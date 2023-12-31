Сербия накануне Нового года: оппозиция развернула флаги "евромайдана", - А.Топоров

10:33 31.12.2023

31.12.2023 | АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ



Разогревая обстановку, прозападные радикалы действуют в точности по киевским методичкам



После разгона агрессивных протестующих возле здания белградской Скупщины обстановка в сербской столице и других городах страны стала спокойнее. Но сторонники прозападной оппозиции не ушли с улиц, симпатизанты протеста из ЕС и США не изменили агрессивной риторики, мало того – организаторы беспорядков намерены продолжать их по известным методичкам цветных революций.



Цвет Белградского майдана – синий. Таким был ответ на вопрос научного сотрудника "Фонда по защите демократии" Иваны Страднер, профессионально занимающейся российским направлением, точнее борьбой с нашей страной, о цвете очередной "революции", которую Запад пытается разжечь в Сербии. Отвечал ей в одной из запрещенных в России социальных сетей тоже довольно интересный господин – американский политавантюрист Джейсон Джей. В свое время этот деятель работал в команде уже покойного эталонного сербофоба и русофоба Джона Маккейна, а затем был советником также отличающейся патологическим неприятием всего русского премьер-министра Молдавии Майи Санду. Теперь же он ждет, что очередной майдан, на сей раз в столице Сербии, начнется в ближайший вторник, то есть уже 2 января 2024 года.



Зарубежные симпатизанты и организаторы ожидают очередной волны массовых беспорядков в Белграде, чего особо и не скрывают. Так, едва только "мирные протестующие" явились под окна белградского парламента, как член так называемого Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер приветствовал их в своем аккаунте: "Евромайдан в Белграде. Сербомайдан! Свободная Сербия в русской оккупации с 2003 по 2023 год". Можно гадать, что имел в виду европейский политик, заявляя подобную хронологию, учитывая тот факт, что в 2003 году президентом Сербии стал вполне себе прозападный Борис Тадич. Другое дело, что до него и сразу после свержения Слободана Милошевича президентом был Милан Милутинович, прозванный "бесцветным", о котором теперь мало кто вспоминает. Если брать во внимание этот факт, то становится понятно, кого Запад хочет видеть "лидером" подконтрольной Сербии – полностью манипулируемую бесхребетную пустышку, призванную по приказу разогнать патриотов, сдать Косово, признать фальшивый "геноцид в Сребренице", отказаться от поддержки соотечественников в Боснии, Косово и Черногории, привести страну в НАТО и присоединиться к антироссийским санкциям. Более того, он может также начать поставки оружия режиму Зеленского, за что будет премирован очередным обещанием о скорейшем вступлении в ЕС.



Пока же во имя исполнения этих "высоких" замыслов протестная общественность соответствующим образом разогревается. В эти дни сербская столица обильно завалена листовками с призывами к организации круглосуточной блокады основных дорог в Белграде и строительству протестного палаточного лагеря. И на призыв отозвались: группы молодежи уже перекрыли улицу Князя Милоша и начали монтировать палатки возле зданий МИД и министерства госуправления. Ничего не напоминает?



Стилизованный же кулак в качестве символа студенческого протестного движения "Борьба", пытающегося в эти дни управлять уличной стихией, также свидетельствует о многом. Аналогии тут, конечно, могут возникнуть самые разные. У русских – с захлестнувшими недавно нашу страну "навальнингами", среди участников которых тоже хватало молодежи – школьников и студентов. Тогда в составе организаторов-провокаторов несанкционированных шествий довольно часто фигурировал небезызвестный "профсоюз", символом которого был все тот же кулак. Сербы же узнают в символе нынешних уличных протестов кулак натасканного западными НКО молодежного движения "Отпор" – первой в мире молодежной организации, стоявшей у истоков первой, свергнувшей Слободана Милошевича "бульдозерной революции" 2022 года – первой из череды успешных "цветных" переворотов. В любом случае, кто бы что ни узнавал в кулаке "Борьбы", очевидно одно – все эти революции и волнения имеют одного конкретного заказчика и выгодополучателя.



"Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое (как Украине до майдана. – Ред.) говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, признайте его полностью независимым, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот", – прокомментировал ситуацию в братской стране РИА "Новостям" глава МИД России Сергей Лавров.



И пытаются и по сей день. Пока же прозападная коалиция "Сербия против насилия", запустившая маховик насилия сразу же после того, как стали известны неутешительные для нее итоги парламентских выборов, пытается представить себя "белой и пушистой", обвиняя в погроме здания белградской Скупщины неких провокаторов от власти, нанятых для этих целей фанатов футбольного клуба "Партизан". Что характерно, эту же "версию" мгновенно поддержала докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон, припомнив по такому случаю термин "титушки". Конечно, это не случайно. Заметим, начальник Управления криминальной полиции Нинослав Цмолич в эфире агентства "Танюг" все эти пустые и голословные утверждения с легкостью опроверг, показав фото погромщиков в здании и назвав их поименно – все они "внезапно" оказались активистами той самой "Сербии против насилия".



Впоследствии, кстати, протестующие многотысячной толпой ходили у здания Управления, требуя выпустить "жертв режима". Но власти пока остаются непреклонными в своем желании следовать букве закона и отстаивать национальный суверенитет.



Жгущее варево синего сербского майдана замешивается на провокациях, и начало следующего года будет явно непростым для страны на берегах Дуная.