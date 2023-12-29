На карте мира появляется новое государство - власти Сомали признали отделение севера страны во главе с "президентом" Мусой Бихи Абди

03:19 31.12.2023

Сомали и непризнанный Сомалиленд договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в сфере безопасности с непризнанной республикой Сомалиленд на севере страны, сообщает портал Garowe Online.



Марина Лаврищева



Сомалийское национальное информационное агентство SONNA передавало ранее на этой неделе, что власти Сомали и непризнанного Сомалиленда прибыли в соседнее государство Джибути для возобновления переговоров о политическом статусе Сомалиленда. Встречу организовало правительство Джибути. Делегацию Сомали возглавил президент страны Хасан Шейх Махмуд, делегацию Сомалиленда - глава непризнанного государства Муса Бихи Абди.



"Правительство Сомали договорилось о полном сотрудничестве в области безопасности с Сомалилендом, отколовшимся регионом на севере страны, после встречи в Джибути", - говорится в сообщении портала.



Как отмечается, в ходе двухдневной встречи стороны согласились также бороться с организованной преступностью. Кроме того, они обязались прийти к соглашению относительно дорожной карты по переговорам в течение 30 дней, пишет портал.



Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.