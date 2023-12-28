В Казахстане решили формировать нацию "нового качества"

00:29 30.12.2023

Государственный советник Ерлан Карин заявил, что Казахстан переходит к формированию "нового качества нации"



Tекст: Денис Тельманов



После значимых политических реформ, которые прошли в 2023 году, Казахстан переходит к формированию нового качества нации, что станет основным содержанием общественной повестки 2024 года, заявил государственный советник республики Ерлан Карин.



"Казахстан переходит к новой, более сложной, но очень важной трансформации – формированию нового качества нации... И именно это может стать основным содержанием общественной повестки следующего 2024 года", – цитирует Карина ТАСС.



По словам Карина, общественные дискуссии в Казахстане разворачиваются вокруг тем необходимости соблюдения принципов законности и порядка, защиты прав женщин и детей, противодействия бытовому насилию, борьбы с вандализмом и бескультурьем. "В обществе усиливается запрос на формирование и соблюдение новых норм личной и общественной культуры", – подчеркнул госсоветник.



Карин отметил, что первое полугодие 2023 года прошло под знаком практической реализации политических реформ, которые стартовали еще в 2022 году, а во втором полугодии текущего года основной фокус госполитики постепенно переместился на вопросы перезагрузки системы общенациональных ценностей.



Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после неформального саммита СНГ провел двустороннюю встречу с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.