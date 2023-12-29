Узбеки добром вспоминают советские времена

14:02 31.12.2023

30.12.2023 исполнилось 101 год со дня создания Союза Советских Социалистических республик. А 15 мая 1925 года в Самарканде главой местной компартии Владимиром Ивановым была провозглашена УзССР.



