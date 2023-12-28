Что будет определять мировую политику в 2024 году, - Тимофей Бордачев

09:51 30.12.2023 Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.



Тимофей Бордачев

Программный директор клуба "Валдай"



Предсказание будущего – это самый неблагодарный жанр, когда речь идет о международной политике. Собственно говоря, о любой политике, поскольку она является сферой взаимодействия живых людей. А значит, подвержена фактору случайности, элементарным ошибкам и воздействию эмоций. Будь это не так, история действительно двигалась бы прямо, "как тротуар Невского проспекта", о невозможности чего писал в свое время Николай Чернышевский.



Однако история не просто непредсказуема, но еще и не повторяется, что делает совершенно бессмысленными попытки спрогнозировать конкретные повороты событий. Единственное, о чем можно говорить со сравнительной уверенностью применительно к будущему – это развитие тех важнейших тенденций, которые мы видим уже сейчас.



Жизнь – это не романы Франца Кафки, где события происходят сами по себе, без возможности установить их причину. Именно этим и руководствуются, как правило, лица, принимающие наиболее ответственные внешнеполитические решения. А поскольку международная политика никогда не развивается по заранее утвержденному плану, каждый из глав государств делает ставку на те или иные объективные процессы, способствует или препятствует им своими дальнейшими действиями. Также мы можем спокойно говорить в будущем времени о том, что связано с географией (положением государств на карте мира) и связанными с ней особенностями их поведения.



В наступающем 2024 году Россия совершенно точно будет наиболее крупной континентальной державой мира, имея возможность развивать связи сразу на нескольких географических направлениях: торговать со своими соседями, строить новые транспортно-логистические системы, препятствовать попыткам противников себя изолировать.



Соединенные Штаты останутся самым большим "политическим островом", безопасность и развитие которого, в принципе, очень мало зависят от того, что происходит в окружающем мире.



Китай будет, как и раньше, страной с колоссальным населением и экономикой, нуждающейся во внешних рынках и ресурсах.



Европа продолжит "сидеть на подоконнике" крайнего запада Евразии, оставаясь всегда критически зависимой от ресурсов извне. Но теперь еще и неспособной добыть их самостоятельно.



Близкая нам Центральная Азия останется важным звеном между Россией и Китаем, что создает для ее государств угрозы со стороны Запада. Все остальное в их судьбе, как и остального множества государств мира, будет определяться теми тенденциями мировой политики, которые мы в полной мере увидели в 2023 году.



Начнем с неприятного – с того, от чего нас всех будет слегка "потряхивать" в самой обыденной жизни. В уходящем году весь мир по полной программе столкнулся с противостоянием глобализации и автаркии. Первое, даже в наиболее свободном от диктата Запада виде, предполагает опору на экономическую целесообразность и широкое участие в международных производственных цепочках, инвестициях и торговле. На протяжении нескольких десятилетий именно это заслуженно считалось самым простым и эффективным способом достичь цели внутреннего развития и сделать жизнь граждан комфортнее.



Автаркия, в свою очередь, предполагает опору на собственные силы в решении тех задач, которые являются важными для поддержания внутренней стабильности. Правда, мы не знаем, как четко определить здесь границы необходимого, поэтому автаркия всегда рискует стать абсолютной. Россия, как мы знаем, сталкивается с этой проблемой постоянно, вплоть до недавней ситуации с дефицитом яиц, возникшим в том числе из-за оттока трудовых мигрантов, а также сбоев международных поставок.



Начиная с весны 2022 года Соединенные Штаты, как наиболее пригодная для самоизоляции большая страна, начали последовательно разрушать глобализацию в том виде, в каком они сами ее создали после Второй мировой войны. Экономическая война против России, давление на Китай и прочие действия ведут к тому, что все задумываются о необходимости снизить свою зависимость от мировой экономики. Европейцы этого искренне не хотели бы, но совершенно лишены политической воли для того, чтобы что-то американцам противопоставить.



Поэтому можно с уверенностью говорить, что в 2024 году мы будем все чаще сталкиваться с последствиями разрушения существующей системы связей в мировом хозяйстве. Но при этом не будем еще готовы к тому, чтобы от него совершенно не зависеть. Тем более, что Россия останется рыночной экономикой – и значит, ее компании все равно должны будут учитывать фактор цены.



По мере разделения глобализации на национальные или региональные "квартиры" цены на многие товары будут расти, а производительность труда падать – просто потому, что странам мира придется отказываться от более дешевых, но политически рискованных решений. Сколько лет потребуется для того, чтобы найти здесь баланс, сказать сейчас трудно. Но в следующем году успокоение совершенно точно не наступит.



В 2023 году стала все более очевидной консолидация слабеющего Запада. Сейчас это военно-экономический союз между США и значительной группой средних и малых стран. Отличительной особенностью здесь является жесткая внутренняя дисциплина и то, что лидер получает главные выгоды.



Консолидация Запада и дальше будет создавать проблемы для международной безопасности и мировой экономики. Просто потому, что единый Запад еще сравнительно долго не сможет принять новую реальность, перестать бороться с естественным ходом истории и начать в него встраиваться. Как видно по последним заявлениям политиков в Вашингтоне и их союзников, США не знают пока иных решений своих проблем, кроме восстановления хотя бы части былого могущества и вседозволенности. Даже если там понимают, что такое невозможно, они никогда в этом не признаются, будут бороться, создавать сумятицу в разных частях планеты.



Противодействовать этому будет мировое большинство: совокупность государств мира, составляющая порядка 3/4 членов ООН, которые все больше ориентируются на свои собственные интересы. Это понятие возникло в 2022 году для обозначения стран, которые не инициировали и не поддержали на государственном уровне экономическую войну Запада против России – даже если их компании и банки вынуждены под страхом репрессии соблюдать запреты США и Европы, они постоянно ищут и находят способы продолжать торговать и вообще вести дела с Россией. В 2023 году это явление международной жизни раскрылось уже в полной мере.



Наиболее яркие примеры такого поведения – это Индия, Турция, которая входит в НАТО, арабские страны Персидского залива, все (кроме Японии и Южной Кореи) страны Азии, все государства СНГ.



Мировое большинство представляет собой не сообщество стран, объединенных общей целью, или некий союз. Оно, скорее, поведенческий феномен, при котором государства исходят из своих собственных интересов, а не "строятся" в кильватер политики США, Европы, России или Китая. Поэтому нам надо учитывать, что в 2024 году соседи России по СНГ будут вести себя с нами настолько же "дерзко", как традиционные союзники США на арабском Востоке ведут себя по отношению к Вашингтону. Но сейчас такая массовая эмансипация выгодна России, поскольку именно она заинтересована в открытости других к контактам и сотрудничеству. И не выгодна США, потому что им надо заставить остальных ходить практически строем.



Самое важное событие международной политики в 2023 году связано с этим феноменом. Речь идет, конечно, о выходе на первые роли группы БРИКС и решении о ее расширении за счет вступления пяти новых государств. Все они разные по масштабам, экономическому весу и значению в мировой политике: успешная и богатая Саудовская Аравия соседствует здесь с неблагополучной Эфиопией. Самостоятельный до предела Иран – с Объединенными Арабскими Эмиратами, на территории которых остается военно-воздушная база США. Но главное то, что все эти государства активно стремятся к пересмотру несправедливого международного порядка, возникшего после завершения холодной войны. Для глобальной политики России укрепление БРИКС после его расширения станет важнейшей задачей на весь наступающий 2024 год.



Пока, как мы видим, основные тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России и ее способности добиваться реализации своих целей. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики, реализуемой на основе внутренней консолидации и уверенности в своей правоте. Источник - Взгляд

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