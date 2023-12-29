 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 30.12.2023
11:52  130-летие "Великого Кормчего": Си Цзиньпин почтил память Мао Цзэдуна
11:48  DGSE: анатомия преступлений французской спецслужбы, - Владимир Прохватилов
11:29  "Повсюду будут монументы Путину" – в Киеве поставили Украине "очень страшный диагноз"
09:51  Что будет определять мировую политику в 2024 году, - Тимофей Бордачев
09:49  2023 год вверг Украину и Запад в политические потрясения, - Василий Стоякин
09:42  Курды требуют от Израиля объявления санкционной войны Турции, - Игорь Субботин
09:38  Страх и трепет. Прибалтика ждет возвращения русских танков, - Виталий Лекомцев

08:40  Афганские джихадисты планируют теракты к Олимпийским играм в Париже, - А.Серенко
07:27  Товарищ Си вписал свое имя в историю покорения космоса, - СП
01:37  Нацбанк Казахстана выпустил первую купюру в 5000 тенге из серии "Сакский стиль"
01:21  Очищение будет? Культура тлетворных ядов, - Александр Проханов
00:57  Кадровые перестановки в Казахстане: старые тренды и новые лица
00:55  Кадровые перестановки в Туркменистане: ротации в МИД и дипломатическом корпусе
00:29  В Казахстане решили формировать нацию "нового качества"
00:25  Китай голосует за тайваньскую оппозицию. Шансы "Гоминьдана" на январских выборах растут, - Къ
00:01  Астролог Тамара Глоба сделала прогноз на 2024 год для всех знаков Зодиака
00:00  "В стране создано более 1200 новых производственных цехов и предприятий", - послание народу президента Рахмона
Пятница, 29.12.2023
20:38  Токаев освободил от должности главу сил спецопераций
17:29  Милей послал Путина и Си. Аргентина официально отказалась вступать в БРИКС
17:14  Казидеолог Карин уверяет, что Казахстан переходит "к новой, очень важной трансформации"
16:58  Восточные приличия для праздничного стола
16:37  В Туркменистане 2024 объявлен годом рыбы, что не так с китайским драконом?
16:16  Как советская держава заложила основу для независимого Кыргызстана, - ВечБишкек
13:23  Товароразворот. Чем для России так и не стал Китай
13:20  Российская певица Нюша стала заслуженной артисткой Туркмении
11:57  В Киргизии введена новая госдолжность - "руководитель Секретариата народного курултая". Первым назначен Мыктыбек Абдылдаев
11:50  В Казахстане "Талибан" исключили из списка запрещенных в стране организаций
11:46  В Киргизии стало больше на 3-х "Народных артистов" и одного - "Народного писателя"
10:02  Ядерная война могла начаться сегодня, но обошлось.., - М.Зубов
10:00  Можно ли сравнивать денацификацию Украины и уничтожение Газы? - СП
09:56  Всюду гонимые. Мигранты-рохинджа быстро достали и коренных жителей Индонезии, - НГ
07:54  В Пакистане отказались от празднования Нового года
00:36  США не платят проигравшим. Украинцев заставляют погибать за администрацию Байдена
00:19  Как Украину встраивают в глобальный наркобизнес, - В.Ильин
00:05  Садыр Жапаров попросил кыргызстанцев не обманывать инвесторов
00:02  Дели просится в посредники на мирных переговорах Москвы с Киевом, - НГ
00:01  США в Арктике: к чему приведет курс Белого дома на конфронтацию? - ФСК
00:00  Исламисты в Киргизии сделали целями терактов елку и церковь, - В.Панфилова
Четверг, 28.12.2023
22:33  Опубликован полный список VIP-жен и дочерей, засветивших зады у Ивлеевой
20:34  В битву за Тайвань вступают авианосцы и атомные подлодки
20:31  Пять важных фильмов из Центральной Азии
20:27  Британской империи наносят смертельный удар, - Иван Рыбин
20:25  Японский капитализм терпит крах. Хроника пикирующей пирамиды
20:23  Агрессивный шабаш переименований в Центразии, - С.Кожемякин
13:26  Конец "библейского проекта". Как умрет западная цивилизация, - Андрей Фурсов
13:00  Почему страны вступают в НАТО? Так меньше вероятность, что на тебя нападет Америка, - SwebbTV
12:32  Кому и зачем нужна Ферганская долина, - Шавкат Арипов
12:29  Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике, - Дм.Бавырин
12:27  В Туркменистане сохраняется неясная ситуация с празднованиями Нового года
12:20  В Узбекистане впервые опубликованы фото горной резиденции Ислама Каримова
12:16  Скончался изобретатель пистолета "Глок" - австрийский оружейник Гастон Глок (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
2023 год вверг Украину и Запад в политические потрясения, - Василий Стоякин
09:49 30.12.2023

Василий Стоякин

2023 год и Украина, и ее западные партнеры встречали с большими надеждами. Поддержка киевского режима Западом казалась незыблемой, как и внутренняя устойчивость самого этого режима. Однако за год перевернулось все: и настроения в западном мире, и ситуация внутри украинской политики и украинского общества.

2023 год стал рекордным с точки зрения расходов Запада на обеспечение Украины. По оценкам украинских представителей, с февраля 2022 года Украина получила от западных союзников 73,6 млрд долларов в государственный бюджет, из них 42,5 млрд в 2023 году.

Эти средства выделялись, разумеется, не просто так, а в надежде на успех украинского контрнаступления. Однако наступление провалилось. В итоге перенапряжение не готовой к военным расходам экономики стран НАТО привело к целому ряду кризисных явлений, которые прямо затронули отношения Украины и Запада. Не меньший внутриполитический кризис назревает и на Украине.

Запад: кризис "проукраинской коалиции"
В 2023 году ряд стран Запада были вынуждены сократить или вовсе прекратить военную помощь киевскому режиму. Например, отказалась от передачи Украине нового вооружения Польша – поляки сбросили украинцам все оружие советского образца, а теперь ждут, пока Южная Корея передаст им новое оружие. Произошло это до выборов, на которых в Польше победила оппозиция. Это, в свою очередь, означает крушение "пакта Дуды – Зеленского", предполагавшего создание некоего подобия двуединой Речи Посполитой.

В ключевой для киевского режима стране, США, вообще возник парламентский кризис – Конгресс не смог одобрить помощь не только Украине, но и Израилю, поддержка которого для США имеет намного большее значение. Если в конце 2022 года Зеленскому обещали в США поддерживать Украину "сколько потребуется", то в конце 2023-го – "сколько сможем". Год назад победа над Россией объявлялась и Западом, и Киевом неизбежной: глава МИД Украины Кулеба, например, призывал готовиться к "поражению России". В конце декабря 2023-го CNN констатирует, что "победа Украины в конфликте с Россией полностью исключена".

Минимум в двух европейских странах при власти находятся правительства, весьма скептически относящиеся к украинскому режиму. Позиция Венгрии была известна давно – эта страна блокирует совместные мероприятия Украины с НАТО, ЕС, а теперь и военную помощь. Связано это с ограничением прав венгерского меньшинства на Украине. Победа партии "Направление – социальная демократия" Роберта Фицо в Словакии также привела к изменению политики в отношении Украины.

Очень болезненный удар нанесли Киеву в 2023 году перевозчики и аграрии Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, которые явочным порядком по сути ввели против Украины торговые санкции. Автоперевозчики просто заблокировали пограничные пункты, а аграрии требуют не закупать украинское зерно, чтобы не сбивать цены. Из-за этих акций пострадали даже военные поставки (в части, осуществляемой автотранспортом). А та же Польша стала ярким примером того, как за очень короткий срок ближайший союзник Киева может стать его яростным критиком.

Украина: внутриполитический кризис
Провал контрнаступления и огромные потери привели к политическому кризису на Украине. Составляющих этого кризиса четыре.

Во-первых, доверие украинцев к власти рухнуло, и это даже вынуждены были подтвердить социологические службы. Разумеется, сами по себе социологические данные ненадежны, но есть независимые показатели, свидетельствующие о недоверии власти. Например, массовое уклонение от мобилизации, которое требует чрезвычайных мер вроде выставления блокпостов и проведения облав даже в тех регионах, которые ранее лишний раз старались не трогать.

Во-вторых, в значительной степени оказалась подорванной вера украинцев в западных союзников. Доходит до анекдотов. Бывший главком силами США в Европе Бен Ходжес агитирует против дружбы с Америкой: "Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали: военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности и другой техникой, которая была необходима".

В-третьих, обозначился конфликт между военным и политическим руководством Украины.

В начале ноября Зеленский прямо выступил против главкома ВСУ Залужного в его профессиональной сфере, заявив, что позиционного тупика, о котором перед этим говорил главком, на самом деле нет. До того не было никаких явных признаков конфликта и возможности выхода Залужного в политическую плоскость с тем, чтобы составить конкуренцию Зеленскому. Теперь есть – у него высокие рейтинги, к нему обращено внимание других оппозиционеров (говорят о симпатиях к Залужному со стороны Порошенко и Кличко). Нет только желания самого Залужного, но оно появится, если офис президента и дальше будет делать из него политика.

В-четвертых, публикации невыгодных Зеленскому социологических данных появились не просто так – большинство украинских социологов достаточно независимы от украинской власти и сидят на грантовых заказах. И если уж они такое публикуют, значит на Западе есть силы, желающие сменить власть на Украине. Собственно, это стало понятно еще в августе, когда американский сенатор Линдси Грэм призвал к проведению на Украине президентских выборов.

Россия сосредотачивается
Для России 2023 год был годом большого труда. Прежде всего, был принят ряд мер в военной сфере, в частности – произведен нелегкий переход от наступательной к оборонительной стратегии. Результат налицо – украинское наступление сорвано, ВСУ понесли огромные потери, стратегическая инициатива вернулась к Российской армии. Теперь мы навязываем ВСУ ход боевых действий.

Кроме того, несмотря на неслыханные санкции, российская экономика за прошедший год продемонстрировала рост. Прежде всего, растет производство всего того, что нужно для победы. Но растет и гражданское производство – происходит импортозамещение, осваиваются новые рынки.

Итоги 2023 года для России, безусловно, оптимистичны, но нет причин для шапкозакидательства. Следует ожидать, что кризис Запада будет преодолен. "Двухпартийный консенсус" в США никуда не делся, значит средства они выделять будут – может не так безоглядно и не в таких объемах. Запад тоже сосредотачивается, потихоньку раскручивая механизм гонки вооружений. Венгрия и Словакия не настолько сильные страны, чтобы диктовать волю ЕС и НАТО. Скорее всего, именно сейчас будет сделана попытка большей централизации обоих союзов.

Вероятность того, что режим Зеленского рухнет сам собой, тоже невелика. На поле боя нам по-прежнему противостоит сильный, мотивированный, обеспеченный высокотехнологическими вооружениями противник. Преуменьшать его силу – в первую очередь оскорблять себя. Борьба предстоит долгая и тяжелая. Тем более что Россия борется не только и не столько за Украину. Россия борется за достойное место в мире, вольно или невольно ниспровергая "мировой порядок, основанный на правилах". Это, возможно, и станет одной из главных задач 2024 года.

29.12.23

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703918940


Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2023 года №424
- Спикер Сената об итогах года: Принятые законы обеспечивают устойчивое развитие страны
- Алихан Смаилов поручил в недельный срок принять необходимые решения по приоритетным вопросам Qarmet
- Алихан Смаилов потребовал тщательно следить за качеством строительства новых комфортных школ
- Кадровые перестановки
- Кадры и интеграция
- Новые проекты в сфере геологоразведки будут реализованы совместно с корпорацией CNPC
- Есть и хорошая новость: год будет на день длиннее!
- В конце года принято подводить итоги
- AMANAT взялся за решение проблемы не менее важной, чем коррупция – Данияр Ашимбаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  