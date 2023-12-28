Афганские джихадисты планируют теракты к Олимпийским играм в Париже, - А.Серенко

08:40 30.12.2023

Связи российских спецслужб могут быть использованы для обеспечения безопасности праздника спорта

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.



Запрещенная в РФ террористическая группировка "Вилаят Хорасан", (афганский филиал запрещенной в России террористической организации "Исламское государство") готовится к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. По оценкам афганских источников, знакомых с проблемой, в дни Олимпиады планируются попытки совершения хорасанитами терактов, в том числе с участием террористов-смертников, как в столице Франции, так и в других европейских городах. Недавние инциденты в Европе с участием сторонников "Исламского государства" (ИГ) афганские наблюдатели расценивают как "тренировочные полеты" и часть процесса подготовки к более серьезным террористическим акциям летом 2024 года.



"Вилаят Хорасан" сейчас является едва ли не самым опасным из региональных филиалов "Исламского государства". Его численность, по разным оценкам, колеблется от 6,5 тыс. до 20 тыс. человек. Лидером хорасанитов является Санаулла, который, по данным афганских источников, вполне спокойно живет в Афганистане, нередко останавливаясь в доме своего родственника в Кабуле. Лидерам "Талибана" (террористическая организация запрещена в РФ) хорошо известно местонахождение Санауллы, но до сих пор они не предприняли никаких реальных мер по нейтрализации лидера хорасанитов, хотя представители талибов на публичном уровне постоянно декларируют свое категорическое неприятие "конкурентов" из ИГ.



Причиной неуязвимости Санауллы афганские источники называют его близость к шефу талибской полиции Сираджуддину Хаккани, который одновременно является главарем запрещенной в РФ террористической "сети Хаккани" и контролирует основной контингент террористов-смертников на территории талибского Афганистана. Костяк хорасанитов составляют как раз бывшие хакканисты, затем сменившие белый талибский флаг на черное знамя "Исламского государства". Однако дружеские связи с хакканистами, очевидно, у них остались.



На протяжении 2023 года боевики "Вилаята Хорасан" совершали успешные теракты на афганской территории, выбирая в качестве мишеней, как правило, представителей афганских шиитов либо функционеров "Талибана", которые по странному совпадению одновременно оказывались фигурами, неугодными Сираджуддину Хаккани. Примечательно, что служба безопасности талибов ни разу не сумела предотвратить готовящиеся теракты хорасанитов.



С декабря 2022 года начали фиксироваться также попытки оперативников "Вилаята Хорасан" перенести активность за пределы Афганистана – в частности, в Турцию. Источники "НГ" из числа бывших офицеров афганских спецслужб расценили тогда эти попытки как намерение хорасанитов создать террористический коридор на Запад, используя Турцию в качестве тренировочного полигона и одновременно регионального логистического "хаба джихада" для ведения разведки в европейских странах и вербовки там своих сторонников.



Оперативники хорасанитов прекрасно понимают, что смуглые эмигранты с афганскими или пакистанскими паспортами непременно привлекут к себе внимание европейских спецслужб. Поэтому ставка делается на вербовку "материала на местах" – ищут молодых и совсем юных мусульман, уже тем или иным образом легализовавшихся в европейских государствах, желательно имеющих гражданство стран ЕС либо длительный вид на жительство. Предпочтение отдается выходцам из бывшего СССР – представителям северокавказских или центральноазиатских народов, однако подходят и легализовавшиеся выходцы с Ближнего Востока.



Впрочем, по словам афганских источников, вербовка сторонников из этой этнической среды является только верхушкой джихадистского айсберга хорасанитов в Европе. "Это, так сказать, джихадистская пехота, штурмовой материал для совершения самых простых атак – ножевых, с использованием автомобилей или охотничьего оружия, – прокомментировал ситуацию один из бывших афганских силовиков, занимавшийся в свое время противодействием ИГ в Афганистане. – Сверхзадачей является вербовка для использования в разведывательных и террористических целях новообращенных мусульман из числа этнических немцев, австрийцев, французов, англичан и представителей других европейских народов. Другими словами, тех, кого в силу внешних причин в последнюю очередь могут подозревать в принадлежности к джихадистским группам. Им и будут поручать террористические акции с максимальным резонансным эффектом".



Афганские источники ожидают активизации агентуры хорасанитов в Европе весной-летом 2024 года и связывают это с проведением летних Олимпийских игр во Франции. "Сторонники ИГ наверняка попытаются использовать Игры для террористических атак на израильских спортсменов и болельщиков, обосновывая их местью за страдания палестинцев в Газе, – полагает один из бывших офицеров афганских спецслужб. – Не будут в безопасности и американские граждане, поскольку США являются союзником Израиля и несут ответственность за действия израильтян в Газе. Соответствующие нарративы уже тиражируются пропагандистами и вербовщиками ИГ не только в Афганистане и на Ближнем Востоке, но и в европейских мусульманских сообществах".



Афганские эксперты полагают, что хорасаниты попытаются использовать не только Турцию, но также Германию и Австрию в качестве своих логистических опорных точек в вероятной экспансии джихада в Европу весной-летом 2024 года. На турецкие, немецкие и австрийские спецслужбы, считают афганские источники, сейчас ложится особая ответственность по нейтрализации попыток "Вилаята Хорасан" и других фракций ИГ разжечь террористический пожар в дни парижской Олимпиады: "Координация специалистов этих служб безопасности с французскими коллегами, постоянный обмен информацией, любыми данными о возможных планах джихадистов становятся абсолютным приоритетом".



Необходимость обеспечения безопасности парижской Олимпиады может поставить на повестке дня и вопрос о новом сотрудничестве израильских и европейских спецслужб с российскими специальными ведомствами. Судя по недавним высказываниям директора ФСБ генерала Александра Бортникова, Москва максимально тщательно отслеживает любую информацию, касающуюся планов и действий хорасанитов. В том числе используя возможности своих афганских друзей из числа бывших сотрудников разведслужб республиканского Афганистана. Не исключено, что российские возможности в этом отношении могут быть востребованы весной-летом в Европе.



28.12.23