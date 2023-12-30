Французские проститутки нанесли фашистам больше урона, чем вся французская армия и французское "сопротивление", - В.Бурт

02:57 31.12.2023 Фальшивые победители

Перечеркнутая история: Франция и Второй фронт



Валерий Бурт

30.12.23



На днях президент Франции Эммануэль Макрон вспомнил историю. Но в странном контексте. Он сообщил, что на 80-летие открытия Второго фронта – высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года – будет приглашен президент США Джо Байден. А насчет главы России Владимира Путина – мол, не известно. Скорее всего, его не позовут. "Но только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с Владимиром Зеленским", – бросил Макрон.



"Думайте, прежде чем говорить. Читайте, прежде чем думать", – говорил английский философ и историк Франсис Бэкон. Но, похоже, Макрон не сделал ни того ни другого.



Второй фронт – часть Второй мировой. Заслуги СССР в той войне огромны. Следовательно, говорить о Второй мировой, не упоминая Советский Союз, невозможно. Но на Западе умудряются это делать. Отмечать важные вехи войны без России стало в порядке вещей. Абсурд превратился в привычку.



Представителей России уже который год игнорируют на форуме, связанном с открытием Второго фронта. И это вопреки огромным заслугам нашей страны в войне, многочисленным жертвам, которые она понесла. Да и презрев элементарную вежливость.



В годы Второй мировой союзники стояли плечом к плечу, вместе сражаясь против общего врага. Да, сейчас все иначе – пути вчерашних соратников разошлись, их разделяет конфронтация. Но история незыблема, переписывать ее, искажать глупо и недостойно. Но, увы, мрачная тень от современности легла на прошлое.



Однако не стоит думать, что на Западе все забыли. Нет, они помнят, но не хотят вспоминать. В том числе, как они тянули с открытием Второго фронта. Впервые о нем упомянул Сталин в телеграмме 30 августа 1941 года послу СССР в Лондоне Ивану Майскому:



"Если так будет продолжаться и англичане не расшевелятся, наше положение станет угрожающим… Говоря между нами, должен сказать Вам откровенно, что если не будет создан англичанами второй фронт в Европе в ближайшие три-четыре недели, мы и наши союзники можем проиграть дело. Это печально, но это может стать фактом".



Тема Второго фронта была центральной в долгой переписке глав антигитлеровской коалиции Сталина, Черчилля и Рузвельта. Первый настаивал, двое вторых отделывались обещаниями. Запад ограничивался оправданиями и комплиментами Красной армии, которая сначала держала героическую оборону, а затем неудержимой лавиной покатила на Запад. К июню 1944 года, когда союзники высадились во Франции, исход Великой Отечественной войны уже не вызывал сомнений.



Второй фронт, без сомнения, помог Красной армии, отвлек немецкие резервы на Запад, став большим вкладом в окончательную победу. Но это была не только забота об истекающей кровью России. Американцы и англичане в страшных снах видели, как над Европой взвиваются красные знамена. И это было вполне реально – после разгрома Германии и ее союзников Красная армия могла двинуться триумфальным маршем дальше на Запад…



Макрон высокомерно изрек: юбилей Второго фронта будем отмечать без России. Она – плохая, не заслужила. Впрочем, если исправится, пойдет на переговоры с Зеленским, мы подумаем!



Но какое отношение современная ситуация имеет к историческому событию? Это первая нелепость. Вторая состоит в том, что самонадеянное заявление прозвучало из уст представителя страны, которой не было в числе союзников. И Макрон не имеет права говорить от их имени.



...В 1940 году Германия всего за месяц поставила Францию на колени. Это было самое большое унижение за всю ее историю. Однако солдаты и офицеры спокойно разошлись по домам, чтобы снова погрузиться в привычный покой и по утрам пить кофе с круассанами, а по вечерам – вино.



И ко Второму фронту Франция не имела отношения. Включение ее представителей в состав войск, высадившихся в Нормандии, было чисто символическим жестом – от немецкой оккупации Францию должны были освобождать французы. 25 августа 1944 года дивизия генерала Филиппа Леклерка вошла в Париж.



Франция во многом благодаря милости Сталина попала в число четырех держав, принявших капитуляцию Третьего рейха. На этой церемонии произошел забавный случай. Глава германской делегации фельдмаршал Вильгельм Кейтель, заметив, что в зале находятся представители Франции, иронически спросил: "А что, они нас тоже победили?"



…Во времена СССР писали, что во время немецкой оккупации многие французы воевали с немцами. Одни – в Движении сопротивления, другие – в "Свободной Франции" под командованием Шарля де Голля. Но это была лишь половина правды. О другой половине не упоминали, возможно, из деликатности: после войны у Москвы были, в общем, неплохие отношения с Парижем. К тому же в СССР с уважением вспоминали, что французские и советские летчики вместе воевали в эскадрилье "Нормандия-Неман".



Но со временем завеса с прошлого была сорвана. И выяснилось, как на самом деле французы жили при немцах.



Очень даже неплохо. Как и раньше, заполнялись рестораны, театры, концертные залы, варьете, мюзик-холлы. Посетителям ничуть не мешали полотнища со свастикой, портреты Гитлера и нацистские марши. А галантные арийцы в форме вермахта и СС просто восхищали француженок. Они с удовольствием крутили с ними романы.



Это после войны над любовницами завоевателей издевались, избивали, брили наголо. А во время оккупации такие связи были обычным делом. Это называлось "горизонтальным сотрудничеством".



Первые "микробы" сопротивления, как пошутил французский литератор Жорж Дюамель, появились в борделях, которые работали без выходных. Он предложил представить к наградам проституток, которые заразили больше всех немцев…



Немецкую оккупацию прозвали "комфортабельной". Герой французского Сопротивления, писатель и журналист Эммануэль д’Астье де ля Вижери говорил: "Думаю, если бы в 1940 году провели референдум, 90 процентов французов проголосовали бы за Петена и "благоразумную" немецкую оккупацию".



Маршал Анри Филипп Петен был героем Первой мировой войны и антигероем Второй. Он возглавил подвластное Германии Французское государство со столицей в Виши. Оттуда евреев и цыган увозили в концлагеря. Кстати, французы охотно выдавали их оккупантам…



Петен придумал выражение "коллаборация" и призвал французов сотрудничать с оккупантами. Да они и не отказывались. В нацистских формированиях служило больше граждан республики, чем в Движении сопротивления.



Да и деятели культуры были рады новым хозяевам. Знаменитая актриса театра и кино Арлетти, псевдоним Леони Батиа, жившая в шикарных апартаментах в Париже на набережной Конти, делилась радостью: "Когда я увидела свастику на улице Риволи, то выпила по такому случаю бокал красного вина".



Морис Шевалье, Саша Гитри, Шарль Азнавур выступали в залах, набитых солдатами и офицерами вермахта. Эдит Пиаф давала сольные концерты. Луи де Фюнес – еще молодой, неизвестный – играл на рояле. Жан Марэ, Ив Монтан, Фернандель и другие французские актеры снимались в картинах на киностудии Continental-Films которое было создано при содействии министра пропаганды Германии Йозефа Геббельса.



Актер Жерар Филип, который после войны стал кумиром публики, во время оккупации играл в театре Жана Вилара. Фильм с его участием "Малютки с набережной цветов" пользовался популярностью не только у француженок, но и у немок, служивших во Франции. После войны Жерара не тронули, а его отца, Марселя Филипа приговорили к смертной казни за сотрудничество с оккупантами. Однако он уцелел благодаря сыну, который помог родителю эмигрировать в Испанию.



"Поймут ли меня, если я скажу, что оккупация была невыносима, но мы к ней замечательно приспособились?" Эту ироническую фразу писателя и драматурга Жан-Поля Сартра могли повторить миллионы французов.



…Сейчас тот позор давно забыт. Франция – в числе триумфаторов Второй мировой, и это не удивляет. Во всяком случае тех, кто не игнорирует историю. Например, Макрона.



На торжествах по случаю 79-й годовщины открытия Второго фронта в июне нынешнего года выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Его речь сверкала "новизной": он говорил о высадке в Нормандии, как о самом главном событии Второй мировой. И ничего не сказал о роли в войне Советского Союза. Зато отметил: "Молодые люди из Соединенных Штатов, Британии, Австралии, Канады, Франции и других стран объединились, чтобы, как говорил Рузвельт, "освободить страдающее человечество"".



Возможно, и в будущем году на торжествах в Нормандии о России не вспомнят. Промолчат о кровопролитных сражениях под Москвой, битвах в Сталинграде и на Курской дуге. Не помянут память тех, кто освобождал Украину, Белоруссию, Польшу, Чехословакию, Австрию, взламывал оборону нацистов в Восточной Пруссии, штурмовал Берлин.



Зато будут восторгаться мужеству австралийцев, канадцев и французов. Впрочем, тут нет ничего удивительного – история Второй мировой на Западе давно уже покрыта толстым слоем лжи и фальсификаций. Источник - fondsk.ru

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