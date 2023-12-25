Нацбанк Казахстана выпустил купюру в 5000 тенге из серии "Сакский стиль"

01:37 30.12.2023

О выпуске в обращение банкноты номиналом 5000 тенге из новой серии "Сакский стиль"



25.12.2023



Национальный Банк Казахстана (далее – НБК) с 25 декабря 2023 года выпускает в обращение банкноты номинальной стоимостью 5 000 тенге нового дизайна образца 2023 года.







Это первая банкнота из новой серии "Сакский стиль". Она основана на элементах "Сакского стиля", который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана.



О дизайне и форме денежного знака



Цвет банкнот - красно-оранжевый. На лицевой стороне изображены:



- ветвь "Древо жизни" с парящей птицей (Курган Иссык, 5-4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);



- спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;



- артефакт – украшение в виде фигуры беркута (Курган Талды II, 7-6 вв. до н. э.; беркут как символ безграничной свободы, силы и ловкости).



На оборотной стороне на фоне стилизованного орнаментом щита изображен Беркут. За основным изображением расположен круговой казахский орнамент. Он символизирует идеи:



"Щит" - символизирует защиту ценностей,

древний символ - четыре стороны света,

солярный знак в центре – символ жизни.



Также на оборотной стороне банкноты расположен артефакт - фигура беркута с распростертыми крыльями (Берельские курганы "Долина Царей", 8-7 вв до н.э., ВКО, элемент украшения, символ свободы и гармонии). В центре банкноты как фон – контур казахского орнамента "бесконечность", внутри которого размещен ландшафтный вид Чарынского каньона.



