Сергей Удальцов: Российские власти живут в параллельной реальности

15:44 31.12.2023

Сергей Удальцов: Российские власти живут в параллельной реальности

На фоне разговоров про импортозамещение происходит уничтожение крупных предприятий



Заканчивается 2023 год. Итоги весьма противоречивые, власти по-прежнему сидят на двух стульях и применяют двойные стандарты. Из Кремля звучат патриотические призывы, но при этом прозападные олигархи типа Фридмана прекрасно себя чувствуют в России, а патриотов типа Стрелкова держат в СИЗО.



Президент Путин докладывает о росте доходов россиян, однако на практике богатеют наши миллиардеры и банкиры, а простые граждане видят бесконечный рост цен и тарифов.



Похожая ситуация и в сфере возрождения отечественной промышленности, о которой так любят сегодня рапортовать наши власти. Однако на практике ситуация далеко не такая оптимистичная.



Вот такое письмо пришло недавно в Левый Фронт от работников АО "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева", которое входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) госкорпорации "Ростех":



- В Москве закрывают очередной оборонный завод, АО ММП им. В.В. Чернышева (бывший "Красный Октябрь"). Предприятие производит двигатели для истребителей МиГ-29 и МиГ-35, агрегаты для двигателей боевых и многоцелевых вертолетов, агрегаты и детали для двигателей новейших российских вертолетов и самолетов (Ми-38, Ил-114, Ил-112, ТВРС-44 Ладога, Ка-226, Ка-62, Ансат). Завод находится в Москве в Тушино, землю под ним "Ростех" продал девелоперам еще в 2021 году за 11 млрд. рублей.



Застройщики уже сваи забивают на территории завода, частично ее будут освобождать в ближайшее время. До середины 2025 года завод должен "переехать" на "Салют" - другое московское предприятие. Однако всем понятно, что "поедет" туда только самое новое оборудование, не требующее никаких вложений, которого, в лучшем случае, не более 1/5 от всего станочного парка.



При это очевидно, что инженеры и рабочие, которые сейчас живут в Московской области недалеко от Тушино (в Нахабино, Снегирях и т. д.), в основном пенсионеры, на "Семеновскую" (где расположен завод "Салют") каждый день ездить не смогут. При этом нехватка квалифицированных рабочих и инженеров в последние несколько лет стала очень большой проблемой для всех отраслей экономики, но тяжелее всего ситуация именно в машиностроении.



Характерно, что в Тушино рядом с земельным участком, который сейчас занимает АО ММП им. В.В. Чернышева, уже продана под застройку территория бывшего Тушинского машиностроительного завода. В результате, численность населения Южного Тушино увеличится в полтора раза, на 180 тысяч человек. Если еще и территория АО ММП им. В.В. Чернышева будет застроена многоэтажными "человейниками", то на границе Южного Тушино и Покровского-Стрешнево мы получим настоящее "гетто", что крайне беспокоит и возмущает местных жителей.



Отметим, что еще в 2013 году работники АО ММП им. В.В. Чернышева написали коллективное письмо с требованием не закрывать завод, однако их призыв так и не был услышан. При этом на той же территории в Тушино находится опытное производство БПЛА "Кронштадт", расположенное в бывших цехах АО ММП им. В.В. Чернышева, однако это производство тоже должно будет покинуть занимаемую территорию до 2025 года. И все это происходит в то самое время, когда волонтеры ищут в любые возможности для помощи фронту!



Отмечаем, что утверждения менеджмента "Ростеха" о том, что серийное производство не пострадает при "переводе" предприятия на другой конец Москвы, не соответствуют действительности. Это не просто ошибка, а преступная халатность, которая происходит исключительно из-за финансовых интересов менеджмента "Ростеха" и московских застройщиков. Прошло уже два года с момента продажи земли, срок окончательной передачи территории АО ММП им. В.В. Чернышева застройщикам неумолимо приближается, однако на "Салюте" корпуса для размещения переводимых мощностей даже еще не начинали строить.



Предполагаем, что в итоге перевезут оборудование и вывеску. При этом оборудование просто раздадут по цехам "Салюта", а вывеску повесят на каком-нибудь административном корпусе, в котором останется только офисный "планктон", но будут рассказывать, что они сохранили завод. Или, в крайнем случае, как с ЗиЛом - разведут руками и скажут, что "не получилось (конец письма).



Когда читаешь такие обращения, то невольно задаешься вопросом - в какой реальности живут наши власти. Совершенно очевидно, что в России одновременно существует два государства - мнимое государство, в котором живут представители правящего класса, и реальное государство, в котором находятся все остальные граждане. Очевидно, что с таким раздвоением мы рано или поздно придем к трагической развязке. Поэтому задача всех ответственных, прогрессивных сил России - покончить с этой шизофренией, реально сплотить народ и двигаться к возрождению и победам нашей Родины. Ну а что касается судьбы АО ММП им. В.В. Чернышева - будем обращаться в Правительство РФ, чтобы предотвратить уничтожение стратегически важного предприятия.



30.12.23