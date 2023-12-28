Демарш российских топ-шахматистов в Самарканде - договорняк конями на чемпионате мира (видео)

19:33 30.12.2023

Что они устроили?



В шахматах опять скандал - Яна Непомнящего и Даниила Дубова оштрафовали за договорную партию на чемпионате мира по блицу.



Что произошло?



1) В Узбекистане в эти дни проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Турнир по рапиду завершился 28 декабря (его выиграл Магнус Карлсен), а блиц стартовал 29-го.



В этот день прошли первые 12 раундов - в одной из партий Даниил Дубов встречался с Яном Непомнящим. Партия завершилась ничьей после 12-го хода, но на этом все не закончилось.



Главный арбитр турнира Иван Сыровый посчитал, что партия была договорной: шахматисты заранее согласились на ничью и просто быстро ее разыграли.



"На мой взгляд, оба спортсмена несут за это ответственность. Считаю, что результат был заранее спланирован. Мое мнение основано на ходах, которые они сделали", - рассказал арбитр.



Россиянам присудили 0 очков за партию (вместо привычных 0,5 за ничью) - если бы не штраф, Дубов и Непомнящий сейчас бы лидировали на турнире, а пока идут вторым и четвертым.



2) На самом деле, 12 ходов - далеко не самая быстрая партия на турнире. Были и такие, которые заканчивались буквально за 2−3 хода. Видимо, у арбитра возникли подозрения не только из-за краткости, но и из-за того, как именно играли шахматисты.



Так что же сделали Дубов и Непомнящий? Они просто походили конями по полю и к 12 ходу вернули их на стартовые позиции. Получилось так, что партия закончилась ровно с тем же расположением фигур, с которым и начиналась.



Вот так это выглядело:







Комментирующий партии в прямом эфире венгерский шахматист Петер Леко сразу же сказал, что у судей явно возникнут вопросы: "Есть очень большая опасность, что арбитр их оштрафует. Такое уже бывало в 80-е, когда два друга играли подобным образом и им дали нули вместо очков".



3) Дубов и Непомнящий подали апелляцию на решение арбитра - ее рассматривали три часа, но решение оставили в силе.



Была ли партия на самом деле договорной? Почти наверняка - да. Но вряд ли Дубов и Непомнящий решились на это для того, чтобы получить легкие 0,5 очков - дело в другом.



Вот что Дубов написал после партии: "Безусловно, такие партии практически всегда являются обратной связью на действия организаторов и/или работу судей. С 2013 года я пропустил только чемпионат в 2017 году и могу сказать, что сегодня был, на мой взгляд, с отрывом худший день за все мои чемпионаты в плане работы судей и организации. И на дебют партии с Яном это, очевидно, повлияло".



А потом Даниил привел пример плохой организации: в тот же день все партии турнира по блицу задержали на час из-за инцидента во встрече между американским гроссмейстером Эндрю Хонгом и китайцем Юй Янъи.



Хонг просрочил время и проиграл партию, но сразу подал протест - он заявил, что нажимал на часы, но они сломались. Ситуацию разбирали около часа, в это время все остальные партии отложили. Инцидент решал тот самый арбитр Иван Сыровый.



"Я рад, что они смогли поиграться с часами. Непрофессиональным игрокам скажу, что дополнительный час ожидания во время блиц-ивента - это действительно абсурд.



Что можно обсуждать в течение часа? Продолжать игру никак, перезапустить ее так же абсурд. А у вас двести человек, которые устали и просто хотят начать новый раунд. Не единственный пример плохой (по крайней мере, на мой взгляд) работы арбитров здесь, но весьма примечательный. И моя игра против Непо никогда бы не состоялась без этой чепухи раньше в тот же день", - добавил Дубов.



4) Проще говоря, Дубов и Непомнящий намеренно саботировали партию, лишь бы закончить ее поскорее.



Они играли уже четвертый день подряд без отдыха (считая турнир по рапиду), из-за поломки часов партии отложили на час - затягивать никому не хотелось.



Разве что можно было сделать это поэлегантнее, а не просто гарцевать конями по доске. Возможно, на турнире хватало и других похожих партий, просто в них шахматисты старались поддержать хотя бы иллюзию борьбы.



Сегодня - заключительный день турнира. И у Дубова с Непомнящим до сих пор хорошие шансы на победу.