Задержан за взятки экс-хоким Акдарьинского района Узбекистана

19:00 30.12.2023

Экс-хоким Акдарьинского района и еще два человека задержаны при получении $200 тысяч - СГБ



Правоохранительные органы задержали бывшего хокима Акдарьинского района Самаркандской области, экс-сотрудника ОВД и риэлтора при получении 200 тысяч долларов в одном из кафе Ташкента, сообщает СГБ. По данным ведомства, они хотели переоформить на имя предпринимателя 11,1 га земли за 6 млн долларов.



