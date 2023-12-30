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Последним указом 23 года С.Жапаров начал в Киргизии административно-территориальную реформу
17:10 30.12.2023

Началась административно-территориальная реформа в пилотном режиме на уровне городов и айылных аймаков. Президент подписал указ

30 декабря 2023

Бишкек (АКИpress) – Президент Садыр Жапаров подписал указ "О проведении административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айылных аймаков и городов Кыргызстана".

Современное административно-территориальное устройство Кыргызской Республики основано на четырехуровневой системе управления: республика, область, район и айылные аймаки и города. Административно-территориальные единицы страны состоят из 7 областей, 40 районов, 32 городов, в том числе 2 города республиканского значения, и 452 айылных аймаков.

По республике 62 айылных аймака из 452 айылных аймаков состоят только из одного села, в которых численность населения колеблется от 148 до 10 870 человек. В то же время в отдельных районах страны существуют айылные аймаки, в состав которых входит десять и более сел.

Такая ситуация в стране требует повышения социально-экономических возможностей айылных аймаков, городов и организации современной системы управления и в рамках указа президента "О дальнейшем совершенствовании административно-территориального устройства и развитии регионов" от 18 октября 2022 года № 350 обязывает реализовать первый этап административно-территориальной реформы по укрупнению/оптимизации айылных аймаков и городов по всей стране в пилотном режиме.

Положительные результаты административно-территориальной реформы в Тюпском районе Иссык-Кульской области и Нарынской области, реализуемой в пилотном режиме, подтверждают верность выбранной политики, направленной на устранение препятствий в развитии регионов и разрывов между уровнями управления, улучшение межрегиональных связей, создание условий для эффективного использования ресурсов и повышения благосостояния населения в регионах путем проведения административно-территориальной реформы на уровне айылных аймаков и городов.

Международный опыт по проведению административно-территориальной реформы также показывает, что объединение административно-территориальных единиц вокруг региональных центров, имеющих более высокий потенциал, привносит значимые изменения в социально-экономическое состояние, культуру, торговые связи и взаимоотношения населения региона.

Для эффективной организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления в объединяемых айылных аймаках в период проведения административно-территориальной реформы в пилотном режиме со стороны Кабинета Министров Кыргызской Республики принят ряд решений по оптимизации деятельности айылных окмотов и айылных кенешей.

Реализация административно-территориальной реформы проходит с одобрения населения и местных кенешей, оптимизация системы управления на уровне аймаков осуществляется с использованием цифровых методов управления.

В рамках реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, в целях распространения положительных результатов пилотных проектов по проведению административно-территориальной реформы по укрупнению айылных аймаков Тюпского района Иссык-Кульской области и Нарынской области в масштабах всей страны, а также руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Одобрить предложения полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и мэров городов республиканского значения по проведению административно-территориальной реформы на уровне айылных аймаков и городов Баткенской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Ошской, Таласской и Чуйской областей, городов Бишкек и Ош в пилотном режиме со сроком до 1 апреля 2024 года согласно приложениям 1–8 к настоящему Указу.

2. Утвердить Дорожную карту Кабинета Министров Кыргызской Республики по проведению административно-территориальной реформы в пилотном режиме на уровне айылных аймаков и городов Кыргызской Республики согласно приложению 9 к настоящему Указу.

3. Кабинету Министров Кыргызской Республики в установленном порядке:

- решить вопросы трудоустройства, выплаты компенсаций и переподготовки муниципальных служащих, высвобождаемых в результате проведения административно-территориальной реформы по укрупнению/оптимизации айылных аймаков и городов Кыргызской Республики;

– установить, что на период проведения административно-территориальной реформы в пилотном режиме статус депутатов айылных аймаков, населенных пунктов, входящих в состав городов и объединяемых айылных аймаков, будет сохранен до окончания срока их полномочий;

– обеспечить качественное и бесперебойное оказание услуг населению на местном уровне и организовать постоянные курсы цифрового обучения по повышению потенциала муниципальных служащих и местного населения, являющегося потребителем услуг;

– обеспечить сохранение прав граждан на пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения – земельными долями и пастбищами на период проведения административно-территориальной реформы в пилотном режиме;

– запретить трансформацию земель и выделение земельных участков под объекты нового строительства населенных пунктов, присоединяемых к городам в рамках административно-территориальной реформы в пилотном режиме;

– оставить пастбища айылных аймаков и населенных пунктов, которые входят в состав городов, в распоряжении районов и областей на период проведения административно-территориальной реформы в пилотном режиме;

– передать мэриям городов на период проведения административно-территориальной реформы в пилотном режиме полномочия по утверждению бюджета, установлению тарифов за коммунальные услуги и платы за пассажирские перевозки на автомобильном транспорте общего пользования;

– реализовать создание эффективной системы управления высокогорными, труднодоступными, отдаленными и приграничными территориями и развитие социальной инфраструктуры;

– направлять сэкономленные в результате реорганизации айылных аймаков и городов Кыргызской Республики средства в местные бюджеты объединяемых айылных аймаков и городов Кыргызской Республики;

– передать исполнительным органам мэрий городов, объединяемых айылных аймаков Баткенской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики следующие полномочия с соответствующим финансовым обеспечением по:
- управлению и использованию государственных пастбищных угодий;
- эксплуатации, содержанию и распределению воды на договорных условиях лицам, владеющим и использующим орошаемые земли;
- созданию муниципальных предприятий для комплексного обслуживания и развития систем питьевого водоснабжения, эффективного управления пастбищными угодьями и обеспечения чистоты в населенных пунктах;

– внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики соответствующие проекты законов Кыргызской Республики, связанные с административно-территориальной реформой, до 1 июня 2024 года;

– в месячный срок привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

План мероприятий
https://st-1.akipress.org/cdn-st-0/qdk/U/14202.aca237ddae6dfcfa0ac43e8e07cf80aa.pdf

Источник - АКИpress
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