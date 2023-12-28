Китай голосует за тайваньскую оппозицию. Шансы "Гоминьдана" на январских выборах растут, - Къ

00:25 30.12.2023

28.12.2023,



С приближением 13 января - дня парламентских и президентских выборов на Тайване - с материкового Китая все чаще раздаются заявления, адресованные островным избирателям. Пекин дает им понять, что победа сил, стремящихся к независимости, будет стоить Тайбэю мира и экономического процветания. Так, в китайском Управлении по делам Тайваня намекнули, что остров столкнется с новыми торговыми ограничениями, если в правящей ныне Демократической прогрессивной партии (ДПП) "продолжат упрямо придерживаться своей позиции насчет независимости Тайваня". Пока что кандидат в главы островной администрации от ДПП Уильям Лай продолжает лидировать в опросах, но его отрыв от представителя более умеренной партии "Гоминьдан" Хоу Юи снижается - на радость Пекину и отчасти благодаря его стараниям.



Слом упрямства

Китайские власти никогда не скрывали негативного отношения к Демократической прогрессивной партии Тайваня, выступающей за независимость острова и дальнейшее сближение с США. Все последние восемь лет, в течение которых островную администрацию возглавляет член ДПП Цай Инвэнь, отношения между Пекином и Тайбэем были, по сути, заморожены. А провокационный визит на Тайвань в августе 2022 года тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и вовсе чуть было не поставил две части Китая на грань войны.



Неудивительно, что с приближением выборов на острове (13 января Тайвань выберет нового главу администрации и парламент) Пекин делал многое, чтобы не допустить прихода к власти очередного ставленника ДПП - нынешнего вице-президента Уильяма Лая, которого на материке окрестили "упрямым, радикальным сторонником независимости Тайваня".



Главным нарративом Пекина стала мысль о том, что жители острова стоят перед выбором между войной и миром и любая попытка провозгласить независимость Тайваня означает войну.



Страна должна углублять интеграцию между двумя своими частями, способствовать мирному развитию отношений между ними и "решительно пресекать любые попытки отделить Тайвань от Китая", напомнил всем (и в первую очередь тайваньским избирателям) председатель КНР Си Цзиньпин 26 декабря. Он выступал на мероприятии по случаю 130-летия со дня рождения основателя КНР Мао Цзэдуна, во времена которого Тайвань и откололся от родины-матери.



"Родина должна быть воссоединена, и она неизбежно будет воссоединена",- оптимистично добавил товарищ Си.



От каких-то прямых угроз китайский лидер воздержался, но это за него сделали другие. Так, выступая на регулярном пресс-брифинге 27 декабря, официальный представитель китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа намекнул на вероятность новых торговых санкций против Тайбэя, если правящая партия будет и дальше придерживаться курса на независимость.



"Если власти ДПП намерены упорствовать, продолжать упрямо придерживаться своей позиции насчет независимости Тайваня и отказываться раскаяться, тогда мы поддержим соответствующие департаменты в принятии дальнейших мер в соответствии с правилами",- пообещал Чэнь Биньхуа, касаясь недавнего решения Пекина приостановить действие налоговых льгот на 12 химических соединений, импортируемых с Тайваня. В КНР это обосновали тем, что Тайвань первый нарушил правила ВТО и условия торгового соглашения между двумя сторонами, подписанного в 2010 году, за что и был наказан. В Тайбэе в ответ обвинили Пекин в экономическом принуждении и вмешательстве в выборы.



Их кандидат

Помимо представителя ДПП в предвыборной гонке участвуют кандидат от "Гоминьдана" Хоу Юи, занимающий пост мэра Синьбэя, и бывший мэр Тайбэя Ко Вэньцзе из небольшой Народной партии Тайваня. 20 декабря в ходе первых телевизионных дебатов между тремя кандидатами Уильям Лай отметил: "В глазах Китая мы все трое, стоящие здесь и баллотирующиеся в президенты, выступаем за независимость Тайваня".



Как прошла встреча глав США и Китая

Впрочем, в Пекине так точно не думают. Напротив, партия "Гоминьдан" уже долгие годы остается единственной тайваньской политической силой, с которой материковый Китай может взаимодействовать и в победе которой Пекин заинтересован. И если в отношении представителей ДПП материк всегда использовал исключительно политику "кнута", то в отношении гоминьдановцев на вооружение была взята политика если не "пряника", то как минимум терпеливого разъяснения разумности поддержания ровных отношений между Пекином и Тайбэем особенно с учетом экономической взаимозависимости сторон.



Неудивительно, что в начале декабря, по данным японской газеты Nikkei, директор китайского Управления по делам Тайваня Сун Тао вызвал на неформальную встречу три сотни руководителей крупных тайваньских предприятий, работающих на материке, и, как утверждается, настоятельно рекомендовал им поддержать на выборах партию "Гоминьдан".



При этом если в начале года мысль, что именно гоминьдановцы позволят Тайваню избежать худшего в отношениях с материком, транслировал сам Китай, то к финалу предвыборной кампании на Тайване ее подхватили тайваньские оппозиционеры.



"Независимость Тайваня приведет к войне, а война становится все ближе и ближе к нам",- заявил недавно кандидат от партии Хоу Юи, давая понять, что американская военная помощь Тайбэю лишь увеличивает риски для безопасности острова.



Разумеется, правящая партия в ответ обвинила оппозицию в прокитайских настроениях. Так, во вторник Уильям Лай позволил себе резкий выпад в адрес конкурентов, заявив: если в прошлом "Гоминьдан" была главной силой в борьбе с китайскими коммунистами, то нынешние партийные лидеры "не только не выступают против коммунистов, но и являются прокоммунистическими".



Однако и это оказалось преувеличением. К примеру, тот же господин Юи во всеуслышание высказался не только против независимости Тайваня, но и против продвигаемой Пекином формулы "одна страна-две системы". Кроме того, партия "Гоминьдан" обещала в случае своей победы одновременно нормализацию отношений с материком и укрепление обороноспособности Тайваня. "Мы находимся под большой военной угрозой (со стороны Китая.- "Ъ"). Но наша позиция - сдерживание без провокаций",- обрисовал подход к Китаю уполномоченный партии по международным отношениям Александр Хуан.



Тайваньская оппозиция выбирает оппонента партии власти

По данным последних опросов, более 80% тайваньских избирателей выступают за сохранение статус-кво в отношениях Тайбэя и Пекина. И, очевидно, настроения в духе "лишь бы не было войны" и предопределили рост рейтингов оппозиции. Согласно последнему опросу на портале My Formosa от 20 декабря, Уильям Лай с поддержкой 35,2% все еще остается фаворитом в гонке за пост главы администрации Тайваня, однако Хоу Юи заметно сократил с ним разрыв. Тот же рейтинг прочит ему 30,6% голосов. Замыкающий тройку претендентов Ко Вэньцзе получил 18,2%.



Другие опросы показывают еще меньшее отставание оппозиционного кандидата от ставленника правящей партии - 3–4%. При этом показательны тенденции. В конце августа поддержка Уильяма Лая, согласно разным опросам, составляла от 35% до 43,7%. А вот кандидату от "Гоминьдана" в конце лета давали максимум 21,9% голосов.



Наталия Портякова