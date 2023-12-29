|Узбеки добром вспоминают советские времена
14:02 31.12.2023
30.12.2023 исполнилось 101 год со дня создания Союза Советских Социалистических республик. А 15 мая 1925 года в Самарканде главой местной компартии Владимиром Ивановым была провозглашена УзССР.
Что бы не было, надо признать, Октябрьская революция, социализм стали новой яркой страницей мировой истории, принесли многим народам свободу и прогресс. К примеру, страны Центральной Азии и, в частности, Узбекистан, сделали гигантский скачок в своем развитии, получив в те годы современную промышленность и сельское хозяйство, науку и культуру, систему образования, надежный фундамент для дальнейшего развития.
Россия, скажем откровенно, сыграла ключевую роль в становлении Узбекистана. Даже в последнем советском 1991 году дотации "из проклятого Центра" составляли 51 процент республиканского бюджета.
По подсчетам аналитиков, прямые инвестиции, косвенные и прямые субсидии РСФСР составили в сегодняшних ценах 700 млрд долларов. Во многом благодаря чему промышленное производство только за 1952–1987 гг. возросло более чем в 10 раз, сельскохозяйственное – почти впятеро, выработка электроэнергии – втрое, объем жилой площади – более чем вдвое.
Грамотность населения уже к 1970 г выросла до 99,7% с примерно 5% в 1900 г. И многие из советских школ, техникумов и вузов еще действуют!
Впервые в своей истории народ Узбекистана получил бесплатное образование и здравоохранение, пенсии, другие социальные льготы. В результате резко выросла продолжительность жизни, сократилась детская смертность, появился широкий слой интеллигенции и собственные научные кадры.
По данным Госкомстата, с 1920 по 1990 гг. население Узбекистана выросло с 4,4 млн до 20,2 млн человек.
"Узбекское общество с большим признанием относится к советскому периоду, особенно старшее и среднее поколения. Многие откровенно гордятся достижениями своих дедов и отцов, их службой в Советской армии, боевыми орденами и медалями, полученными в годы ВОВ,-считает эксперт Александр Алексеев из Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия"-.Несмотря на все попытки западных политтехнологов, некоторых местных историков сделать акцент в освещении истории на сталинских репрессиях, выдать именно их за суть советской власти, это не получает отклика в обществе. Напротив, многие жалеют о роспуске СССР".
При советской власти в Узбекистане были построены крупнейшие Ташкентская, Сырдарьинская, Навоийская, Ангренская Чарвакская электростанции. Мощные потоки газа были получены в Газли. Узбекистан, кстати, занимает второе место в мире по уровню газификации после Армении.
В годы войны была найдена и нефть в Ферганской долине, уголь в Ангрене, медь в Алмалыке, золото и уран в Навои, выросли сотни новых городов и поселков. Появились современные отрасли-электротехническая, радиоэлектронная, приборостроительная, авиационная. Узбекистан, наконец, обрел крупнейший в мире клин поливной пашни после освоения Голодной, Каршинской, Джизакской степей. А это пять миллионов гектаров гарантированного урожая!
После землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 г. на помощь узбекской столице сразу прибыли четыре строительных поезда из Москвы. Строители сдали 664,8 тыс. м² нового современного жилья вместе с прекрасным метро.
И разве можно все это забыть и перечеркнуть черной краской!
Прошло много времени, все плохое забылось, остались только добрые дела.
Тимур ХАСАНОВ, Ташкент