|У казашки Бибисары Асаубаевой отобрали шахматную корону по блицу
21:04 30.12.2023
Бибисара Асаубаева не смогла защитить титул чемпионки мира по блицу
В Самарканде (Узбекистан) завершилось мировое шахматное первенство 2023 года по блицу, где казахстанка Бибисара Асаубаева не сумела отстоять свой прошлогодний титул, который она завоевала в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Двукратная чемпионка мира Бибисара Асаубаева не смогла в третий раз надеть высшую медаль чемпионата мира по блицу. 19-летняя казахстанка завершила турнир на шестом месте, набрав 11 очков после 17 партий, передает пресс-служба FIDE.
Еще одна наша соотечественница Меруерт Камалиденова вошла в топ-10 лучших шахматисток мира, заняв в Самарканде 8-е место (11 баллов).
А новой чемпионкой мира среди женщин по блицу стала россиянка Валентина Гунина (14 очков), "серебро" – у Александры Костенюк (Швейцария, 13,5), "бронзу" увозит китаянка Чжу Цзиньэр (12,5).
У мужчин не было равных лучшему шахматисту планеты Магнусу Карлсену из Норвегии, который набрал 16 баллов. На второй и третьей строчках россияне Даниил Дубов (15,5) и Владислав Артемьев (15,0).
Для норвежского гроссмейстера это вторая золотая медаль нынешнего мирового первенства в Узбекистане. 28 декабря он стал лучшим в рапиде.
Куандык Шынасилов