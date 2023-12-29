Страх и трепет. Прибалтика ждет возвращения русских танков, - Виталий Лекомцев

09:38 30.12.2023 Страх и трепет

В странах Балтии паникуют по поводу предстоящей "агрессии России"

Виталий Лекомцев

29.12.2023



Недавно Владимир Путин назвал "полной чушью" заявления президента США Джо Байдена о том, что российские войска могут напасть на НАТО. Тем не менее западная пресса вещает о страхах, бытующих в странах Балтии – дескать, они могут оказаться следующими.



Что думают на сей счет сами прибалты? У них мнения разделились – одни считают, что угроза со стороны России действительно самая близкая и непосредственная, другие (по крайней мере, на словах) это отрицают. Но опасения у них действительно есть – недаром правительство Латвии уже обсуждает планы эвакуации. Но это министры. В правительстве рассчитывают, что их "отход" прикроют солдаты латвийской армии, которую сейчас увеличивают в размерах и вооружают до зубов.



Западная пресса сообщает о растущей в республиках Прибалтики панике. "В странах Балтии официальные лица уже призывают общественность быть готовыми к следующей войне, потому что силы Путина не будут уничтожены в Украине. Обсуждение перешло от вопроса о том, что "если" Россия может напасть, к обсуждению конкретных приготовлений к этой некогда немыслимой перспективе. Несмотря на публичные заверения Байдена, растут вопросы о том, действительно ли США и другие союзники подвергнут свои войска риску для защиты крошечных стран, которые когда-то были частью Советского Союза", – извещает Bloomberg. Издание ссылается на высказывания главнокомандующего эстонской армией Мартина Херема: тот на днях с тревогой заявил местному телеканалу, что "Россия не боится НАТО". По мнению Херема, российские военные могут быть готовы атаковать НАТО в течение года, как только закончатся боевые действия на Украине. Впрочем, Bloomberg поспешил оговориться: "Другие западные официальные лица заявили, что Путину, вероятно, потребуется по меньшей мере несколько лет, чтобы компенсировать огромные потери, понесенные его вооруженными силами в Украине, не говоря уже о том, чтобы угрожать гораздо более боеспособным силам НАТО".



Тут нужно еще добавить, что Мартин Херем пользуется специфической репутацией параноика. О грядущем нападении РФ на Эстонию он с завидной регулярностью говорит в течение многих лет. Еще в начале 2018-го он заявлял: "Я уверен, что в случае необходимости мы сможем мобилизовать 21 тысячу граждан, поставив их под ружье. Так что мы сможем противостоять военной угрозе. Я уверен, что в таком случае Эстония не будет оккупирована за считанные дни. Возможно, противник займет какую-то территорию, но совершенно точно, что не сможет оккупировать страну целиком". Парой лет позже Херем рассуждал, что эстонцы, хотя и любят плевать друг другу в кашу, способны победить любого врага. Тогда же, в 2020-м он же говорил, что "Россия творит хрень – с тупым лицом она лжет и игнорирует все, что сама же и творит". И он же тогда рассказывал, как в молодости ради возможности защищать Эстонию "отрезал свою 42-сантиметровую косу".



А вот коллега Херема, главком латвийской армии Леонид Калниньш, напротив, призывает не паниковать. "Я могу заявить латвийскому обществу, и, конечно, нашим союзникам, что Латвия сейчас находится в безопасности", – говорит латвийский генерал. Впрочем, по его словам, было бы "очень безответственно" рассчитывать только на союзников. "Поэтому мы с самого начала, как только Латвия восстановила свою независимость, начали строить свою систему обороны, и продолжаем ее строить до сих пор", – подчеркнул Калниньш.



На прямой же вопрос о том, нападет ли Россия на страны Балтии после победы на Украине латвийский главком дал довольно уклончивый ответ. "Будут целью страны Балтии или что-то другое – это все спекуляции. Но победа России в Украине, любой успех даст России психологическое обоснование действовать дальше. Не легитимное, а именно психологическое обоснование. Это будет знаком того, что они могут совершать любое подобное агрессивное действие, которое соответствует их империалистическим интересам. Они не будут смотреть ни на какие международные юрисдикции. Вот о чем сейчас идет речь. Не хочу делать акцент на то, что следующей целью России может быть именно Балтия или какая-то из стран НАТО. С тем же успехом это может быть Молдова или какая-нибудь страна Центральной Азии", – полагает Калниньш.



Тем не менее, судя по скандалу, разразившемуся недавно в Латвии, руководство этой республики всерьез побаивается начала военных действий. Скандал этот возник после того, как в прессу просочились сведения с закрытого заседания правительства Латвии, состоявшегося 24 октября.



Там c участием министра сообщения Каспарса Бришкенса, директора департамента авиации Министерства сообщения Артурса Кокарса, руководителя пресс-службы национальной авиакомпании airBaltic Алисе Бетхере и председателя правления airBaltic Мартина Гаусса обсуждался доклад "Об использовании авиаперевозок АО Air Baltic Corporation при угрозе государству". Если верить просочившимся данным, то решено, что в случае "угрозы национальной безопасности" правительство сразу же будет вывезено самолетом национальной авиакомпании AS Air Baltic. Ответственным за исполнение этого плана назначен непосредственно глава Air Baltic Мартин Гаусс – немец, приглашенный на работу в Латвию в качестве особо ценного специалиста. Гаусс является в Латвии крайне одиозной фигурой, служит притчей во языцех. Во-первых, благодаря тому, что он получает зарплату в размере 69 тысяч евро в месяц – это, пожалуй, больше, чем кто-либо в Латвии. Деньги же на финансирование убыточной авиакомпании берутся из госсредств. При этом Гаусс стоит над законом – государственного латышского языка он не знает, в чем откровенно и признается. Между тем в соответствии с латвийским законодательством без знания в стране латышского языка нельзя устроиться и дворником, не то что директором стратегически важного предприятия. И вот теперь стало выясняться, за что именно Гауссу полагаются такие блага и привилегии. "А вы как думали? Здесь вы сможете возиться со своими "тревожными чемоданчиками" или выполнять функцию "мяса", защищая каждую пядь земли, но надо же вовремя подумать и о лучших людях страны", – иронизирует журналист Лато Лапса.



После этого правительству срочно пришлось включать информационный антикриз. Министр сообщения Каспар Бришкенс поспешил сообщить в соцсети: "В информационном сообщении об использовании авиафлота нет ни слова об эвакуации правительства. Утверждать противное – это сознательная дезинформация".



Журналисты задают вопросы, на которые пока нет внятного ответа: какие конкретно персоны подлежат эвакуации в первую очередь? Куда следует явиться, чтобы записаться на эвакуацию: в международный аэропорт ли "Рига", в ангар или в офис airBaltic или в какое-то иное место? Можно ли взять на борт багаж и какой? А домашних питомцев? Компенсирует ли государство эвакуацию полностью или желающим надо будет платить из своего кармана? Предусматривается предварительное бронирование самолета и наличие помещений для эвакуируемых? В airBaltic отказались отвечать на эти вопросы – там сослались на секретность.



Советник бывшего главы Кабмина Андриса Шкеле, а ныне язвительный политический комментатор Марцис Бендикс отметил, что нынешнее правительство закатило клоунаду, напуская туман секретности, но при этом продолжая осваивать бюджеты.



"Если говорить об эвакуации конкретных людей и финансировании данного процесса, то это взаимосвязано. У любого плана должна быть смета. Может быть, скромная, а может, плану потребуются собственный бренд, дизайнер, чтобы красиво нарисовать стрелочки, куда бежать. На должность заведующей бюро эвакуации можно пригласить бывшую заведующую бюро вакцинации (от Covid-19 – авт.). Ее подчиненные поднаторели в умении арендовать самые дорогие и бессмысленные помещения. Теперь это можно применить для сбора эвакуируемых. Центры вакцинации пустовали всего полгода, а центры эвакуации могут пустовать вплоть до начала войны", – ехидничает Бендикс.



При этом если в России много пишут о милитаризации Прибалтики и о возрастающей угрозе, исходящей от этого региона, то в самих странах Балтии видят ситуацию ровно наоборот – там любят рассуждать о своей беззащитности и о том, что принимаемые сейчас "меры безопасности" совершенно недостаточны, причем не хватает ни людей, ни денег.



Так, например, та же западная пресса сейчас пишет, что принятый недавно план дислокации на территории Литвы бригады германской армии в 4 тысячи человек встретил громадные трудности – не хватает финансирования. "Каждый, кто учил арифметику, знает, что боевая бригада требует дополнительных военнослужащих и материалов, а эту потребность мы сейчас не можем удовлетворить", – говорит немецкий полковник Андре Вюстнер. Автор статьи на эту тему, размещенной в германском издании Die Welt, от себя добавляет, что нехватку средств на размещение немецкого подразделения в Литве не покрыть за "пару сотен миллионов евро".



Германские политики критикуют министра обороны Бориса Писториуса, накануне огласившего план перемещения германской бригады в Литву. "Во сколько нам это обойдется, министр не говорит", – жалуется представитель политического блока ХДС/ХСС Инго Гэдехенс. Кроме того, возникли проблемы с комплектацией – бригаду собираются укомплектовать добровольцами, а вот их-то не хватает. И теперь, как пишет Der Spiegel, Борис Писториус поручил разработать целую "систему финансовых, социальных и кадровых стимулов", чтобы солдаты согласились поехать в балтийскую республику. Среди предлагаемых "плюшек", к примеру, льготы, регулярные поездки в Германию, карьерный рост и снижение пенсионного возраста. Тем не менее, как сообщает Der Spiegel, у германских военных есть сомнения в том, что обещание о германской бригаде в Литве удастся сдержать. Ведь до сих пор Бундесвер участвовал в контингентах на ротационной основе, а в случае с Литвой речь идет долгосрочном присутствии. Это означало бы создание рядом с местом дислокации дополнительных 4 600 мест в школах и детских садах – для семей военнослужащих. Сложности возникли бы с организацией переезда и оплаты труда воспитателей и учителей, которых и так недостаточно в самой Германии. В общем, куда ни кинь – всюду клин…



Впрочем, в стратегию стран Балтии заложен постулат – "в случае нападения русских сражаться несколько дней самостоятельно, пока не подоспеет помощь от других стран НАТО". И поэтому данные страны усиленно милитаризируются.



Так, в Литве на военные расходы отведено 2,45 % от ВВП страны. Запланированные и осуществляемые закупки из одних только США достигают 1,2 млрд евро. Всего же Литва в течение ближайших десяти лет "отслюнит" на военные нужды около 23 млрд евро. Сейчас в рядах литовской армии служат 23 тысячи человек. Кроме того, в документах литовского оборонного ведомства числится 104 тысячи потенциальных резервистов. Но из них "активными", то есть готовыми быстро встать под ружье, являются только 28 тысяч. Все же эти цифры в Вильнюсе считают недостаточными. В планах – добиться того, чтобы, "к 2025 году как минимум 50% населения Литвы было настроено защищать государство как оружием, так и мирными средствами". Идет активная закупка военной техники – так, в составе литовской армии скоро появится танковый батальон, укомплектованный танками Leopard германского производства.



Латвия с вернулось к системе обязательного призыва, который осуществляется дважды в год – 1 января и 1 июля. Всякий раз по 480 новобранцев призывают на срок в одиннадцать месяцев. 30 ноября латыши подписали контракт на поставку системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T. Данное приобретение логично совмещается с другими латвийскими закупками подобного рода: не так давно Госдепартамент США дал добро на продажу Латвии шести ракетно-артиллерийских систем HIMARS за 220 млн долларов. А в конце октября в Риге сообщили о том, что Латвийская Республика также закупит высокоточные и дальнобойные ракеты ATACMS – договор об этой покупке стоимостью в 193 млн евро предположительно будет подписан в ближайшие месяцы.



В Эстонии в марте 2023 года состоялись парламентские выборы. В апреле же, сразу после формирования правящей коалиции, составившие ее партии подписали соглашение о том, что в ближайшие годы военные расходы государства вырастут до 3% от ВВП. В июле министр обороны Ханно Певкур утвердил план, в соответствии с которым министерство обороны в ближайшие четыре года израсходует на свои нужды более 1,2 млрд евро. Эти деньги будут потрачены, в частности, на увеличение личного состава эстонских вооруженных сил. Эстонская армия – призывная, призыв осуществляется два раза в год. Прежде предусматривалось, что в военное время (то есть после объявления мобилизации) численность Сил обороны должна составлять 26 700 военнослужащих. Однако в августе правительство своим решением увеличило верхний предел численности личного состава до 43 700 человек.



В 2023 году в Таллине было принято решение о том, что в 2024 году военный бюджет Эстонии впервые превысит 3% ВВП (плюс расходы на размещение контингентов союзников по НАТО на эстонской территории). Закупаются ракетные комплексы IRIS-T и BlueSpear. Решено значительно увеличить запасы боеприпасов: в течение следующих четырех лет на эти цели будет потрачено в общей сложности 1,35 млрд евро (в том числе более 200 млн евро – на закупку барражирующих боеприпасов для воздушных атак). Армейские подразделения получат новую бронетехнику и дополнительные самоходные артиллерийские установки южнокорейского производства К9 (общая стоимость, включая боеприпасы и снаряжение подразделения, составляет около 100 млн евро). На вооружении эстонских Сил обороны также появятся реактивные системы залпового огня HIMARS (стоимостью около 200 млн евро). Осенью 2023-го Таллин подписал документы о покупке почти 230 колесных бронемашин турецкого производства для пехотных подразделений Сил обороны.



Калининградский политолог Александр Носович отмечает, что сейчас под руководством США создается инфраструктура для военного конфликта в регионе Балтики. "Задействуют ли США созданную инфраструктуру, когда она через несколько лет будет окончательно сформирована, зависит от глобального расклада".



В рамках гибридной войны с Россией международный кризис на Балтике будет спровоцирован в любом случае, но ограничится ли он войной нервов или перерастет в реальный военный конфликт для Вашингтона – определит тот самый глобальный расклад, о котором говорит эксперт. Так что, возможно, не зря правительство Латвии заранее готовится паковать чемоданы… Источник - stoletie.ru

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