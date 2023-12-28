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Как ChatGPT превращает интернет в канализацию
17:30 30.12.2023

The Atlantic
США

The Atlantic: ведущие западные СМИ столкнутся с сокращением аудитории из-за ИИ

Американская компания OpenAI, разработавшая нейросеть ChatGPT, заключила договор с одним из крупнейших в мире медиаконцернов, пишет The Atlantic. Теперь ответы бота будут основываться на данных из материалов газет и журналов, а они, в свою очередь, послужат "кормом" для обучения алгоритмов ИИ.

Повсеместное использование ChatGPT ставит перед нами довольно острый вопрос. Он, впрочем, вскоре может быть разрешен. Его формулировка такова: расширяет ли эта технология наш мир или ограничивает его? Говоря иначе, открывают ли чат-боты на основе искусственного интеллекта новые возможности для обучения, исследований и открытий - или, напротив, создают риск того, что часть информации может быть заблокирована для нас, а на постоянный доступ к истине нельзя будет рассчитывать?

Две недели тому назад компания OpenAI, разработчик ChatGPT, объявила о начале сотрудничества с медиаконцерном Axel Springer. Это - сигнал, который может помочь нам приблизиться к ответу на обозначенный выше вопрос. Согласно условиям соглашения, ChatGPT получит возможность представлять своим пользователям "компактное изложение отобранного глобального новостного контента", который был выпущен принадлежащими концерну газетами и журналами. В их число входят, например, Politico и Business Insider. Все подробности остаются до конца не проясненными, однако в заявлении указано, что при запросе в ChatGPT бот сможет выдавать ответы, основанные на материалах изданий Axel Springer и сопровождаемые ссылками на соответствующие материалы. И наоборот, публикации этих изданий будут использоваться для обучения создаваемых OpenAI технологических продуктов - которые, вероятно, уже поглотили всю содержащуюся в интернете информацию.

Это, пожалуй, странный шаг для конгломерата, который в былые времена видел несравненное конкурентное преимущество в пестовании и сохранении уникального голоса - такого, которому чат-бот едва ли смог бы подражать. Однако Axel Springer получит за предоставление искусственному интеллекту своих статей реальные деньги - что, безусловно, лучше, чем быть обобранным за бесплатно. Некий обобщающий ИИ, предположительно, уже сделал именно это со всеми остальными корпорациями в издательской индустрии - просто прочитал и проанализировал все их материалы для обучения собственных алгоритмов. Джулия Зоммерфилд, специалист по связям с общественностью в Axel Springer, отказалась раскрыть какие-либо детали сделки, однако сообщила Atlantic в электронном письме, что "репортеры Politico и Business Insider продолжат радовать читателей образцами высококлассной журналистики... []... а партнерство всего лишь открывает дополнительный канал для распространения продукции и получения прибыли, а также для [духовного] обогащения пользователей". Официальный представитель OpenAI также отказался давать свои комментарии о подробностях заключенного соглашения.

Есть определенный резон в том, что в пресс-релизе употреблена формулировка "глобальный новостной контент". "Контент" - уродливое, однако очень полезное слово. Оно хорошо подходит для описания того, с чем мы теперь имеем дело. По своей сути генеративный ИИ не способен отличать журналистские тексты от других видов писанины; для машины это все - не более чем нечистоты, проталкиваемые по трубам и в конце пути извергающиеся из них. Вот почему свершившаяся сделка примечательна не только для тех, кто занимается изучением медиа. Факт подписания соглашения кое-что говорит о будущем интернета - в частности, о том, каким его видит OpenAI.

Длинная информационная дистанция

Даже та модель нейросетей OpenAI, которая считается наиболее мощной, в настоящее время не может предоставить информацию о событиях, которые имели место позднее апреля 2023 года. Теперь это должно измениться. Хотя у OpenAI есть соглашение об использовании архивных материалов Associated Press, как сообщается, именно Axel Springer станет первым издателем, предоставляющим текущие новости в распоряжение ИИ. Теоретически преимущество такого подхода заключается в том, что актуальная, точная информация станет доступна мгновенно и будет соответствовать именно тому, что пользователю ChatGPT необходимо узнать. Однако расцвет генеративного ИИ породил т.н. "эффект дистанцирования". ChatGPT, Bing или Gemini от Google могут предоставлять читателям информацию и ссылки на публикации, из которых эта информация взята - однако едва ли они поспособствуют тому, что пользователи будут переходить на эти публикации. Если ChatGPT воспроизводит обновления новостной ленты, то зачем нужно нажимать на ссылку оригинала? Как часто прочитав заголовок на экране в вагоне метро, вы ищете дополнительную информацию в Google?

Переход к подаче новостей через алгоритмы бот-агрегаторов кажется ироничным, если вспомнить о том, к каким результатам привело внедрение генеративного ИИ в других сферах: старые поисковые системы вроде Google наводнены "оптимизированным" спамом и с трудом справляются с ним, а такие сайты, как CNET или Gizmodo дискредитируют себя, публикуя глубоко ошибочные синтетические данные в отчаянной попытке сохранить конкурентоспособность. ChatGPT становится все более способным и многозадачным - и ровно в этом же время технология, лежащая в его основе, разрушает большую часть привычной нам архитектуры интернета.

До тех пор, пока не удастся быстро выявлять и устранять некачественный контент, созданный искусственным интеллектом, его масса будет успешно вытеснять заслуживающие доверия источники. Если люди по-прежнему будут способны находить достоверную информацию - что же, это будет неплохо; крупные издатели, скорее всего, смогут смириться с новой действительностью. Наверняка все больше из них начнут заключать сделки с OpenAI. Но для общего "разнообразия видов" царства всемирной паутины это не сулит ничего хорошего. На протяжении долгого времени интернет был синонимом для выражения "место, где свершаются открытия". У пользователей была возможность путешествовать с сайта на сайт в попытке найти разные точки зрения, изложенные разными стилями; в каком-то смысле интернет был тем инструментом, который уравнивал всех людей в их возможностях и демократизировал доступ к знанию. Этот статус немного пошатнулся, когда мы начали знакомиться с интернетом через социальные сети и медиаплатформы, которые выступают в роли своеобразных "стражей-фильтров", определяющих, что нам полезно, а что - нет (и насколько полезны мы сами). Сейчас миф о прежнем (богатом и свободном) интернете пришел в упадок, а не его руинах строится новая генеративная инфраструктура ИИ.

Новая эра

Похоже, именно в этом направлении все и катится. Все сайты, вся эта писанина - все это не более чем канализация, управляемая поворотами цифрового крана, многое отправляющего в цифровой "сливной бачок". С появлением свежего контента ChatGPT станет выступать в качестве универсального прилавка, через который можно познакомиться с Интернетом. Он предложит некую субстанцию, которая будет напоминать весь объем человеческих знаний в том виде, в котором они существуют в каждый конкретный момент - пусть и с "глюками", вносящими толику сомнения в каждую веб-операцию.

Какие бы откровенные недостатки ни были заметны сейчас - в конечном итоге, может быть, эта трансформация будет оценена как благотворная для расширения человеческого потенциала. Есть убедительные доводы в пользу того, что генеративный ИИ вдохновляет на творчество и способствует эффективной работе. Этого на деле нельзя сказать о большей части сайтов в интернете. Как бы то ни было, происходящее сейчас, безусловно, представляет собой конец одной эпохи и начало другой - той, символом которой будет не паноптикум наших цифровых конструкций и достижений, но текстовое поле чат-бота и его курсор, попеременно мигающий в ожидании нашей команды.

Автор: Damon Beres (Деймон Берес)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703946600


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