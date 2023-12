DGSE: анатомия преступлений французской спецслужбы, - Владимир Прохватилов

11:48 30.12.2023 Макрон уволил главу французской разведки за африканский провал

Скрывать очевидное становится все труднее



27.12.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



20 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе заседания Совета министров со скандалом уволил главу внешней разведки Пятой республики (Direction générale de la Sécurité extérieure – DGSE) Бернара Эмье.



На его место назначен личный друг Макрона, глава французской контрразведки (Direction générale de la Sécurité intérieure – DGSI) Никола Лернер.



В сентябре из DGSE уволился заместитель Бернара Эмье четырехзвездный генерал Оливье Бонне де Пайере. Предчувствуя растущее недовольство Макрона нескончаемыми провалами французской разведки, генерал предпочел не дожидаться, когда грянет гром, и ушел в частный бизнес.



Гнев главы Пятой республики на своих шпионов копился давно. 29 июля во время заседания Совета обороны Макрон просто набросился на Бернара Эмье, как сообщил хорошо информировананный еженедельник Le Canard Enchaîné: "Макрон в ярости из-за DGSE, агенты которой не предвидели приближающегося государственного переворота в Нигере. В середине заседания Совета обороны президент напал на большого начальника разведки: "Нигер после Мали, это уж слишком!"



Макрон поставил в вину Бернару Эмье то, что возглавляемая им спецслужба проспала государственные перевороты в Мали и Нигере, где к власти пришли дружественные России военные.



В последние месяцы DGSE преследовали сплошные провалы. Кадровый дипломат Бернар Эмье оказался явно не на своем месте во главе национальной разведки и провалил все, что можно провалить.



"Бернар Эмье не абы кто. Помимо посольских должностей в период с 1998 по 2014 год, мы обязаны ему тем, что он взял на себя ответственность за легендарную службу после блестящего, но вызывающего разногласия Бернара Бажоле. Он служил в министерских кабинетах, он нормальный и умеет читать и писать", – иронизирует основанный Тьерри Мейсаном портал Boulevard Voltaire, отмечая, что "Макрон с 2017 года взял на вооружение печальную привычку окружать себя самоуверенными неудачниками".



Предшественник Эмье на посту главы DGSE, Бернар Бажоле, запомнился в основном тем, что против него недавно были выдвинуты обвинения в "соучастии в попытке вымогательства" [в бытность директором DGSE] и "произвольном посягательстве на личную свободу со стороны лица, обладающего государственной властью" против Алена Дюмениля, франко-швейцарского бизнесмена, который обвиняет разведывательную службу в применении принуждения c требованием денег в 2016 году.



"Невероятная история, в которой были растрачены несколько десятков миллионов из секретного фонда DGSE. Этот последний бесславный подвиг является частью длинного списка глупостей, которые запятнали французскую внешнюю разведку. Мы далеки от героического образа, который передает знаменитый сериал "Бюро легенд", где DGSE защищает Францию ​​от террористической угрозы и экономического шпионажа со стороны других великих держав", – прокомментировал этот скандал известный французский публицист и писатель Томас Дитрих.



Занятно, что обвинения против Бажоле выдвинул его преемник Бернар Эмье, который проявил себя как искусный интриган, но никудышный разведчик.



"В Елисейском дворце его критиковали за то, что он не предвидел государственного переворота в Нигере в августе прошлого года, что стало причиной вывода французских войск из Сахеля, так же как и предыдущий переворот в Мали. Аналогичным образом DGSE, как и весь государственный аппарат, не предвидел вторжения России на Украину в феврале 2022 года… Или расторжение контракта на поставку австралийских подводных лодок в сентябре 2021 года. Слабая работа французской разведки в секторе Газе также сыграла не в ее пользу", – пишет l'Opinion.



Что из себя представляет Николя Лернер, можно судить по поистине анекдотичной истории, рассказанной журналом Challenges, не без юмора поведавшим об эпатажной вечеринке, устроенной 20 октября 2022 года в театре Саблон в парижском пригороде Нейи Бернаром Эмье и Николя Лернером.



"Во время этого мероприятия два наших руководителя шпионской сети предприняли необычное упражнение в самопоздравлении и безграничном доверии. Так, Бернар Эмье заявил: "У нас одна из лучших разведок в мире, мы в любом случае в тройке лидеров, давайте перестанем чувствовать себя виноватыми. Налогоплательщики, будьте уверены, с нашими бюджетами вы получаете очень хорошую отдачу от вложений"", – пишет издание, добавляя, что театр был полон самой сомнительной публики, что не скрывали даже сами организаторы этой странной вечеринки, которые постоянно шутили, что зал полон шпионов.



Похоже, на смену одному "самоуверенному неудачнику" пришел точно такой же бонвиван.



За неделю до увольнения Бернара Эмье в Буркина-Фасо были арестованы четыре агента DGSE, прибывшие в республику с дипломатическими паспортами. Это привело к срочному отъезду из страны десятков их коллег по разведслужбе, сообщает Jeune Afrique. При этом, как утверждают власти Буркина-Фасо, у них есть доказательства шпионажа со стороны французов. Арестованные находятся в изоляторе предварительного заключения, им оказывается консульская помощь.



Симптоматично, что на следующий день после увольнения Бернара Эмье азербайджанские и турецкие СМИ сообщили о раскрытии шпионской сети DGSE, которые "были задействованы в различных операциях на Украине, Молдове, Грузии, Азербайджане, ряде стран Восточной Европы, Ближнем Востоке и Центральной Азии".



"На территории Азербайджана в поле зрения попала резидентура, действовавшая внутри французского посольства, которая весьма уверенно и спокойно осуществляла разведывательные действия против представителей стран, известных как "партнеры" Франции. Наряду с этим, резидентура, используя широкие связи, занималась активной деятельностью в странах региона, формируя новые задачи и расширяя сферу влияния", – пишет турецкая газета Yeni Safak.



Французскую разведсеть сдал азербайджанской контрразведке агент DGSE, гражданин Франции, долгое время работавший в регионе. Он также предоставил азербайджанским спецслужбам "свидетельства и документы относительно деятельности французской резидентуры в регионе Южного Кавказа, Ближнего Востока, Украины и Молдовы".



"Французские спецслужбы потерпели в Азербайджане величайший в своей истории провал за последние 50 лет. Официальный Париж, создавший шпионскую сеть в своем посольстве в Баку, тем самым грубо нарушил условия Венской конвенции о деятельности дипломатических представительств и посольств, а также требования международного права.



Кроме того, Франция, пользуясь своими представительствами в международных структурах, вмешивалась во внутренние дела ряда государств, осуществляла провокационные планы. Париж и сейчас занят этим, однако резидентуре Франции в Азербайджане нанесен сокрушительный удар", – пишет портал Day.Az.



"В связи с уголовным делом, ведущимся спецслужбами Азербайджана, арестован ряд лиц, которые осуществляли разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана и арестованы десятки французских агентов", – сообщает газета "Бакинский рабочий", выражая возмущение тем, что "резидентура французского посольства, которая весьма уверенно и спокойно осуществляла разведывательные действия против представителей стран, известных как партнеры Франции".



В чем причина таких масштабных провалов некогда сильной разведслужбы, как DGSE?



Французские СМИ в один голос говорят о бедственном финансовом положении французских разведчиков, которые вынуждены пускаться во все тяжкие, "чтобы свести концы с концами".



Так, в октябре бывший офицер DGSE Жан-Франсуа Люйе был задержан за разглашение военной тайны. В июне Люйе опубликовал во Франции книгу "Человек из Триполи", в которой рассказал о своей работе в Ливии с 2009 по 2012 год, вплоть до свержения лидера этой страны Муаммара Каддафи. В интервью газете Jeune Afrique по случаю выхода книги Люйе сообщил, что в Триполи, где он занимался поддержанием "полезных контактов", были осведомлены о его работе на внешнюю разведку и через него иногда передавали различные послания в Париж в обход посольства. 15 сентября был задержан другой бывший разведчик DGSE. Как и Люйе, он опубликовал мемуары под заголовком "Шпион, 44 года в DGSE" под псевдонимом Ришар Воланж. В частности, он рассказывал о своей работе в Африке и о том, как выслеживал вплоть до Джибути французского исламиста Петера Шерифа, который был близко знаком с братьями Куаши, напавшими в 2015 году в Париже на редакцию еженедельника Charlie Hebdo. В 2018 году Шериф был там арестован и доставлен во Францию.



"DGSE положила конец привычке почти всех бывших шпионов рассказывать о своей прошлой деятельности, чтобы свести концы с концами", – заявил агентству AFP адвокат задержанного 15 сентября разведчика Эммануэль Людо.



И это на фоне разудалого бюджетного хвастовства со стороны начальства французских спецслужб!



Вопиющий непрофессионализм французских шпионов стал, возможно, главной причиной их провалов. Так, в 2018 году французский телеканал BMFTV сообщил, что "агентов DGSE легко обнаружить и идентифицировать благодаря тому, что он используют бесплатное мобильное приложение для бега под названием Strava, которое раскрывает их перемещения и личности".



Проведя анализ спортивных результатов, на основе учетных записей пользователей удалось обнаружить многих агентов DGSE, которые во время обеденного перерыва отправлялись на пробежку. По данным еженедельника Le Canard Enchaîné , с помощью этого приложения можно следить за пробежками агентов DGSE вокруг la Piscine – штаб-квартиры DGSE на бульваре Мортье, в 20-м округе Парижа.



"Использование приложения Strava агентами DGSE позволило геолокировать одного из них, когда он скрывался в Ираке. Другие были замечены возле одной из самых важных станций прослушивания во Франции и рядом с другой станцией прослушивания, расположенной в Африке. Также журналисты смогли узнать точное местонахождение секретной французской заграничной военной базы".



Французский еженедельник Le Point обратил внимание на загадочный пожар в парижской штаб-квартире DGSE 2016 году, когда полностью сгорела в ночь с 28 на 29 февраля так называемая "шпионская башня" (La tour des espions). "Здание было полностью эвакуировано, а информация сразу получила гриф "Военная тайна"… Невозможно было узнать, была ли катастрофа случайной или нет. Также не удалось узнать сумму ущерба, нанесенного пламенем".



По странному совпадению, именно в это время тогдашний глава DGSE Бернар Бажоле вымогал у предпринимателя Алена Дюмениля деньги, чтобы скрыть пропажу "десятков миллионов из секретных фондов DGSE".



Благодаря полнейшему разгильдяйству сотрудников DGSE в 2012 году в открытом доступе оказались секретные планы штаб-квартиры DGSE.



В августе 2012 года из автомобиля на вокзале Лиона были украдены и размешены в интернете планы Елисейского дворца, министерства внутренних дел, штаб-квартиры парижской полиции и 9000 государственных и частных зданий. Документы хранились на USB-накопителе и незашифрованных жестких дисках. Издание Le Canard Enchaîné сообщило, что в течение нескольких месяцев любой желающий мог скачать на сайте государственных закупок несколько подробных планов одного из зданий казарм Туреля на бульвара Мортье, где расположена штаб-квартиры DGSE и, в частности, данные о системе "анти-вторжения".



В рамках тендера на установку копировальных аппаратов и шредера, DGSE фактически разместило в интернете подробные спецификации работ, которые будут выполнены, а также соответствующие планы, вплоть до того, что было указано, что "в рамках гармонизации установленного оборудования и заботы об упрощении обслуживания будут запрошены марки продукции".



"Таким образом, мы узнали, что "соединение контактов каждой входной двери будет осуществляться через самозащищенную коробку ... марки BECUVE и типа IM1640 PAG или эквивалентную", что "магнитный контакт открытия стандартных дверей" будет Эмарки BECUVE и типа IM9700 или эквивалентного", что линейные инфракрасные детекторы будут "моделью ARITEC EV475AM или эквивалентной" или, если они относятся к "билинейной технологии, с зеркалами и микроволнами, с функцией антимаскирования, от Модель бренда ARITECH DD478AMC-F..."



В другом государственном контракте, также исходившем от DGSE и касающемся "Приобретения оборудования для защиты от вторжений и сопутствующего оборудования", было перечислено около 250 компонентов, используемых для "поддержания в рабочем состоянии установок, предназначенных для наблюдения на административных объектах", а именно "антивандальные" купольные камеры (модели Panasonic WV-CW500S/G, WV-CW504SE и WV-CW504SE), центр сигнализации GD-520 от Honeywell, 17-дюймовый ноутбук под управлением Windows 7, "оснащенной устройством чтения/записи CD/DVD", жестким диском и "совместимым с Windows" (так в оригинале) USB-ключом…"



Вопиющий непрофессионализм сотрудников, сомнительные махинации руководства DGSE и пренебрежение элементарными мерами защиты секретной информации стали причиной резонансных провалов DGSE, о чем с тревогой написали в своей книге "Куда подевались наши шпионы?" французские журналисты Эрик Пеллетье и Кристоф Дюбуа. Комментируя эту книгу, бывший глава DGSE Ален Шуэ в интервью Le Parisien уныло признал: "Мы до сих пор живем во Франции по логике галльских племен", сославшись на отсутствие грамотной организации взаимодействия спецслужб Пятой республики, но деликатно умолчав о фактах непрофессионального поведения и прочих скелетах в шкафу некогда грозной внешней разведки Франции.



Не рассказал он и о чудовищных преступлениях DGSE, "самой грубой разведки мира". Об этом мы расскажем в следующей статье.



DGSE: анатомия преступлений французской спецслужбы

Кровавый след массовых убийств и терроризма тянется по всему миру



30.12.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Со времен войны в Индокитае французская внешняя разведка DGSE заслужила сомнительный титул самой грубой в мире. Долгое время едва ли не основной зоной интересов спецслужб Пятой республики были бывшие французские колонии в Африке. Французы научились справляться с террористами. На их счету арест Карлоса Санчеса и разгром баскской организации ЭТА. Но в результате DGSE пристрастились к зубодробительным методам работы, которые мало чем отличаются от действий террористов.



Вот только несколько скандалов, в которых фигурировала разведка Пятой республики.



В 1985 году два агента DGSE были обвинены в подрыве в новозеландском порту Окленд судна "Рейнбоу Уорриор", принадлежащего запрещенной ныне в России организации "Гринпис"*.



В 1998 году были опубликованы данные ФБР о том, что французские спецслужбы прослушивают переговоры американских бизнесменов на рейсах Air France между Нью-Йорком и Парижем и активно опекают их на территории Франции. Пострадало более 70 крупнейших корпораций, включая Boeing, IBM, Texas Instruments и Corning Glass.



"С 1963 года 22 африканских президента, которые отстаивали независимость своих стран и отказывались идти на поводу у Франции, были убиты агентами DGSE", – пишет иранский портал Tajammo3, добавляя, что "DGSE – главная секретная служба, которой поручено контролировать "чернокожих губернаторов" – термин, который Франция использует для описания африканского марионеточного президента, находящегося под ее контролем".



Одним из самых подлых преступлений DGSE было убийство 15 ноября 1987 года президента Буркина-Фасо и народного любимца Томаса Санкары. Инициированная Санкарой "революция чести" перевернула все устои бедной африканской страны и за несколько лет изменила ее облик. Масштабные реформы сам он позиционировал антиимпериалистической "демократической и народной революцией". Томас Санкара стал одним из лидеров Движения неприсоединения, одним из ведущих идеологов сопротивления неоколониализму. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он говорил о том, что "гуманитарная помощь" западных держав – это не бескорыстное служение идеям гуманизма, а опасная форма неоколониализма.



Успех социальных реформ Санкары встревожил Францию, и судьба африканского Че Гевары была предрешена. Подкупленный агентами DGSE его ближайший соратник Блез Компаоре организовал путч, в ходе которого Санкара был убит.



Самой кровавой акцией Елисейского дворца за всю историю "Франсафрик" стало участие в страшной резне в Руанде в 1994 году.



4 апреля 1994 года ракета "земля-воздух" сбила самолет с президентами Бурунди и Руанды на борту. Сразу после теракта солдаты руандийской армии и отряды ополчения племени хуту приступили к массовым убийствам граждан Руанды из племени тутси. Западные "миротворцы", в числе которых был многотысячный отряд спецназа DGSE, предпочли не вмешиваться в происходящее, ссылаясь на "наблюдательный мандат ООН".



Известный американский журналист Уэйн Мэдсен, автор книги "Геноцид и тайные операции в Африке. 1993-1999" (Genocide and Covert Operations in Africa 1993-1999) провел собственное расследование событий в Руанде и установил, что подготовленный военной разведкой США в тренировочном лагере Пентагона, форте Ливенуорт, руандиец Поль Кагаме в 1992 году провел две встречи в Париже с сотрудниками DGSE. Там Кагаме, ставший вскоре президентом Руанды, обсуждал детали убийства тогдашнего президента страны Жювеналя Хабьяриманы.



На завершающем этапе руандийской трагедии, когда в конце июня 1994 года Франция по мандату ООН в рамках операции Turquoise ("Бирюза") ввела на территорию Руанды воинские контингенты, инициаторам этнической чистки, оказавшимся в контролируемой французами зоне на юго-западе страны, дали возможность скрыться.



Одним из организаторов эвакуации виновных в геноциде тутси был работавший тогда во французском МИД Бернар Эмье.



В 1999 году прошел суд над известным наемником Бобом Денаром, обвиненным в убийстве президента Коморских Островов Ахмеда Абдаллы. Список его "командировок": Индокитай, Марокко, Катанга, Биафра, Йемен, Курдистан, Ангола, Коморские Острова, Бенин. Денара приговорили к пяти годам тюрьмы, но условно.



Военно-политическое вмешательство в африканские дела координировала DGSE. Именно под ее руководством действовал Боб Денар, организовывавший перевороты по всему континенту, причем он продолжил получать поддержку DGSE, даже когда к власти во Франции пришли социалисты во главе с Олландом.



16 января 2001 года при странных обстоятельствах был убит президент Демократической Республики Конго, предводитель восстания, положившего конец диктатуре Мобуту, сподвижник Патриса Лумумбы и Че Гевары Лоран Кабила. Ряд источников приписывают это преступление DGSE.



Многие из преступлений, совершенных агентами DGSE, были совершенно бессмысленными. Бывший сотрудник французской внешней разведки подполковник Жан-Франсуа Люлье возглавлял ливийскую резидентуру DGSE и принимал активное участие в бурных событиях весны 2011 года, которые привели к свержению и убийству ливийского лидера Муаммара Каддафи и погружению страны в кровавую пучину хаоса.



В своих мемуарах "Человек из Триполи: воспоминания секретного агента" Люлье подчеркивает, что решение тогдашнего президента Франции Николя Саркози, а именно он стал главным инициатором вооруженного вмешательства в Ливии, было серьезной стратегической, более того "катастрофической" ошибкой. У Саркози были налажены прекрасные дружеские отношения с ливийским лидером. Во время официального визита Каддафи во Францию в декабре 2007 года ему оказали высшие почести и даже разрешили разбить бедуинский шатер напротив Елисейского дворца.



В своей книге Люлье называет операцию по устранению Каддафи "блестящей" с технической точки зрения, но абсолютно аморальной с этической и политической. В недавнем выступлении на одном из французских телеканалов бывший разведчик сказал, что в тот момент Каддафи "тянулся к Западу". И добавил: "Мы не только не пожали протянутую руку, но и обезглавили страну". "Устранив Каддафи и разрушив Ливию, мы не задумывались о том, что она была опорой против исламского терроризма. Никто не предвидел эти катастрофические последствия", – резюмировал Люлье, которого французские власти вскоре арестовали за разглашение военной тайны.



Поднаторев в политических убийствах по заданию своего правительства, костоломы из DGSE норовят применить эти зловещие навыки и вне службы. Так, три года назад французская юстиция предъявила обвинения в попытке убийства двум задержанным офицерам DGSE. Как сообщает France Presse, схваченные за руку киллеры были инструкторами-парашютистами из центра спецподготовки агентов DGSE. Отмечалось, что планируемое французскими разведчиками убийство "не имело отношения к их работе" и, возможно, было сведением личных счетов.



Политические убийства независимых африканских лидеров не помогли Пятой республике сохранить свою колониальную империю в Сахеле. Деградация французских спецслужб неразрывно связана с деградацией внешней политики Франции, лидеры которой так и не смогли понять, что время колониальных империй кануло в Лету и никакими терактами время не повернуть вспять. Источник - Фонд стратегической культуры

