 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер журналист, публицист, подлинный патриот Максим Соколов
00:04 31.12.2023

Колумнист РИА Новости Максим Соколов умер на 65-м году жизни

МОСКВА, 30 декабря/ Радио Sputnik. Колумнист РИА Новости, известный публицист Максим Соколов скончался на 65-м году жизни, сообщила агентству его супруга.

"Максим скончался на даче в Тверской области, ему было 64 года", – сказала жена журналиста Светлана.



Соколов долгое время выступал обозревателем ведущих российских СМИ. Он работал с ВГТРК, НТВ, Первым каналом, где вел программу "Однако". Также журналист сотрудничал с газетами "Коммерсантъ", "Известия", "Независимой газетой", журналом "Эксперт" и другими СМИ.

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал смерть колумниста Соколова невосполнимой утратой.

"Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать", – сказал Киселев.

По его словам, Соколов был "исключительным человеком высочайшей культуры, исключительного литературного дара, изысканного чувства юмора и искренней любви к России".

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи с кончиной публициста Максима Соколова.

"Умер наш колумнист Максим Соколов. Большая потеря. Мои соболезнования близким..." – написала Симоньян в Telegram-канале.

Источник - radiosputnik.ru
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