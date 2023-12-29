В Иране тихо и просто повесили 4-х израильских агентов

04:39 31.12.2023

В Иране казнили четырех израильских диверсантов



Четырех из десяти членов диверсионной группы, которая связана с Израилем, казнили в Иране. Агентство ISNA со ссылкой на решение суда сообщает, что диверсантами руководили офицеры израильской спецслужбы "Моссад".



Смертный приговор был приведен в исполнение утром 29 декабря.



"Четверо членов диверсионной группы, связанной с сионистским режимом (Израилем – прим. ред.), которые своими действиями (пытались подорвать) безопасность страны под руководством офицеров израильской разведывательной службы "Моссад", были повешены", – заявили в суде.



В октябре в иранской провинции Западный Азербайджан иранские разведывательные службы задержали группу израильских диверсантов из 10 человек. Они пытались выявить сотрудников спецслужб Ирана, которые работали по израильскому направлению.