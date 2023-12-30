США готовят вторжение в Йемен - вопреки мнению членов НАТО, - К.Ольшанский

02:41 31.12.2023

Американцы могут устроить бойню в Красном море, дабы повязать кровью своих союзников

Константин Ольшанский

30.12.23

Йеменские повстанцы-хуситы стали главными героями всех мировых новостей, отодвинув на второй план интерес и к Сектору Газа, и к Украине. Американцы по традиции разворачивают против хуситов спецоперацию под звучным названием "Страж процветания", наращивая военно-морское присутствие в Красном море.



Однако многие страны НАТО (в том числе Франция, Италия и Испания) категорически отвергли участие в "Страже процветания". Американскую операцию они считают авантюрой, которая может утопить весь Ближний Восток в крови. Абсолютно непредсказуемыми будут последствия и для мировой торговли, пишет Al Jazeera.



Командование ВМС США озвучило задачу "обеспечить безопасный проход для коммерческих судов" по Красному морю. Звучит очень расплывчато. Но именно так американцы всегда и маскируют свои истинные намерения.



Военную интервенцию в Афганистан в 2001 году США мотивировали "защитой афганского народа". А захват нефтяных месторождений Сирии (операция "Приливная волна") в 2015 году - борьбой с терроризмом.



Вот и на сей раз непонятно, чего конкретно хотят добиться американцы, пишет Al Jazeera, цели и задачи сформулированы слишком расплывчато.



Хотя на данный момент определить угрозу кажется несложным. Противокорабельные ракеты и беспилотники хуситов нацелены на торговые суда на пути в Суэцкий канал и обратно. Все они были обстреляны с территории Йемена, большую часть которой и контролируют повстанцы (в том числе самый протяженный участок ее 450-километрового побережья Красного моря). Все ракеты были наземного базирования, с боеголовками такой мощности, которые могут повредить, но вряд ли потопят большие грузовые суда, подчеркивает Al Jazeera.



Хуситы сначала объявили, что они будут нацеливаться на принадлежащие Израилю суда. Затем расширили список, включив в него всех, кто использует израильские порты, в конечном счете, тех, кто торгует с Израилем. После нескольких атак на суда, связь которых с Израилем казалась очень отдаленной или расплывчатой, стало очевидно: мишенью мог стать любой корабль.



Все хуситские ракеты, нейтрализованные военными кораблями США и Франции, были сбиты корабельными ракетами класса "земля-воздух". Отслеживают пуски с йеменской территории корабельные радары с фазированной антенной решеткой.



У многих натовских стран, которых США подбивают участвовать в "Страже процветания", есть боевые корабли с аналогичными возможностями. Почти у всех также есть современные ракеты класса "земля-земля", которые могут поражать цели на море или суше.



Если бы истинной целью США была действительно защита торгового мореплавания, то ее легко выполнить: отправить конвой под охраной военных кораблей. Британские и советские корабли ходили так во время Второй мировой войны. Так прикрывают торговые суда в Аденском заливе и у восточного побережья Сомали.



Однако американцы отвергли идею организовать торговые конвои. Якобы следующие через Красное море танкеры и контейнеровозы (некоторые длиной более 300 метров) по-прежнему представляют собой крупные и легкие цели для хуситов. При этом у хуситов есть почти неисчерпаемый арсенал ракет, в том числе большой дальности.



Более того, йеменские повстанцы уже проявили оперативно-тактическую сноровку. Во время первой же своей атаки 19 октября они запустили 4 крылатые ракеты и 15 беспилотников по американскому эсминцу USS Carney. Таким образом детально отслеживалась реакция противника и его противоракетные возможности.



USS Carney до сих пор находится в Красном море и тоже будет участвовать в операции "Страж процветания". Однако йеменская военная разведка уже всю нужную ей информацию получила.



Al Jazeera считает, что американцы выберут максимально агрессивную стратегию. А именно атаки на ракетную инфраструктуру хуситов на территории Йемена: стационарные и мобильные пусковые установки, производственные и складские помещения, командные центры.



То есть американцы, проще говоря, хотят развязать большую войну с хуситами. В ней могут быть задействованы как военные корабли НАТО и их союзников по "Стражу процветания", так и боевые самолеты-бомбардировщики. Американцы заранее отправили в Красное море два атомных авианосца.



Американская агрессия против Йемена может иметь непредсказуемые последствия, прогнозирует Ak Jazeera.



- США будут рассматриваться в арабском и исламском мире как фактически вступающие в войну в Газе на стороне Израиля, - справедливо пишет издание. Боясь того, что Пентагон втянет их в собственную игру, власти Франция, Италии, Испании и других стран отказались от участия в спецоперации (читай: новой войне в Йемене). Эти страны самостоятельно разместят свои военные корабли в Красном море для защиты торговых судов.



Конфликт на Украине, видимо, все же вразумил европейцев. Они поняли, что нужно добиваться собственных целей, а не плясать под дудку Америки.



У американцев, кстати достаточно военных кораблей в Красном море, справились бы и без "союзников". Но американцы хитрее: им не хочется быть единственными, кто решил вторгнуться в Йемен. После оккупации Афганистана, Ирака и Сирии американцев уже ненавидит многие в мусульманском мире. После вторжения в Йемен будут ненавидеть уже абсолютно все.