Очищение будет? Культура тлетворных ядов, - Александр Проханов

01:21 30.12.2023

проект "Очищение" будет затрагивать многие институты государства

Александр Проханов

29.12.23



Горбачев, затеяв перестройку, выявил и уничтожил все коды, на которых держалось советское государство. Дружба народов, руководящая роль партии, мировая социалистическая система, святость Советской армии, величие советской индустрии, мистический советский космос, атомный ледокольный флот. Были ошельмованы и осмеяны все герои Гражданской войны, герои Отечественной. Высмеяны все лидеры советского государства. Когда эти коды на шипящей сковороде перестройки вытопились и исчезли, осталась одна бездуховная жесткая арматура, вокруг которой не было дышащей плоти. И государство перестало существовать. Ельцин получил государство, лишенное духовной плоти, состоящее из одной лишь арматуры. Поэтому так легко ему было разобрать эту арматуру: балка за балкой, ферма за фермой. Так разбирают старые мосты и увозят на переплав.



Ельцин разорил все централистские структуры страны: министерства, Госплан, Генеральный штаб, Академию наук, творческие союзы, великие заводы, армию и флот, разведку и госбезопасность. После Ельцина осталась громадная куча мусора, строительный хлам, который иногда мы видим на картинах Кандинского, где много сваленных в груду рубленых балок, ненужных приборов, детали неизвестных машин.



В 90-е годы Россия существовала без государства. Ею правили кланы, олигархические группы, коммерческие организации. Мир с омерзением смотрел на элиту, которая разрушила свою страну. Но в силу таинственных свойств русской истории, благодаря ее пасхальному воскресительному смыслу Государство Российское стало воскресать. И власть, очнувшись от исторического обморока, поспешно приступила к строительству государства. Она строила его не по чертежу, не по замыслу, не имея перед собой образа, в спешке, на ощупь, отвечая на насущные вызовы. Власть клепала это государство из остатков былой арматуры, сваривая его, как придется, под разными углами, не заботясь о сопряжении. Власти нужен был каркас, на котором хоть как-нибудь держались бы лохмотья былой страны.



Однако постепенно власть вступила в противоборство с западным монстром, обладающим рафинированной идеологией, сложным инструментом воздействия на соперников. Российская власть озаботилась ценностями и смыслами, с которыми может выйти на бой против ценностей и смыслов Запада. Она обратилась к русским интеллектуалам, религиозным философам, исповедникам государственных смыслов, чтобы те создали духовный идеал государства, который присутствовал во всех эпохах русской истории, меняя обличия, формы, но исповедуя незыблемые божественные принципы, которые сотворили Россию.



Российская власть стала оперировать такими терминами, как русская цивилизация, традиционные ценности, справедливость. Этот глубинный и возвышенный поиск российских мыслителей создает духовное наполнение государства, видит его задачу в том, чтобы приблизить русское общество к идеальному бытию, где нет насилия, несправедливости, поклонения тьме, где царит божественная справедливость, побеждающая саму смерть.



Построенное наспех из разрозненной некачественной арматуры, оставшейся от прежних времен, государство и его возникающая на глазах духовная составляющая плодят противоречия, те, которые на языке марксистов называются противоречиями базиса и надстройки. Несовершенная, часто убогая форма государственной жизни и возвышенная, основанная на откровениях картина России горней порождают и будут порождать мучительные схватки. В этих схватках станет меняться наспех склепанное устройство Государства Российского, которое будет все больше служить выполнению огромной русской задачи - приближению нашего земного несовершенного бытия к совершенству. Ибо традиционными русскими ценностями являются стремления к восхитительному и божественному бытию.



Этим усовершенствованием базиса займется вновь избранный президент во время следующего срока правления. Слишком много несовершенств в Государстве Российском. Слишком много вывихов и гематом, доставшихся нам от прежних времен. Проект "Очищение", что уже начался очищением идеологии от уродливых, не свойственных России смыслов, этот проект будет затрагивать многие институты государства, многие принципы, по которым выстраиваются отношения человека и государства. И мы в декабре с нетерпением ждем марта и первых мартовских указов президента, положившего свою длань на Конституцию Государства Российского.



Специальная военная операция, где среди грохота батарей, стонов раненых, молитв и проклятий Россия выходит на новый уровень своего исторического существования, - там, на полях сражений, открываются великие смыслы русской истории. Там, на полях сражений, эти смыслы превращаются в поведение людей, в организацию заводов, в победную культуру. Еще будут случаться голые вечеринки. Еще нас позабавят несвежие телеса Ксении Собчак. Еще мы брезгливо отвернемся от влажного пупка Филиппа Киркорова. Эта культура осквернения, культура извращения, культура тлетворных ядов будет отступать. И в русское искусство вместо болезненного извращенца, суицидного филолога или вельможной проститутки вновь вернутся несравненные воин, инженер, мыслитель, сын Отечества.