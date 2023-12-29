Умер журналист, публицист, подлинный патриот Максим Соколов

00:04 31.12.2023

Колумнист РИА Новости Максим Соколов умер на 65-м году жизни



МОСКВА, 30 декабря/ Радио Sputnik. Колумнист РИА Новости, известный публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни, сообщила агентству его супруга.



"Максим скончался на даче в Тверской области, ему было 64 года", – сказала жена журналиста Светлана.



