и сельских джамоатов, руководителей государственных структур и органов, организаций и учреждений, государственных служащих, интеллигенции, активистов и всего славного народа страны.



В очень сложных условиях сегодняшнего неспокойного и изменчивого мира, увеличения современных угроз и опасностей независимости и свободы для политической стабильности и безопасности человечества мы должны быть как никогда сплоченными и дальновидными, все свои усилия направлять во имя защиты национальных ценностей, интересов государства и нации, благоустройства нашей любимой Родины и развития нашей независимой страны.



Я, обращаясь к дорогому народу страны, призываю каждого жителя к тому, чтобы мы вместе превратили раеподобный Таджикистан в настоящий цветник, благоустраивали места проживания, содержали в чистоте и порядке каждый дом повсюду, до самых дальних селений, озеленяли всю территорию нашей Родины и продемонстрировали миру свою древнюю культуру и цивилизацию.



Я твердо верю в высокое национальное чувство, патриотизм, добрые намерения, твердую волю, созидательные усилия славного народа Таджикистана.



С уверенностью заявляю, что мы все вместе сплоченным трудом и деятельностью до великого национального праздника – 35-летия Государственной независимости сделаем еще благоустроеннее и красивее нашу любимую Родину, развитым наше независимое государство и еще выше поднимем его авторитет на международной арене.



Желаю всему славному народу Таджикистана здоровья, семейного благополучия, счастья и каждому из вас, уважаемые присутствующие, успехов, удачи и свершений.



Будьте всегда здоровы и преуспевайте во всем, дорогие соотечественники! Источник - khovar.tj

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