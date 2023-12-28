Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 2024 год для всех знаков Зодиака

00:01 30.12.2023

Тамара Глоба предсказала будущее участников скандальной вечеринки: "Киркорова простят, а Ивлеевой будет сложнее"

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 2024 год для всех знаков Зодиака



Михаил АНТОНОВ

Ирина ВИКТОРОВА



Тамара Глоба по традиции в конце года побывала в гостях у радио "Комсомольская правда"



Самый популярный астролог страны Тамара Глоба по традиции в конце года побывала в гостях у радио "Комсомольская правда". Глоба рассказала, что ждет все знаки Зодиака в 2024-м году и уточнила судьбу участников главного "звездного" скандала года.



Что ждет участников скандальной и несвоевременной вечеринки в клубе "Мутабор"?



Тамара Глоба: "Мне кажется, что люди просто берега "потеряли". Все-таки в обществе нужно выставлять свой талант на показ. А не свои какие-то пороки и недостатки. Мы же уважаем человека за талант, правильно? И ретроградный Меркурий тут ни при чем. Когда он идет ретроградно - нужно понимать, что он дает возможности продумать, переоценить прожитое. Что касается участников… Ну, Киркоров опять "выскочит", опять ему все простят. Ивлеевой будет сложнее: во многом ей пойдут навстречу, но Сатурн, который сейчас "поддушивает" ее знак, он все-таки ограничит ее во многом".



ПРОГНОЗ НА 2024 ГОД



ОВЕН

- Придут новые возможности. Нужно браться за эти возможности. Ни в коем случае нельзя засиживаться на месте. Надо трудиться, надо вкладываться - и отдача, конечно, придет. Для Овна этот год дает хорошие финансовые возможности, заработки, приобретение движимого и недвижимого имущества. Поэтому нужно вкладываться, покупать, строить - стараться изо всех сил. Но периодически будут возникать трудности, которые касаются здоровья, а также отношений с партнерами (личными и деловыми). Если начало года крайне успешно, то вторая половина марта и начало апреля могут быть сложными. Надо беречь семью. Вторая половина весны – это выигрыш, это успех, материальные возможности. Лето принесет потрясающие возможности в том, что касается обучения, преподавания; движимого имущества. Есть опасности материальных "срывов" (середина июля). В сентябре нужно будет побеспокоиться о семье, о близких; могут быть потери, подставы "за спиной". Конец года для Овнов тоже успешен.



ТЕЛЕЦ

- Люди будут идти навстречу Тельцам: помогать, поддерживать. Телец буквально исполнит какие-то свои желания, мечты в этом году. Также будет хорошая возможность для повышения в карьере; будет уважение и признание за все, что было сделано ранее. Но на службе возможны перемены: в конце марта – начале апреля, в начале октября. Телец может потерять друга в сентябре. Друзей надо их поддерживать. Начиная с июня, нужно покупать, делать вложения, вкладываться в знания, которые принесут отдачу, деньги.



БЛИЗНЕЦЫ

- Появятся возможности, связанные и с недвижимостью, и с дальними дорогами, и с выступлениями - буквально расширение деловых, личных перспектив. Летнее время даст мощный поток для Близнеца, когда он почувствует, что этот вольный ветер наконец-то выпустили.



РАК

- Для рожденных под знаком Рак год дает мощное покровительство друзей, самых разных персон; людей, у которых есть деньги, средства, возможности вложиться в новые проекты, творческую деятельность. В течение всего лета – подготовка к новому этапу, а с осеннего периода Рак разовьет небывалую для себя активность. А в 2025-м году он реализует все свои планы.



ЛЕВ

- Лев вдали от дома строит: свою новую работу, планы, личное будущее. Вдали от дома пройдет весна: какие-то проекты сорвутся, но многие успешно реализуются. Также лето выделит Льва: будут и финансы (по мелочи), и личный успех. А вот осеннее время (особенно ноябрь и декабрь) для Льва – это период мощной отдачи: это и любовь, и пополнение семейства, и творческий, интеллектуальный успех.



ДЕВА

- Девы, начиная с 2023-го года и в 2024-м продолжают переживать сложный период, который касается и здоровья. В осеннее время - сложный период, когда Дев пытаются в чем-то обвинять… Поэтому в сентябре будет опять "битва за себя". Материальные сложности возникнут в конце марта и первой половине апреля, а также в конце сентября: споры с противниками; битвы за финансы. Но, тем не менее, для Девы это год очень успешный вдали от дома. Будет мощная поддержка дальних партнеров, будут успех и заработки, которые касаются дальних дорог. Издалека придут новые контракты и возможности. И внезапно появятся новые проекты в летний период, и в осеннее время, когда друзья откроют перспективы и Дева будет биться за свои будущие возможности. Это хорошее, активное время.



ВЕСЫ

- В январе и феврале год откроет возможности: придет поток творчества, дружеской поддержки, помощи людей, которые любят Весы. Появятся в окружении новые люди, новые проекты – и общественные, и творческие, и личные. За них надо браться. Вся первая половина года для этого открыта. В марте, апреле к Весам придет духовная переоценка, переосмысление, потеря каких-то личных отношений, разочарований во многих людях. Это время больших споров. С летнего периода - поток успеха; поддержка и из близких регионов, и из дальних, поддержка родственников и любящих людей.



СКОРПИОН

- Скорпиона будут поддерживать дети (а он их), любимые люди. Скорпион строит свое будущее дело. В одиночку в этом году не стоит работать и действовать. На службе в апреле будут перемены - уйдет часть коллектива; и вас поддержит семья. Для Скорпиона очень важное время наступит с осени: активное продвижение своих проектов вдаль в другие города, в другие страны. Конец года у Скорпиона очень выгодный.



СТРЕЛЕЦ

- Для рожденных под знаком Стрелец – это год успешной работы. Коллеги будут поддерживать. Год возможностей профессионального роста; преподавания; обучения; пополнения багажа профессиональных знаний. Активная деятельность. Летом нужно воспользоваться возможностями партнерства, не действовать в одиночку. Если Стрелец не воспользуется этим, то во второй половине года это приведет его к спаду. Вторая половина осени принесет возможность и проявить себя, и получить хорошие средства.



КОЗЕРОГ

- Для рожденных под знаком Козерог этот год принесет любовь. Возможно пополнение семейства. Вторая половина года - успешная работа, успешные творческие проекты. Споры с противниками и партнерами в сентябре и октябре могут принести трудности. Нужно беречь близких, родных; быть осторожнее в транспорте в сентябре; быть аккуратнее в финансовых вложениях. Возможна смена места жительства, перемены в карьере.



ВОДОЛЕЙ

- Водолей неожиданно для себя включается в новые проекты, которые он раньше, может быть, боялся и обходил стороной. И ему придется участвовать в массовых общественных, социальных событиях. Обычно Водолей старается "сесть на последний ряд" - сейчас это не прокатит. В первой половине года удачно можно заняться недвижимостью, имуществом. А во второй половине года включайтесь в общественную жизнь, помогайте детям, любимым людям. Стоит поучиться новому.



РЫБЫ

- Несмотря на то, что Сатурн пребывает в Рыбах, он притормаживает возможности для Рыб. Во многом это касается проблем со здоровьем, многочисленных работ. Но, тем не менее, зима, весна очень активные для Рыб. Это время путешествий, выступлений, литературной работы, финансовых возможностей для рожденных под знаком Рыб. Наиболее сложным по финансам может быть конец марта – апрель: будут некоторые потери. В середине апреля могут быть проблемы со здоровьем - надо беречь позвоночник, старая "хроника" даст о себе знать. Финансовые трудности могут быть в конце августа. Активизация и личной, и деловой деятельности – это период осени. Осень и зима принесут и карьерные возможности.