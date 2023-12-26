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130-летие Великого Кормчего : Си Цзиньпин почтил память Мао Цзэдуна130-летие "Великого Кормчего": Си Цзиньпин почтил память Мао Цзэдуна
11:52 30.12.2023

В политике КПК и Си Цзиньпина проглядывают очертания "идей Мао Цзэдуна"

26.12.2023 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ

В день 130-летия Мао Цзэдуна 26 декабря все высшее руководство Компартии Китая во главе с Си Цзиньпином посетило мавзолей Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь. Траурные венки были возложены членами Постоянного комитета Политбюро к беломраморной статуе сидящего в кресле вождя. По традиции они трижды поклонились. Затем состоялось торжественное мероприятие в здании Всекитайского собрания народных представителей на той же площади. С речью выступил Си Цзиньпин, которого считают третьим вождем КНР после Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина.

Наследник Мао Цзэдуна назвал идейное наследие основателя КНР "духовным сокровищем", которое "будет направлять наши поступки еще долгое время". Си Цзиньпин также призвал Компартию стать еще сильнее, чтобы продолжать модернизацию Китая. КПК должна быть верной своей изначальной миссии, сохранять бодрость и энергию, дабы предотвратить вырождение партии, изменение ее цвета и особого вкуса".

Руководитель КПК, КНР и НОАК сделал акцент на завершении процесса объединения Поднебесной, начатого Мао Цзэдуном. "Наша Родина должна быть объединена и непременно будет объединена". Обращает на себя внимание отсутствие слова "мирное" в формуле "объединение Китая". Это особенно важно накануне выборов на Тайване в начале января, когда произойдет противостояние сепаратистов из правящей проамериканской партии и партии Гоминьдан, выступающей за единство Поднебесной.

Нынешний юбилей Мао Цзэдуна проходит в обстановке роста интереса к его политической фигуре и идейному наследию среди молодежи. Уходят поколения, пострадавшие от "большого скачка" и "культурной революции", которые после 10 лет успешного строительства социализма обрекли Китай на страшные лишения и жертвы, которые оцениваются десятками миллионов жизней. Из поступательного развития страны было вычеркнуто два десятилетия. Тем не менее официальная оценка Мао Цзэдуна гласит: "Он был на 70% прав, а на 30% не прав".

В последние годы в политике КПК и самого Си Цзиньпина проглядывают очертания "идей Мао Цзэдуна". Все движение Китая до 2035 года было названо на ХХ съезде КПК (2022 г.) "Новым походом". Преодолев трудности и смертельные опасности, коммунисты во главе с Мао Цзэдуном в 1934-35 годах отступили в горные районы провинции Шэньси. Накопив силы, они в 1949 году победили соперников из партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши и установили свою власть во всей стране за исключением Тайваня.

Компартия отметила 100-летие своего образования в 1921 году созданием в стране "общества среднего достатка". К 100-летию образования КНР будет достигнуто "великое возрождение китайской нации". К 100-летию Великого похода должна быть завершена "социалистическая модернизация" и в основном обеспечено "общество всеобщего достатка". Социалистические идеи из наследия Мао Цзэдуна все отчетливее проявляются в жизни нынешней Поднебесной.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703926320


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