Хватит лялякать! Чему учит гибель "Новочеркасска"

19:36 30.12.2023 Трагедия БДК "Новочеркасск": ПВО Крыма давно и тщетно ждет огня "Прометея"

Еще три года назад были обещаны спасительные для Черноморского флота ЗРК С-500, серийный выпуск которых вроде бы начат в 2022 году. И где они?

Сергей Ищенко



Не исключено, что ракетный удар Storm Shadow украинских военных по Феодосии в ночь на 26 декабря 2023 вскоре вынужденно будет признан этапным в нашей борьбе с Киевом за Черное море. Потому что, как выясняется, тогда совершенно внезапно для Москвы противник впервые применил новейшее и очень совершенное оружие, которым прежде располагали лишь считанные страны НАТО.



В результате, напомню, ВСУ сумели уничтожить ошвартованный у причала большой десантный корабль "Новочеркасск". Обгоревшие обломки корпуса которого тут же легли на грунт, а искореженные металлические детали надстройки, артустановки и РЛС местные жители наутро находили в сотнях метрах от места швартовки БДК.



Что касается жертв среди членов экипажа "Новочеркасска", то официальные инстанции по этому поводу, как водится в нынешней России, по сей день хранят ледяное молчание. Взамен предпочитая на самых высоких уровнях на все лады азартно обсуждать обстоятельства и участников некой очень многим, как представляется, надоевшей предновогодней "голой вечеринки" в столице РФ, случившейся примерно в то же время, когда шел ко дну "Новочеркасск".



Теперь МО РФ предстоит разбираться, как вражеские Storm Shadow сумели безнаказанно пролететь полтысячи км над Крымом и Черным морем

Если коротко: те Storm Shadow, что во вторник обрушились на Феодосию после старта над Николаевской областью, как выяснилось, имели радиус действия вдвое больший, что у известных образцов этого же типа оружия, переданного Лондоном Украине ранее. И участвовавших в двух предыдущих результативных ударах по объектам Черноморского флота в Севастополе (13 и 22 сентября 2023 года).



Теперь понятно, что прежние "Штормовые тени" никоим образом не были в состоянии атаковать Феодосию. Просто не долетели бы до нее. До Севастополя - да. До Феодосии - нет. Поскольку, согласно обнародованным в НАТО тактико-техническим характеристикам имели максимальную дальность полета до 270 километров. Между тем, как от рубежа пуска Storm Shadow с украинских бомбардировщиков Су-24М до места стоянки "Новочеркасска", по крайней мере, вдвое дальше. Потому что до цели они еще и пронеслись над всем Крымом с северо-запада на юго-восток.



Сказанное дальше - это ни в коем случае не похвальба, просто неуместная на фоне разыгравшейся драмы. Просто факт: еще в день удара "Свободная пресса" первой обратила внимание на странность: как "Штормовые тени" сумели домчаться в такую даль? Поэтому и подзаголовок к материалу про это ЧП по горячим следам мы дали, как выяснилось, исключительно точный: "Теперь МО РФ предстоит разбираться, как вражеские Storm Shadow сумели безнаказанно пролететь полтысячи км над Крымом и Черным морем".



На днях ровно на то же в западной прессе обратил внимание генерал-лейтенант бундесвера в отставке Эрхард Бюлер, который в 2010-2011 годах командовал силами КФОР на территории бывшей Югославии. Бюлер отметил, что до недавнего времени считалось, будто ВСУ были переданы упомянутые КР лишь в экспортном варианте. Радиус действия которых был специально уменьшен до 250 км (до 270 км по другим источникам - авт.). Но анализ произошедшего в ночь на 26 декабря показывает, что Украине на самом деле передали и оригинальную версию Storm Shadow/SCALP-EG, которая имеет радиус действия до 560 км. И стоит на оснащении только некоторых стран блока НАТО.



Чем, таким образом, грозит новая подобная атака Черноморскому флоту в целом? А вот чем: в распоряжении российских моряков на этом ТВД больше почти не осталось военно-морских баз, в которых российские корабли могли бы ощущать себя в безопасности от новых сокрушительных атак украинских высокоточных крылатых ракет. И здесь германский отставной генерал тоже согласен со "Свободной прессой": "Свобода передвижения Черноморского флота еще более ограничена. Теперь Феодосия, один из последних крымских портов, считавшихся безопасными, больше не безопасен для России".



Так что же, будем сложа руки обреченно ожидать новых потерь? Или прислушаемся хотя бы к мнению бывшего командующего Черноморским флотом (с июля 1998 по октябрь 2002 года) адмирала Владимира Комоедова?



Владимир Петрович, известный среди моряков своим независимым и даже строптивым характером, в свое время не особенно жаловал даже собственного главкома ВМФ адмирала Владимира Куроедова. Публично критиковал того, даже будучи при должности командующего в Севастополе.



Стоит ли удивляться, что и после фактически безвозвратной потери "Новочеркасска" он тем более не особенно сдерживается в комментариях: "Я очень огорчен, что система охраны и обороны флота и его пунктов базирования на таком низком уровне. Кто довел до этого состояния - я знаю. Но хочу задать вопрос: почему не организована четко и ясно система обороны портов, в том числе и флота?".



Бывший командующий ЧФ, если разобраться, упрекает нынешних адмиралов в преступной халатности. По его мнению, никто из них почему-то не занимался мерами маскировки кораблей в Феодосии.



Комоедов, исходя из собственного огромного служебного опыта, уверен: ни один корабль на Черном море сегодня вблизи зоны боевых действий "не должен (сутками - СП") стоять на месте, не важно, он в ремонте или нет. Его можно буксировать, его можно спрятать, его можно, в конце концов, защитить. Эту оборону должен организовать большой морской начальник, в том числе во взаимодействии, прикрываясь всеми силами и средствами, в том числе с воздуха. Для этого есть все силы и средства: истребительная авиация, система наблюдения, и АВАКСы наши есть. Надувные шары можно было поставить, чтобы оградить корабли".



И заключает: "Огорчен я всем этим делом, что мы не в состоянии эффективно сохранить флот. Крым - это прифронтовая территория. И поступать здесь нужно, как на прифронтовой территории. Хватит лялякать!".



Впрочем, как представляется, дело в данном случае касается не только флота. Не меньше вопросов и к нашей системе ПВО над Крымом. Сквозь которую, как не раз нас уверяли самые высокие военачальники, и муха без разрешения не пролетит. Трагедия "Новочеркасска", а еще ранее - обе уже упомянутые осенние трагедии Севастополя, связанные с совершенно безнаказанными налетами Storm Shadow на объекты Черноморского флота, показали: это просто слова.



А вот что практически, полагаю, возможно, кроме упомянутого адмиралом Комоедовым, сделать в том же направлении, чтобы исключить новые потери в корабельном составе? Самое обидное, что это давно и всем известно. Более того. Давно обещано Крыму на достаточно высоком уровне. Но не осуществлено и по сей день.



Я имею в виду включение, наконец, в систему противовоздушной обороны полуострова новейших российских ЗРК типа С-500 "Прометей" ("Триумфатор"). Не вместо, а вместе с С-400 "Триумф", "Бук", "Тор" и "Панцирь-С", полки которых давно уже с разной степенью успеха охраняют небо Тавриды. Это дало бы нам массу дополнительных преимуществ в борьбе с вражескими средствами воздушного нападения в этих краях. Прежде всего - с высокоточными крылатыми ракетами, что так досаждают нашему флоту.



Дело в том, что объявленная предельная дальность применения С-500, как заявлено разработчиками этого просто отличного ЗРК, несколько даже превышает 600 километров. А, как заметила иностранная пресса, доказанная на полигонных испытаниях дистанция гарантированного уничтожения целей "Прометеем" составила абсолютный мировой рекорд - 481 километр.



Но даже у самых совершенных образцов Storm Shadow/SCALP-EG, переданных Лондоном, как мы имели несчастье убедиться в Феодосии, Украине тот же показатель существенно меньше - порядка 560 км. Это значит, что "Прометей", стой он сегодня на боевом дежурстве в Крыму, легко сшибал бы даже не сами ракеты на их маршевых участках. А еще до рубежа пуска глубоко в тылу над территорией вражеской страны под угрозой оказывались бы сами носители этих ракет в лице бомбардировщиков Су-24М противника. Те, попади они в прицел С-500, сгорали бы в небе раньше, чем успевали бы отцеплять смертоносные "Штормовые тени" из-под своих крыльев.



Самое обидное, что о решении Москвы обеспечить первоочередную поставку С-500 именно в Крым еще в 2021 году заявлял недавний командующий войсками Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. И почти тут же стало известно, что первый бригадный комплект "Прометеев" отправлен не в Тавриду, а под Москву. На защиту столицы и Центрального промышленного района.



Между тем, о начале серийного производства этого оружия в Нижнем Новгороде было объявлено лишь спустя год, в апреле 2022-го. Сделал это генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков. "В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК", - сказал он в одном из интервью.



Из чего, очевидно, следовало, что Москве на самом деле достались предсерийные образцы комплекса, участвовавшие в только что успешно завершившихся к тому времени испытаниях.



Но означает ли эта достаточно странная хроника, что вот уже почти три года реконструированный за огромные деньги специально под производство С-400 и С-500 Нижегородский машиностроительный завод по части выпуска "Прометеев" работает как в известной детской сказке про репку? Помните: "Тянет-потянет, а вытянуть не может"?



Тут мы наверняка слишком близко подбираемся к понятию "военная и государственная тайна". Поэтому далее лучше благоразумно замолчим.



Однако вот что хотелось бы понять. А нельзя ли хотя бы дивизион уже имеющихся у России "Прометеев" снять из-под Москвы и перебросить в Крым? Возможно, это будет недостаточно грозно. Но явно лучше, чем ничего. Потому что тогда в Крыму немногочисленные сверхдальнобойные С-500 возникли бы как фактор, который пришлось бы дополнительно учитывать операторам Генштаба ВСУ и НАТО при планировании новых атак Storm Shadow/SCALP-EG. А это какое-никакое, но дополнительное препятствие для новых налетов на наши корабли.



А уж если тому дивизиону удалось бы хотя бы раз "приземлить" Су-24М до рубежей пуска ракет - тогда, бесспорно, настала бы пора раздавать зенитчикам новые заслуженные ордена. А Черноморскому флоту - хотя бы малость перевести дух перед лицом новой мощной угрозы. Источник - svpressa.ru

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