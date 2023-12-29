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В уходящем году мир избавлялся от иллюзий
20:19 31.12.2023

Петр Акопов

Почти ушел в историю 2023 год - и он требует оценок. Его реальные итоги смогут подвести только будущие историки, но по свежим впечатлениям создается ощущение, что уходящий год не изменил мир кардинально. Однако и рядовым его назвать сложно. Начавшийся несколько лет назад глобальный шторм лишь усилился - и практически всем понятно, что мы переживаем процесс рождения нового миропорядка. Большую часть прошлого Россия оставалась в центре событий, но осенью вспыхнул Ближний Восток, вернув себе звание мировой пороховой бочки.

В 2023-м мир простился с целым рядом иллюзий - хотя процесс расставания с ними начался раньше, а для многих еще не закончился, в уходящем году туман рассеивался быстрыми темпами.

Первой иллюзией - в основном, конечно, западной - был мираж поражения России. Победа Украины еще год назад не казалась многим на Западе ненаучной фантастикой - считалось, что готовившееся контрнаступление ВСУ может привести к прорыву фронта и даже выходу к Крыму. Подобные ожидания не были на Западе всеобщими, но точно подавались как вполне вероятные. Спустя год настроения поменялись на прямо противоположные: теперь оптимисты говорят о тупике и необходимости переговоров с Россией, а пессимисты предрекают грядущее поражение Украины. Россия же смотрит на все с северным спокойствием, собирая силы и настроившись на долгий путь к победе. Никаких сомнений и колебаний нет ни у высшей власти, ни у большинства народа - никто не верит ни в возможность компромисса с Западом, ни в его готовность к реальным переговорам (с отказом от претензий на контроль над Украиной). Трагедия народа Украины, несмотря на взгляд через прицел, воспринимается практически как своя собственная, как беда одного народа, а война - как действительно вынужденная, направленная на устранение угрозы самому существованию русского мира.

При этом Запад, утратив веру в способность нанести поражение России, все еще не готов к признанию очевидного, не собирается отказываться от Украины как таковой: веря в то, что по итогам конфликта ему удастся сохранить контроль над ней. Уходящий 2023-й стал для Запада годом разочарования, но не осознания ошибочности самой стратегии на украинском направлении.

Второй утраченной иллюзией стал процесс успокоения Ближнего Востока. Многим казалось, что конкуренция Запада и Востока (России с Китаем) за влияние на Ближнем Востоке ведет к уменьшению напряжения - арабские страны аккуратно сближаются с Москвой и Пекином, уменьшают свою зависимость от США и даже замиряются с Ираном. Притих конфликт в Йемене, замерла ситуация в Сирии, вспыхнувшая гражданская война в Судане не выйдет за пределы страны. Однако взрыв 7 октября опрокинул все наивные расчеты, напомнив, что искусственно созданный еще сто лет назад палестино-еврейский конфликт никуда не делся и кровоточит.

Атака ХАМАС на Израиль стала для Нетаньяху поводом для попытки ликвидации Газы - последнего цельного куска палестинской территории, неподконтрольного Тель-Авиву. Варварские бомбежки Газы направлены не на уничтожение бойцов ХАМАС, а на уничтожение Газы как таковой: Израиль хочет снести все что можно, чтобы лишить два миллиона палестинцев даже возможности вернуться в свои дома. Гибель двадцати с лишним тысяч преимущественно женщин и детей вызвала возмущение большей части человечества, но благодаря покровительству и карт-бланшу со стороны США израильское руководство чувствует свою безнаказанность и не собирается останавливаться. При этом никакой "победы Израиля" быть не может: уничтожение Газы (или даже "просто" сокращение ее площади) уже запустило совершенно необратимые процессы в отношении остального мира к Израилю, не предвещающие ему ничего хорошего.

Бомбежки Газы стали и ударом по США, уничтожая в исламском мире остатки доверия к их миротворческим возможностям на Ближнем Востоке. Практически весь мир понимает, что палестинцам необходимо обеспечить возможность жить в своей стране, но пока США поддерживают самоубийственную (в исторической перспективе) политику Израиля, это невозможно сделать.

Отсюда и третья исчезнувшая в 2023-м иллюзия - о том, что хотя мировая гегемония англосаксов всем и надоела, но отказ от нее приведет к еще большей турбулентности и проблемам, поэтому давайте уже как-то осторожно уговаривать США ограничить свои амбиции. Все оказалось ровно наоборот: именно непомерные аппетиты англосаксов привели в 2002-м к началу войны на Украине (потому что они не хотели отказываться от экспансии на восток, на территорию русского мира), а в 2023-м - к взрыву на Ближнем Востоке (потому что США потакали Израилю в его политике игнорирования палестинской проблемы и унижения палестинцев). Мир в любом случае будет расставаться с американским гегемонизмом через кровь и войны, потому что сама их политика создавала и провоцировала конфликты (даже когда думала, что управляет ими). Поэтому общая задача - сделать так, чтобы влияние и возможности атлантистов уменьшались. Только это способно сделать переход от англосаксонского гегемонизма к многополярному миру менее кровавым и более быстрым.

Ради этого и нужно усиливать координацию между основными центрами силы незападного мира - и эта тенденция в 2023-м была более чем заметна. В наступающем году избавление от иллюзий будет меньше, а практической работы по демонтажу англосаксонского миропорядка станет больше.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1704043140


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