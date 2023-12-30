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|Кыргызстан признал снежного барса национальным символом
00:19 31.12.2023
Снежный барс признан национальным символом Кыргызстана
30 декабря 2023
Экология АКИpress - Президент Садыр Жапаров подписал указ "О признании снежного барса национальным символом Кыргызской Республики".
Снежный барс внесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира.
Пресс-служба президента отмечает, что снежный барс является не только символом природного богатства, культурного благосостояния, но также и индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает 1/3 глобальной территории. Потеря в природе снежных барсов приведет к риску нарушения хрупкого экологического баланса, что окажет пагубное воздействие на различные виды животных и на человека.
В культуре древнего кыргызского народа снежный барс олицетворял величие, благородство, смелость, мужество и выносливость. Поэтому, согласно сказаниям, барс был тотемным животным великого Манаса. О снежном барсе, единстве человека и природы было ярко описано в последнем романе нашего всемирно известного писателя Чынгыза Айтматова "Когда падают горы".
Кыргызстан является активным участником глобальных программ по сохранению дикой природы. На Всемирном форуме по сохранению снежного барса при поддержке представителей 12 стран ареала снежного барса и международного сообщества в сфере охраны окружающей среды единогласно принята Бишкекская декларация по защите снежного барса и одобрена комплексная Глобальная программа по сохранению снежного барса и его экосистем (The Global Snow Leopard and Ecosystem Protection – GSLEP).
В этой связи в целях дальнейшей государственной поддержки инициатив по сохранению снежного барса и его экосистемы в Кыргызской Республике, а также признания снежного барса национальным символом Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
1. Кабинету Министров Кыргызской Республики:
– принять необходимые меры по признанию статуса национального символа снежного барса в Кыргызской Республике;
– принять меры по защите численности популяции снежного барса, а также его экосистемы в республике;
– принять меры по популяризации национального символа, разработать логотип, варианты применения, определить направления применения символа на национальном и международном уровнях;
– определить идеологическое содержание национального символа.
2. Минприроды, МИД, Министерству экономики и коммерции, Министерству финансов и Национальному агентству по привлечению инвестиций обеспечить взаимодействие на национальном и международном уровнях для популяризации национального символа снежного барса, организации мероприятий по защите популяции и экосистемы в рамках международного сотрудничества, привлечения инвестиций на международных площадках, а также применения национального символа в туристическом сегменте.
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Кыргызстан признал снежного барса национальным символом
https://www.zakon.kz/
В 2019 году сообщалось, что в Кыргызстане насчитывается 330 особей снежного барса. Животное занесено в Красную книгу, штраф за его отстрел составляет 1,5 миллиона сомов (порядка 17 тысяч долларов).
Снежный барс считается и символом Казахстана. Изображение барса есть на гербе Алматы, животное было талисманом зимней Азиады в Алматы в 2011 году.