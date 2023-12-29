Скончался заместитель омбудсмена Кыргызстана Шухрат Айтиев

15:17 31.12.2023

Бишкек (АКИpress) – 31 декабря в бишкекской больнице скончался заместитель омбудсмена Шухрат Айтиев, сообщили в институте омбудсмена.



Похороны пройдут 1 января в 13.30 в городе Жалал-Абад.



