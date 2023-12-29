Демократию в США убили демократы, - Le Figaro

14:03 31.12.2023

Le Figaro

Франция



Президентские выборы в Америке: вслед за Колорадо штат Мэн объявляет, что Трамп "не годится в кандидаты"



Вот уже второй штат в США запретил Трампу участвовать в предвыборной гонке на своей территории, сообщает Figaro. Предвыборный штаб Трампа хорохорится: мол, эта явная дискриминация только добавит Дональду голосов. А французские читатели смотрят со стороны и с грустью: становится ясно, что демократии в США давно нет.



Вслед за Верховным судом штата Колорадо, госсекретарь штата Мэн вытащила из архива 14-ю поправку к Конституции, которая в условиях гражданской войны XIXвека объявляла запрет на занятие любых общественно важных должностей "лицами, участвовавшими в мятежах". Впрочем. в предвыборной команде Трампа бытует мнение, что это "преследование" только усилит позиции их кандидата.



И вот тогда вместо рождественских пожеланий Дональд Трамп посулил своим противникам – президенту Джо Байдену и специальному прокурору Джеку Смиту – отправку отнюдь не в рай. В ответ на попытки снять его с президентской гонки Трамп пожелал обоим этим джентльменам "провалиться и сгнить в аду". Теперь в компанию к ним попала и относящаяся к Демократической партии США мадам статс-секретарь штата Мэн Шенна Беллоуз. Ее вина была в том, что она официально объявила Трампа "не годящимся в кандидаты" на республиканских праймериз в этом сельском штате Новой Англии (регион на северо-востоке США).



В официальном заключении длиной в 34 страницы и опубликованном в четверг вечером по американскому времени, Шенна Беллоуз объявляет Трампа подпадающим под все признаки "мятежника" из статьи 3 поправки номер 14 к Конституции Соединенных Штатов. В соответствии с этой поправкой, ни один человек, участвовавший в мятеже против США, не может претендовать ни на одну государственную должность на федеральном уровне США.



Между тем всего без малого четыре года назад сотни сторонников движения Трампа MakeAmericaGreat Again (MAGA) провели протестную акцию на Капитолийском холме с целью помешать членам Конгресса утвердить в законном порядке победу демократа Джо Байдена на состоявшихся незадолго перед этим президентских выборах 3 ноября 2020 года…



Пока что имеется только один исторический прецедент, когда гражданину США было отказано в общественной должности на основе этой поправки к конституции. Бывший президент Конфедерации (союза южных штатов во время гражданской войны 1861-1865 годов) Джефферсон Дэвис был вновь избран в 1875 году на пост сенатора от штата Миссисипи – ту самую должность, которую он занимал до создания Конфедерации и войны. Но ему было отказано в сенаторстве на основании той самой 14-й поправки. Принятая конгрессом в 1868 году, эта поправка была призвана закрыть пусть бывшим сепаратистам к любым политическим должностям на уровне Союза – то есть на уровне федеральных органов управления США.



Но когда прецеденту 150 лет, можно ли это считать прецедентом? Решения властей штатов Мэн и Колорадо вызвали шок возмущения у сторонников Трампа, но поскольку они почти не имеют доступа к СМИ "мейнстрима" в США, измерить степень возмущения не представляется возможным. В двух других штатах, Миннесоте и Мичигане, победило обратное мнение. Тама судебные власти вынесли вердикт, что местные чиновники не имеют права мешать представителям Республиканской партии включать имя Дональда Трампа в бюллетень для голосования на праймериз. Сейчас все взгляды обращены к штату Орегон (запад страны). Там коллега госпожи Беллоуз, Лавонна Гриффин-Валад,отказалась в одиночку принимать такое важное решение – допускать или не допускать Трампа к праймериз. Значит, придется ждать вердикта судей, а пять граждан тем временем уже хотят законным образом оспорить "самоустранение" статс-секретаря Лавонны Гриффин-Валад от принятия решения по поводу Трампа.



Интересно, что в Калифорнии губернатор Гэвин Ньюсом, считающийся вероятным кандидатом от демократов или в случае схода с дистанции Байдена, или на выборах 2028 года, высказался против устранения Трампа с политической арены такими мерами. "В душе я нисколько не сомневаюсь, что Дональд Трамп представляет собой угрозу нашим свободам, да и всей нашей демократии в целом, - отметил на прошлой неделе Ньюсом. – Но мы в Калифорнии – мы боремся с опасными кандидатами, когда бросаем бюллетени в избирательную урну. А все остальное – это так, политические игры".



Команда Трампа старается выглядеть оптимистично, его люди якобы "потирают руки", уверенные, что это "политическое преследование" с использованием юридического крючкотворства – что все это лишь укрепляет поддержку Трампа среди его электората. Команда сообщает, что оспорит препятствия, которые создают недоброжелатели Трампу, в Верховном суде США. А спикер команды Трампа тотчас объявил, что все происходящее – это "попытка кражи выборов и лишение американских избирателей их права выборов". Сразу же была запущена версия, что за всей этой историей стояла госпожа Беллоуз, якобы "радикалка левацкого толка" и "отчаянная сторонница" "этого мошенника по имени Джо Байден"…



Комментарии читателей:



Cheldiev

Наконец-то западные демократии начинают мало-помалу себя защищать. Медленно и слабо, но это жизненно необходимо. Осталось сделать одно – арестовать этого миллиардера-путчиста, а заодно его кукловодов, Стива Беннона и компанию.



93931

Чудное у вас и у либеральной прессы понятие о демократии! Поговорим снова, когда вскроются все детали "украинских приключений" семьи Байденов.



Erich Kaestner

Ага, снятие неудобного кандидата с выборов – это то, как эти господа понимают само определение правового государства.



Alvin Karpis

Да, выборы будут горячие. Трамп – единственный кандидат от Республиканской партии, который может выиграть эти выборы. Предположим, он выиграет. И будет столкновение. Я думаю, тогда "демократическим" штатам придется выйти из США.



Bernard Simon 2

Итак, уже два штата США приняли это антидемократическое решение, причем все понимают, что этими штатами управляют представители Демократической партии. Если вам еще нужно доказательство, что США при демократах пошли по тоталитарному пути, достаточно взглянуть на эту ситуацию.



Francois3385

Посмотрите, что произошло: из предвыборной гонки пытаются исключить кандидата, который на прошлых выборах 2020 года получил 74 миллиона голосов, а сегодня лидирует во всех опросах. Разве не ясно, откуда исходит угроза демократии? Она исходит не от Трампа, а от этих вот людей, для которых демократия – это власть людей из Демократической партии.