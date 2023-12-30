Товарищ Си вписал свое имя в историю покорения космоса, - СП

07:27 30.12.2023

Товарищ Си вписал свое имя в историю покорения космоса

Через 80 лет даже Солнечная система будет принадлежать Китаю

Дмитрий Капустин

30.12.23



Китай, потеснив США на троне главной мировой державы, теперь присматривается к Космосу. Китайские ученые по заказу правительства уже разработали "дорожную карту": каким образом можно использовать природные ресурсы планет и астероидов Солнечной системы, выяснили Space News.



"Дорожную карту" разработала группа исследованием под руководством Ван Вэя - ученого из Китайской академии наук и связанного с "Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией" (CASC). Ван Вэй считает, что при условиях стабильного финансирования уже к 2100 году удастся наладить добычу ресурсов по всей Солнечной системе.



И это не такой долгий срок, как может показаться. Ведь к настоящему дню изучение Космоса насчитывает чуть менее 70 лет. Так что если за такой же срок человечество - во главе с Китаем - сумеет колонизировать соседние планеты, то это будет огромным прорывом.



Государственная китайская инициатива по освоению Космоса называется Tiangong Kaiwu. Так называлась работа ученого Сун Инсин времен династии Мин, посвященная добыче природных ресурсов.



Китайские ученые предлагают разрабатывать стратегические минеральные ресурсы, использовать внеземной водяной лед в качестве топлива, создавать транспортные узлы и системы снабжения.



На первом этапе предлагается построить объектов по разработке ресурсов водяного льда на Луне. Воду можно разделить на водород и кислород и использовать в качестве топлива. Затем такую же топливную технологию внедрят на астероиды, сближающиеся с Землей, Марс, астероиды главного пояса и спутники Юпитера.



Для доставки инопланетного топлива будут созданы гравитационно сбалансированные логистические точках. Их разместят на середине расстояния между Землей и Луной, а также между Землей и Церерой (карликовая планета, которая находится между Марсом и Юпитером).



Для реализации проекта Tiangong Kaiwu потребуется огромная инфраструктура. Она будет включать станции добычи и переработки, узлы снабжения, транспортные маршруты. Вместе с тем, китайский план по освоению Солнечной системы даст толчок глобальному бизнесу: он будет должен вкладываться в развитие ключевых технологий.



- Подобно чудесам, сотворенным в эпоху Великих географических открытий, Великая космическая эра принесет новому процветанию человеческой цивилизации, - сказал профессор Ван на пресс-конференции, представляя проект Tiangong Kaiwu.



Проект Tiangong Kaiwu, конечно, крайне амбициозный. И скептики сомневаются в том, что даже у Китая хватит ресурсов у его реализации. Однако только за последнее время в Китае было представлено уже несколько подобных проектов.



Профессор Ян Мэнфэй из корпорации CASC, например, заявил, что сейчас стартовал новый этап космической гонки - гонка за ресурсы Луны. И в этой гонке не может проиграть Китай, уже отправил 7 лунных миссий (больше только США и Россия). Новая миссия Chang’e в 2026 году будет нацелена на южный полюс Луны: она будет включать орбитальный аппарат, посадочный модул, ровер и мини-детектор для поисков наличия водяного льда.



Если лед удастся быстро обнаружить на небольшой глубине, то его можно будет использовать в качестве питьевой воды, преобразовывать в кислород и использовать в качестве топлива для поддержания длительного пребывания тайконавтов на будущем лунной станции.



Тем более, что уже в 2030 году на Луну должны высадиться двое тайконавтов. Для этого китайцы сейчас уже разрабатывают пилотируемый космический корабль и спускаемый аппарат. Его модель была представлена на выставке, посвященной трем десятилетиям китайской программы полетов человека в космос, 24 февраля 2023 года в Национальном музее в Пекине.



Высокопоставленный чиновник CASC Бао Вэйминь даже призывал создать "космическую экономическую зону" между Землей и Луной, способную приносить Китаю $10 триллионов в год уже к 2050 году. Скажем, уже в 2025 году Китай планирует запустить свою миссию Tianwen-2 для сбора образцов с околоземного астероида Камооалева.



Этот астероид считается одним из спутников Земли, правда, микроскопическим - не более 100 метров в диаметре. Возможно, китайцы смогут обнаружить на нем некие полезные силикаты. Хотя понятно, что миссия Tianwen-2 будет скорее научной, а не экономической.



А вот экономический эффект от полетов на соседние планеты и астероиды китайские ученые ожидают лишь в тридцатые годы.



В Солнечной системе находится 1,3 миллиона астероидов, большинство из которых, естественно, плохо изучены. Почти 700 астероидов находятся относительно близко к Земле и, по оценкам, стоят более $100 трлн каждый.



- Принимая во внимание техническую осуществимость и экономическую эффективность, 122 астероида пригодны для добычи минералов, - говорит Ван Вэй.



Его команда на протяжении трех лет составляла реестр космических объектов, которые потенциально можно использовать.



В разработке космических минералов заинтересованы уже и многие китайские компании. В том числе базирующийся в Нанкине стартап Origin Space: который готов привлечь финансирование для будущих миссий.