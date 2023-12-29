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Кадровые перестановки в Казахстане: старые тренды и новые лица
00:57 30.12.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: СТАРЫЕ ТРЕНДЫ И НОВЫЕ ЛИЦА
В декабре основная доля перестановок пришлась на министерства. К кадровому обновлению, связанному с появлением новых ведомств, добавились ротации чиновников высокого уровня - вице-премьеров и глав аппаратов. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Перестановки в министерствах: не боясь испортить борозды
В декабре ротации на уровне министерств продолжились, но изменили свой характер. Перестановки в новых ведомствах, созданных в сентябре, оказались косметическими. Напротив, в "старых" ведомствах ответственные посты получили чиновники с серьезным опытом либо непосредственно в подотчетной сфере, либо в смежных областях.

В двух министерствах обновились главы аппаратов. Болат Токежанов стал руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты, а Мадияр Кожахмет возглавил аппарат Министерства науки и высшего образования.

В 2010-х Токежанов занимал ряд постов, связанных со здравоохранением.

В 2013–2014 г. чиновник находился на должности вице-министра здравоохранения, позднее руководил проектом институциональной реформы сектора и был ответственным секретарем Минздрава.
До перехода в Министерство труда Токежанов с 2022 по 2023 год проработал в другом "социальном" ведомстве - Министерстве науки и высшего образования - в качестве руководителя аппарата.

Это отличает его от Кожахмета, который с 2003 года последовательно делал карьеру в сфере работы с молодежью.

Еще в двух ведомствах получили назначения новые вице-министры. Сунгат Есимханов занял пост вице-министра энергетики. Он уже находился на этой должности в 2018–2020 гг. До нынешнего назначения Есимханов возглавлял Комитет атомного и энергетического надзора и контроля. Это примечательно на фоне общественных дискуссий о возможном строительстве в Казахстане АЭС.

На должность вице-министра промышленности и строительства была назначена Жаннат Дубирова. Она получила в Манчестерском университете (Великобритания) магистерскую степень и до 2016 года работала в частном секторе, в том числе в международной компании PricewaterhouseCoopers. На государственную службу Дубирова попала после должности заместителя председателя правления АО "Астана Innovations" – компании, которая реализовывала в столице инновационные проекты. Позднее чиновница руководила Городским центром мониторинга Астаны и была заместителем главы Бюро национальной статистики.

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В Министерстве культуры и информации перестановки произошли на уровне глав комитетов. Председателем Комитета по развитию межэтнических отношений стал Галым Шойкин, а Комитет культуры возглавила Кумис Сеитова. До сентябрьской реформы министерств эти чиновники возглавляли комитеты с такими же названиями. Тем не менее эти подразделения относились к другим ведомствам: Шойкин работал в Министерстве информации и общественного развития, а Сеитова была служащей в Министерстве культуры и спорта. После сентябрьского послания их преобразовали в Министерство культуры и информации и Министерство туризма и спорта.

Перестановки коснулись и предприятий, подотчетных Министерству торговли и интеграции. Главой подчиненного ему Казахстанского института стандартизации и метрологии стала Еркежан Амирханова. Ранее она была заместителем директора этого предприятия.

Кому звезда, кому покой: перестановки в военном блоке
Ротации в военном руководстве, которые начались в ноябре, в декабре затронули Национальную гвардию Казахстана. Ее региональное командование "Шыгыс" возглавил генерал-майор Арман Жумагалиев. До этого он занимал аналогичный пост – с 2020 года руководил региональным командованием Нацгвардии "Батыс". На военных должностях Жумагалиев с 1990 года, квалификацию повышал в Академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Командующим "Батыс" стал полковник Бекайдар Казкеев. Для него смена должности сопряжена и с фактическим повышением, и с "горизонтальной" ротацией. Ранее Казкеев был первым заместителем главы регионального командования "Оңтүстік".

Перестановки в президентской администрации: ставка на ИТ
В Администрации президента перестановки коснулись отдела информатизации и защиты информационных ресурсов. Подразделение возглавил Ержан Сейткулов, сменивший на этом посту Гани Тилеубекова, который занимал его с 2008 года.

Сейткулов известен как математик и автор более 40 научных трудов. В конце 2010-х он проявил себя в работе, направленной на укрепление национальной безопасности в информационной сфере. Сейткулов предложил создать головной институт информационной безопасности, принимал участие в разработке государственной концепции "Киберщит Казахстана", а также был внештатным советником министра оборонной и аэрокосмической промышленности в 2018–2019 гг.
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Назначение Сейткулова выглядит особенно знаковым на фоне интереса Акорды к развитию национальной системы искусственного интеллекта.

Ротации в министерствах прокомментировал политолог из Казахстана Максим Казначеев.
- В декабре в двух ведомствах - Минэнерго и Минстрое - сменились вице-премьеры. Это рядовые ротации или перестановки такого уровня обычно оказываются знаковыми?

Ротация вице-премьеров в Министерстве энергетики и Министерстве строительства связана с тем, что их предшественники не смогли справиться с поставленными перед ними задачами. В Минэнерго причинами обновления кадров высшего эшелона стали провал подготовки к отопительному сезону и, как следствие, аварии на электростанциях и теплосетях. За это направление частично отвечает и Минстрой, что, по всей видимости, также спровоцировало ротации. Кроме того, в ведении Министерства строительства находится ряд коммунальных сетей - водных и канализационных, которые показали себя не с лучшей стороны.

- Также в этом месяце продолжились косметические перестановки в новых ведомствах - Министерстве культуры и информации и Министерстве туризма и спорта. Схожие процессы происходили в ноябре. Когда ждать их завершения?

- Перестановки в новых ведомствах затронули чиновников не первого эшелона. Скорее всего, главы ведомств сейчас формируют свои команды для работы в новых условиях. Обычно ротации такого характера длятся около ста дней - время, которое президент дает чиновникам на "сборы", после чего им необходимо представить главе государства устоявшуюся команду. В то же время, поскольку перестановки коснулись не особо значимых, "гуманитарных" министерств, им, скорее всего, не придадут особого внимания.

- Должность в администрации президента в декабре получил Ержан Сейткулов - специалист по кибербезопасности, академический исследователь. Чего можно ждать от этого назначения?

- Практика назначения в исполнительную власть людей "со стороны" плохо подходит для Казахстана.

Такие люди часто не имеют опыта работы во властной вертикали, не могут понять принципы работы бюрократического аппарата, вступают в конфликты с крупными политическими игроками и, как следствие, долго в системе не удерживаются, уходя через полгода-год.
Не думаю, что назначение в Администрацию президента отдельного специалиста по кибербезопасности поможет стране радикально наладить процессы цифровизации. Один человек не сделает погоды в подобной сфере - необходима полноценная команда.

Дарья Матяшова
29.12.23

Источник - ia-centr.ru
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