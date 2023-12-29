Назначены заместители министра иностранных дел Узбекистана - Аълоев, Мадрахимов и Нуримбетов

13:49 31.12.2023

Назначены заместители министра иностранных дел Узбекистана



Бахромжон Аълоев назначен первым заместителем, Музаффарбек Мадрахимов и Рахматулла Нуримбетов - заместителями министра иностранных дел Узбекистана.



