Как Узбекистан прожил 2023 год. Главное в политике, экономике и обществе

14:10 31.12.2023 В 2023 году Узбекистан обрел статус социального и светского государства, принял прогрессивный закон о защите детей и женщин от насилия и встал на самое начало пути по очеловечиванию городов, устанавливая светофоры и развивая общественный транспорт. Другие итоги года - в нашем обзоре.



Референдум и новая Конституция



Главным политическим событием 2023 года, безусловно, можно назвать обновление Основного закона Узбекистана. Новую редакцию Конституции народ страны одобрил на референдуме 30 апреля с явкой в 84,5%. За ее изменение проголосовали 90,2% избирателей, против - 9,35%.



В числе главных обновлений - принцип прямого действия Конституции, закрепление в ней статуса Узбекистана как социального и светского государства и многое другое, о чем подробно рассказывала "Газета.uz".







После вступления обновленной Конституции в силу страна начала вводить новые законы в соответствии с ней. В ноябре президент подписал поправки в кодексы, которые закрепляют светскость государства. За пропаганду гендерной дискриминации может быть назначен штраф до 6,6 млн сумов, пропаганду превосходства или неполноценности граждан по национальным, расовым, этническим или религиозным признакам - до 5 лет лишения свободы, за пропаганду двоеженства - до 15 суток.



Досрочные выборы президента



Вслед за референдумом в Узбекистане прошли досрочные выборы президента 9 июля, на которых действующий президент Шавкат Мирзиеев был переизбран с 87,05% голосов. Его конкурентами выступили Робахон Махмудова от партии "Адолат", которая получила 4,43% голосов, Улугбек Иноятов от Народно-демократической партии, набравший 4,02% голосов, и Абдушукур Хамзаев от Экологической партии, получивший 3,74% голосов.



Вступление в силу закона о защите женщин и детей от насилия



Важнейшее событие для политико-социальной жизни Узбекистана - вступление в силу закона, защищающего детей и женщин от насилия. У проекта этого закона был долгий и тернистый путь, рассказывала координатор проекта Nemolchi.uz Нигина Худайбергенова.



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Обсуждение законопроекта о защите детей и женщин от насилия в Сенате, 24 января 2023 года. Фото: Пресс-служба Сената.



Благодаря настойчивости гражданских активистов, домашнее насилие теперь влечет административную и уголовную ответственность, а домогательства, в том числе уличные, стали правонарушением, за которое можно получить до 15 суток ареста. Увеличены сроки за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей.



Административная реформа



В самом конце прошлого, 2022 года, в Узбекистане началась административная реформа. Число министерств и ведомств было намечено сократить более чем вдвое - с 61 до 28, а численность госслужащих - на 30−35%. За счет сокращения госорганов и оптимизации их расходов ожидалось, что госбюджет Узбекистана сэкономит 2,8 трлн сумов. Однако проекты реформы не были опубликованы для общественного обсуждения, вследствие этого, а также других факторов (например, переназначения министров на прежние должности) общественность встретила новшества прохладно. Министерству юстиции пришлось выпустить отдельное заявление для критиков.



В середине года доктор юридических наук, профессор Иса Хамедов в колонке на "Газете.uz" отметил, что пока нельзя однозначно утверждать, что организационная структура и функции государственного управления в результате реформы выстроены оптимально. "Некоторая поспешность решений, отсутствие должной экспертной дискуссии при подготовке реформы вызывают сомнения и вопросы в научной обоснованности некоторых решений", - отметил тогда он.



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К концу 2023 года некоторые решения админреформы уже были пересмотрены. Например, Комитет семьи и женщин, ранее подчинявшийся правительству напрямую, но в декабре 2022 года отнесенный к Министерству занятости и сокращения бедности, недавно вновь стал подчинен Кабинету министров. Агентство по развитию фармацевтической отрасли, в декабре прошлого года перешедшее в структуру Министерства инвестиций, промышленности и торговли, в сентябре вернули в структуру Минздрава. В марте Агентство стратегических реформ получило на свой баланс акции 31 крупного предприятия с госдолей для реформирования и повышения операционной эффективности в 2023-2025 годах. В августе доли вернулись в управление Минэкономики и финансов.



Изменение структуры Администрации президента



В августе президент утвердил новую структуру своей администрации. Упразднены должность главы АП, введены еще две должности помощника президента, одним из которых стала дочь президента Саида Мирзиеева, ранее также работавшая в исполнительном аппарате администрации. Число советников увеличилось с 9 до 11, в частности, Сардор Умурзаков после упразднения должности главы администрации занял одну из вновь созданных должностей советника - по особым поручениям.



Создание Национального агентства социальной защиты



Поскольку Узбекистан, согласно новой Конституции, является социальным государством, вопрос о создании госоргана, который непосредственно будет заниматься только социальной поддержкой населения, наконец, решился. В июне в Узбекистане появилось Национальное агентство социальной защиты.



Социальная защита в разное время относилась и к Министерству здравоохранения, и к бывшему Министерству труда, что не позволяло в полной мере развивать систему соцзащиты. На разрозненность много лет указывали эксперты.



Агентству поручено внедрить систему переподготовки и повышения квалификации работников системы социальной защиты, разработать предложения по созданию благоприятной среды для лиц с инвалидностью, а также расширению охвата трудоспособного населения механизмами социального страхования. Оно также должно разработать стандарты оказания гарантированных государством социальных услуг и критерии мониторинга их исполнения.



Директором Национального агентства социальной защиты назначен Мансурбек Оллоеров, первым заместителем директора - дочь президента Шахноза Мирзиеева.



Сильные морозы и последующее увольнение Джахонгира Артыкходжаева с поста хокима Ташкента



В начале 2023 года Узбекистан сковали непривычно сильные морозы, температура опускалась ниже -20 градусов. Это стало неожиданностью не только для непривычных к сильным холодам жителей страны, но и для коммунальной системы. Аварии влекли за собой многодневные отключения света, давление газа было низким, в том числе и в Ташкенте, который в прежние годы был относительно стабилен в плане энергообеспечения.



В столице в самые морозные дни можно было видеть людей, греющихся у костра во дворах жилых массивов. Жители рассказывали, что вынуждены покупать готовую еду и греться в торговом центре. Поскольку способа отопить квартиры в отсутствие электричества и газа нет, Минобороны, МВД и Нацгвардия установили в ряде махаллей Ташкента палатки, где жители могли получить горячую пищу, согреться и зарядить мобильные устройства.



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Палатки военных и силовиков, развернутые для обогрева жителей. Ташкент, январь 2023 года. Фото: Нацгвардия.



В регионах Узбекистана люди отмечали сложности из-за снижения давления газа, которым обычно отапливают дом, жители же поселков, куда газ не дотянули, а электричество почти не включали, жаловались на невыносимо тяжелые условия жизни.



Следствием коллапса энергетической системы Ташкента стало увольнение его градоначальника Джахонгира Артыкходжаева, работавшего на этом посту с 2018 года.







"Почему такое происходит в столице? Почему мы не подготовились заранее? Меня мучает вопрос, куда смотрели ответственные [руководители] Кабинета министров, несмотря на то, что мы столько про это говорили. В связи с этим из-за отсутствия подготовки к зимнему сезону без предварительной оценки я освободил от должности хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, - сказал тогда президент Узбекистана на совещании по энергокризису. - За пустые слова, ложную сводку, за то, что не спустился вниз, за то, что у этого бессовестного ноги оторвались от земли, я уволил его".



Исполняющим обязанности хокима Ташкента был назначен экс-глава компании "Узавтосаноат" и бывший руководитель управления Генпрокуратуры Шавкат Умурзаков.



Электричество, газ и борьба за энергонезависимость



В августе Узбекистан заключил с Туркменистаном контракт на поставку туркменского газа в объеме до 2 миллиардов кубометров в год. Стороны также прорабатывают долгосрочный контракт - на более длительные сроки и с увеличением поставок.



С 7 октября Узбекистан также начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита топлива в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок должен составить 9 миллионов кубометров в сутки - около 2,8 миллиарда кубометров в год.



Уже в декабре "Газпром" на фоне сильных холодов по просьбе Ташкента увеличил поставки в Узбекистан в два раза. В этом месяце по газопроводу "Средняя Азия - Центр" поставляется "максимально технически возможный объем".



В самом конце года в Джизакской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях были запущены солнечные электростанции, а в Тамдынском районе Навойиской области - первая очередь ветряной электростанции. Общая мощность генерации этих объектов составляет 2400 МВт.







В результате полного ввода этих проектов общей стоимостью 2 млрд долларов бесперебойный доступ к электроэнергии получат, как сообщается, 2 миллиона домохозяйств. Кроме того, как ожидается, появится возможность экономии 2 миллиардов кубометров природного газа, производства промышленной продукции и услуг на 4 млрд долларов.



"Нам как воздух нужны стабильные энергоресурсы", - заявил президент Узбекистана. В следующие шесть лет в стране ожидается рост потребности в электроэнергии в Узбекистане с 83 до 120 миллиардов киловатт-часов. "Мы покроем эту потребность в первую очередь за счет возобновляемой энергии", - заявил Шавкат Мирзиеев, добавив, что в Узбекистана есть планы поставлять "зеленую" энергию на рынки Азии и Европы.



Пенсии и зарплаты повысили дважды за год



В 2023 году пенсии и зарплаты поднимались дважды - в апреле-мае и в декабре. Каждый раз повышение составляло в среднем 7%, таким образом, индексация социальных выплат и зарплат бюджетников перекрыла прогнозируемую по итогам года инфляцию в 9−10% (по подсчетам Центробанка).



Первое за четыре года повышение тарифов на коммунальные услуги



С 1 октября в Узбекистане повысились цены на электричество и газ для крупных предприятий, бюджетных организаций и компаний. Тарифы для населения пока остались без изменений. Следом выросли и цены на отопление для юрлиц и бюджетных организаций в Ташкенте, а также на вывоз мусора и холодную воду - во всех регионах и для населения в том числе.



Тарифы на коммунальные услуги оставались замороженными на протяжении четырех лет - сначала из-за экономических последствий пандемии коронавируса, а затем - вследствие подготовки к референдуму и новым выборам. Однако экономические эксперты сходились во мнении, что устойчивое энергоснабжение и поддержание инфраструктуры может быть достигнуто только при рыночных ценах на ресурсы.



Снижение максимально допустимой скорости в городах до 60 км/ч



Одним из самых долгожданных решений в сфере безопасности дорожного движения и городской среды стало снижение максимально допустимой скорости движения в городах до 60 км/ч. Ранее эта цифра составляла 70 км/ч.



Каждые 5 км/ч имеют решающее значение для сохранения жизни участников ДТП, об этом говорил еще в прошлом году директор проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента Министерства транспорта Мурад Абидов.



Если водитель едет со скоростью 65 км/ч и, заметив пешехода, начинает тормозить, скорость транспорта при столкновении с пешеходом составляет 32 км/ч. Однако если водитель едет со скоростью 60 км/ч, то есть всего на 5 км/ч меньше, и начинает тормозить на том же расстоянии от человека, скорость автомобиля при столкновении с пешеходом составляет уже 5 км/ч.



Для оценки эффекта снижения скорости потребуются время и анализ данных. Эксперты также напоминают, что одним снижением скорости серьезных изменений не добиться - нужны комплексные меры.



Закупка 1000 автобусов и электробусов для развития общественного транспорта Ташкента



В феврале президент Узбекистана подписал постановление о развитии общественного транспорта. Для Ташкента были закуплены 700 автобусов на газе (500 единиц 12-метровых и 200 единиц 18-метровых "гармошек") и 300 электробусов. Это крупнейшая партия, приобретаемая в короткий срок. Еще 1000 автобусов на газе планировалось закупить для Нукуса и областных центров.



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Первые поставки были сделаны весной, и 20 апреля в Ташкенте на маршруты выехали сразу 400 новых автобусов и электробусов большой и особо большой вместимости, преобразив улицы столицы. Среди них есть и 18-метровые "гармошки". Последний такой автобус работал в городе 10 лет назад.



Спустя более полугода повысилась и цена за проезд в общественном транспорте - с 1400 до 2000 сумов, впервые с 2019 года. Кроме того, введены давно обещаемые скидки при пересадках в течение часа, а также суточные, недельные, месячные и годовые тарифы.



Пешеходные переходы через две и более полосы начали оборудовать светофорами



Стратегия "Узбекистан-2030", утвержденная в сентябре, предписывает оборудовать все нерегулируемые пешеходные переходы в населенных пунктах Узбекистана через автодороги шириной в две и более полосы в каждую сторону светофорами, управляемыми кнопкой. С 2024 года такое требование вводится для всех новых дорог.



В Ташкенте эту работу уже начали вести - для этого даже привлекли сотрудников управлений безопасности дорожного движения из регионов. Новые светофоры появилось на улицах Амира Темура, Аккурган, Паркент, Сайрам и многих других. В некоторых местах светофоры так и не появились. На Паркентской возле школы №69 и специализированной школы-интерната №77 для слабовидящих и незрячих детей новый светофор пока не заработал.



В городах Узбекистана, в том числе в Ташкенте, широко распространены нерегулируемые переходы через улицы и дороги шириной в несколько полос (четыре, пять, шесть и более) в каждую сторону. На многих переходах в столице светофоры появились только после аварий со смертельным исходом. Как отмечалось выше, для повышения безопасности пешеходов нужен комплексный подход.



Массовые отравления детей лекарствами



В августе была обнародована информация о том, что в конце прошлого и начале этого года после приема препаратов индийской Marion Biotech, включая "Док-1 Макс", в Узбекистане скончались 65 детей. Это может быть не окончательной цифрой, учитывая распространенность лекарств этой фармкомпании и тот факт, что даже в феврале в аптеках продолжали продавать запрещенные лекарства. Суды по делу "Док-1 Макс" продолжаются по сей день.



В сентября стало известно о госпитализации минимум 71 ребенка в Чустском районе Наманганской области. Позже появилась информация о госпитализации 450 детей в области, в том числе 306 - в Чустском районе. Родители заявляли, что детям стало плохо после приема "Антиструмина" №100 в рамках программы йодизации детей, однако Минздрав поначалу отрицал это.



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Хоким Андижанской области Шухратбек Абдурахманов посетил в больнице детей, у которых наблюдались побочные действия от "Антиструмина". Сентябрь 2023 года. Фото: хокимият области.



Спустя два месяца министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов признал, что массовое отравление детей в сентябре было вызвано передозировкой препарата йода "Антиструмин".



В рамках уголовного дела заключены под стражу три женщины-врача - замдиректора центра эндокринологии, главный детский эндокринолог Узбекистана и глава управления Минздрава. Ассоциация врачей просила президента помочь изменить меру пресечения.



Приговоры по делу о событиях в Каракалпакстане



В конце января 2023 года суд огласил приговоры по делу о событиях в Нукусе 22 участникам: Даулетмурат Тажимуратов осужден на 16 лет, Лолагул Каллыханова - на 8 лет условно и вместе с Азаматом Нуратдиновым, Ахметом Сметуллаевым и Азаматом Турдановым освобождена из зала суда. Остальные приговорены к лишению или ограничению свободы.



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По второму делу о нукусских событиях были осуждены 39 подсудимых: 28 человек получили сроки тюрьмы от 5 лет до 11 лет, 11 остальных получили 5 лет ограничения свободы. В июне восьми фигурантам первого процесса наказание было заменено на ограничение свободы. В этом же месяце смягчили наказание осужденным по второму процессу - пятерым наказание заменено на ограничение свободы, 16 подсудимым срок сокращен.



Массовые задержания в рамках борьбы с коррупцией и организованной преступностью



2 декабря ГУВД Ташкента заявило о проведении масштабных рейдов по выявлению и задержанию "уличных банд" и преступных групп. Среди задержанных - Саидазиз Сайдалиев, известный как "Саидазиз медгородок", Бахтиер Кудратуллаев ("Бахти Ташкентский"), Салим Абдувалиев ("Салимбай"). Всего задержано свыше 100 человек, из которых 52 заключены под стражу.



Кроме того, за последнюю неделю были задержаны бывший хоким Избасканского района Серобиддин Исмоилов, бывший хоким Бухарского района Хайрилло Жураев и хоким Бекабадского района Шухрат Мирзаев, заместитель хокима Наманганской области Саидахмад Султанов, бывший министр сельского хозяйства Азиз Воитов и других.



Массовые задержания прокомментировал президент Узбекистана.



"В последнее время проводятся оперативные мероприятия по борьбе с коррупцией и преступностью. Будь это преступные группы, называющие себя „улицей", или должностные лица, погрязшие в коррупции, если кто-то будет пренебрегать законом и причинять вред государству и обществу, мы никогда не сможем стоять в стороне и смотреть на это", - Шавкат Мирзиеев.



"Наши улицы, наши махалли, наша жизнь должны быть в полном смысле этого слова мирными и чистыми, свободными от преступлений. В Новом Узбекистане закон должен преобладать, а наказание за преступления должно быть неотвратимым. И, конечно, так и будет", - заявил глава государства. Источник - Газета.uz

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