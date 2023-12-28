У казашки Бибисары Асаубаевой отобрали шахматную корону по блицу

21:04 30.12.2023

Бибисара Асаубаева не смогла защитить титул чемпионки мира по блицу



В Самарканде (Узбекистан) завершилось мировое шахматное первенство 2023 года по блицу, где казахстанка Бибисара Асаубаева не сумела отстоять свой прошлогодний титул, который она завоевала в Алматы, сообщает Zakon.kz.



Двукратная чемпионка мира Бибисара Асаубаева не смогла в третий раз надеть высшую медаль чемпионата мира по блицу. 19-летняя казахстанка завершила турнир на шестом месте, набрав 11 очков после 17 партий, передает пресс-служба FIDE.



Еще одна наша соотечественница Меруерт Камалиденова вошла в топ-10 лучших шахматисток мира, заняв в Самарканде 8-е место (11 баллов).



