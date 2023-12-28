Курды требуют от Израиля объявления санкционной войны Турции, - Игорь Субботин

09:42 30.12.2023

Перепалка Эрдогана и Нетаньяху втянула в спор вокруг Газы еще одного игрока

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Курдская диаспора в США потребовала от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху доказать на деле свои слова в поддержку этой этнической группы. Повод дала произошедшая накануне заочная перепалка между израильским лидером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Нетаньяху не только припомнил последнему преследования журналистов, но и обвинил в геноциде курдов. С начала конфликта в секторе Газа представители этого народа пытались сохранять баланс, потому что феномен их крепких связей с Израилем таит в себе взрывоопасный потенциал для региона.



С публичным обращением к премьер-министру Нетаньяху выступили Американские друзья Курдистана (АДК) – одна из ведущих зарубежных платформ, представляющих диаспору.



Официальный представитель этой некоммерческой организации Дилиман Абдулкадер указал Нетаньяху на необходимость претворить в жизнь свою декларативную поддержку курдского народа и разорвать линии экономического сотрудничества с Турцией, которые поддерживаются вопреки спору двух стран вокруг сектора Газа. "Привлеките Турцию к ответственности за открытую поддержку ХАМАС, призовите Турцию к ответственности за геноцид курдского народа. Израилю не нужна Турция", – написал Абдулкадер в своем микроблоге.



Поводом для таких призывов стала перепалка Эрдогана и Нетаньяху. Турецкий лидер заявил, что между премьером Израиля и Адольфом Гитлером "нет никакой разницы" из-за гуманитарной катастрофы, к которой привела операция в секторе Газа. В то же время он подчеркнул, что ответ еврейского государства на сухопутное вторжение ХАМАС "уничтожил все ценности человечества".



Реакция Нетаньяху не заставила себя ждать. "Эрдоган, который совершает геноцид курдов и является мировым рекордсменом по заключению в тюрьму журналистов, выступающих против его режима, является последним человеком, который может читать нам мораль", – заявил премьер-министр. По его словам, израильская армия "борется за ликвидацию самой отвратительной и жестокой террористической организации в мире", чьих лидеров Анкара принимает у себя.



Высказывания Нетаньяху вернули в публичное поле вопрос об уровне близости Израиля и курдов. В своих исследованиях Иерусалимский центр по связям с общественностью (JCPA), аналитическая организация, специализирующаяся на публичной дипломатии и внешней политике, называет Израиль фактически "единственной страной, которая поддержала курдскую государственность". Причем это справедливо как для представителей этого этноса, проживающих в Сирии, так и для автономного Иракского Курдистана.



После того как в 2016 году близкие к США курдские военизированные формирования на севере Сирии в одностороннем порядке провозгласили самоуправляемую администрацию, признаки сближения между ними и правительством Нетаньяху появлялись постоянно.



В 2019 году занимавшая на тот момент пост замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели сообщила, что ее страна оказывала помощь этой этнической группе после того, как команда экс-президента Дональда Трампа дала понять о нежелании сохранять свой воинский контингент в зоне влияния автономной администрации Северо-Восточной Сирии. Хотовели тогда признала, что курдские отряды являются для еврейского государства гарантией того, что проиранские силы не распространят свое военное влияние. "Возможный коллапс курдского контроля на севере Сирии является негативным и опасным сценарием для Израиля, – пояснила она. – Совершенно очевидно, что это приведет к усилению негативных элементов в регионе, поддерживаемых Ираном".



После падения режима Саддама Хусейна в 2003 году признаки углубления контактов с Израилем демонстрировал и Иракский Курдистан, чьи лидеры с прошлого века проявляли недвусмысленный интерес к получению помощи по этой линии. "Израиль поддерживает экономические связи с Курдистаном, покупая курдскую нефть, несмотря на возражения центрального правительства Ирака в Багдаде", – говорится в исследовании JCPA. Эксперты обращают внимание на большие инвестиции Израиля в энергетику, коммуникационные проекты в автономном регионе, а также готовность предоставлять услуги в сфере безопасности.



Несмотря на исторически близкие связи, Иракский Курдистан с 7 октября старался держаться в стороне от конфликта вокруг Газы. Президент автономии Нечирван Барзани был довольно осторожен в публичных оценках войны: "Наша позиция заключается в следующем: мы не хотим, чтобы Ирак стал частью этих проблем. Соответствующее решение должно быть найдено в долгосрочной перспективе. В ближайшее время должно быть объявлено прекращение огня, и гуманитарная помощь должна достичь Газы. То, что делается сегодня в секторе Газа, неправильно".



При этом двоюродный брат президента, премьер-министр Масрур Барзани, в чьих руках сосредоточена реальная власть, долгое время воздерживался от каких-либо комментариев.



Не исключено, что причина такой деликатности заключается в нежелании провоцировать соседний Иран. В 2022 году Тегеран не раз показывал готовность оказывать военное давление на Курдский автономный регион, в котором, по его мнению, сосредоточено слишком много враждебных элементов. Его армия обстреливала территорию Курдистана, а к пограничной зоне были стянуты сухопутные силы. Такую реакцию иранская сторона объясняла борьбой не только с укрывающимися в автономии сепаратистскими элементами, но и с израильским присутствием.



Вполне вероятно, что Иракский Курдистан опасается повторения этого сценария на фоне событий в Газе. Слова Нетаньяху вынуждают курдских лидеров реагировать.



28.12.23