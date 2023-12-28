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|Задержан за взятки экс-хоким Акдарьинского района Узбекистана
19:00 30.12.2023
Экс-хоким Акдарьинского района и еще два человека задержаны при получении $200 тысяч - СГБ
Правоохранительные органы задержали бывшего хокима Акдарьинского района Самаркандской области, экс-сотрудника ОВД и риэлтора при получении 200 тысяч долларов в одном из кафе Ташкента, сообщает СГБ. По данным ведомства, они хотели переоформить на имя предпринимателя 11,1 га земли за 6 млн долларов.
Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали бывшего хокима Акдарьинского района Самаркандской области.
По данным ведомства, экс-хоким, бывший сотрудник органов внутренних дел и гражданин, работающий риэлтором, "вступили в сговор и вошли в доверие предпринимателя обманным путем".
В частности, как сообщает СГБ, они пообещали через высокопоставленных знакомых переоформить на его имя 11,1 га земли, которые были выделены компании другого человека для создания швейной фабрики на территории махалли "Сурум" Куйичирчикского района Ташкентской области, в обмен потребовав 6 млн долларов.
В ходе оперативного мероприятия сотрудники СГБ задержали трех человек при получении аванса в размере 200 тысяч долларов в одном из кафе Ташкента.
В другом случае житель Юнусабадского района Ташкента (1977 года рождения, ранее судим) пообещал предпринимателю, что сможет добиться выделения ему в аренду на 10 лет 10 га земли в махалле "Илгор" Ахангаранского района Ташкентской области, находящейся в государственном резерве, говорится в сообщении.
Он был задержан при получении 80 тысяч долларов. Во время доследственной проверки выяснилось, что он должен был передать из этой суммы 15 тысяч долларов помощнику хокима в махалле "Илгор", который был также задержан при получении этих денег.