Кадровые перестановки в Туркменистане: ротации в МИД и дипломатическом корпусе

00:55 30.12.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ: РОТАЦИИ В МИД И ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

В декабре руководство Туркменистана ограничилось ротациями в Министерстве иностранных дел и дипломатическом корпусе, но перестановки в ведомстве довольно масштабные. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел коснулись как непосредственно состава ведомства, так и дипломатического корпуса. Вепа Хаджиев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, он был переведен на должность постпреда Туркменистана при ООН в штаб-квартире организации в Женеве. Туркменские дипломаты, занимающие эту должность, одновременно выполняют функции посла в Швейцарии и Ватикане. Примечательно, что Вепа Хаджиев занимал должность замминистра с 2006 года и имеет опыт взаимодействия со структурами ООН, в частности по вопросам прав человека. Также ему присвоен наивысший дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.



Предшественник Хаджиева Атагелди Халджанов занимал должность постпреда при ООН с 2014 года.



Нахождение в должности посла в одном месте в течение настолько длительного времени довольно частое явление для дипломатической практики Ашхабада. Так, Ахмет Гурбанов занимал должность посла в Иране с 2008 года, и в декабре его перевели на освободившееся место замминистра.

От должности замминистра также освобожден Бердинияз Мятиев в связи с переходом на другую работу, но не уточняется, на какую. Второе освободившееся место замминистра занял нынешний руководитель отдела государственного протокола и международных отношений аппарата президента Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев. Он будет совмещать работу в аппарате и министерстве.



Читайте также: Серые кардиналы Туркменистана ушли из политики - что дальше?



Кадровые перестановки в Министерстве иностранных дел Туркменистана прокомментировал доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Руслан Шамгунов.



- В мировой дипломатической практике есть негласное правило менять послов примерно раз в пять лет. Но, например, посол Туркменистана в Женеве работал с 2014 года, а в Иране - с 2008 года, их перевели на другие должности. С чем это связано?



- Негласное правило не означает закон. Если принимающая сторона не против, а направляющая хочет оставить прежнего посла, то никаких проблем.



Дело не в кадровом голоде, а в удовлетворении работой посла, который к тому же не замечен ни в чем предосудительном.

- Рашид Мередов, наверное, один из главных долгожителей в туркменской политике. Некоторые СМИ в который раз пророчат его снятие с должности главы МИД, в том числе перед последними перестановками, но этого не произошло. В чем секрет его долголетия в политике?



- Удовлетворяет президентов своей работой. Смех смехом, но самым долгожителем при Сапармурате Ниязове был именно министр иностранных дел Борис Шихмурадов. Будем надеяться, что Мередов не повторит его судьбу.



Особого недовольства работой Мередова нет - никаких провалов во внешней политике нет, плюс - свой, текинский.