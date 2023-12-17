"Повсюду будут монументы Путину" – в Киеве поставили Украине "очень страшный диагноз"

11:29 30.12.2023

Вадим Москаленко



На фото. Зураб Церетели "В здоровом теле - здоровый дух". Памятник к 60-летию Владимира Путина. 2012 год



Украинское руководство должно отменить самоубийственную мобилизацию и пойти на переговоры с Россией, иначе "незалежная" перестанет существовать.



Об этом в эфире интернет-канала" да это так" заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Если власть считает, что мобилизация невозможна, например, по финансовым причинам, или незаконна – как сказал уполномоченный Рады по правам человека Лубинец, этот закон нарушает Конституцию. А без мобилизации воевать мы не можем. Значит, что необходимо делать? Начинать переговоры о прекращении войны.







А если вы считаете, что переговоры начинать нельзя, значит, зачем вообще начинать эту гнилую тему о мобилизации? Пускай и дальше работает законодательство.



Я считаю, что такая мобилизация неправильна – и необходимы переговоры. Но должна быть логика в политических действиях – или мобилизация, или переговоры. Нельзя быть чуть-чуть беременным в этой ситуации", – сказал Бортник.



Ведущий поинтересовался, может ли быть так, что Киев, таким образом, просто склоняет народ к началу переговоров.



"Такое мнение распространено, но я не вижу к этому шагов. Государственная пропагандистская машина продолжает работать в том же режиме и дальше. Президент и все его окружение занимают сегодня жесткую однозначную позицию, гораздо жестче, чем у наших западных союзников.



Условно, политического выражения этого другого запроса – тоже нет. Даже самые оппозиционные фракции находятся в позе стояния на четырех точках опоры. И не выражают этот запрос в обществе", – добавил политолог.



Он подчеркнул, что такими темпами Украина попросту перестанет существовать, а на пустых сегодня постаментах от Ленина возникнут фигуры лидеров других государств.



"Не знаю, будут ли когда-то в стране стоять памятники нашим нынешним руководителям. Но если они продолжат противостояние и не будут демонстрировать мудрость, то эти пустые постаменты, которые они создали по всей стране, будут заняты памятниками лидерам других государств", – добавил Бортник.



"Это очень страшный диагноз", – испугался ведущий.