Россия – Запад: точка над "i" в затянувшейся дискуссии

20:56 31.12.2023

31.12.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Террористический удар по Белгороду – очередное свидетельство злобного бессилия режима Зеленского



Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал Украину "частной военной компанией в руках западных стран". По его мнению, Киев "потерпел фиаско" и теперь ему и его союзникам стоит ждать "самых плохих новостей" в ближайшее время.



"Коллеги, реальность сегодня такова, что у Украины нет и не будет ресурсов для того, чтобы не то, чтобы добиться перелома, но хотя бы удержать ситуацию на линии боевого соприкосновения. И дело не столько в неэффективном использовании майданным режимом поставленного вооружения. Министр иностранных дел Кулеба, например, напрямую связал провал контрнаступления с, цитирую, "жалким, плачевным состоянием оборонной промышленности и складов стран НАТО". Вывод из этого всего один и для наших недругов он неутешителен",



– заявил дипломат на недавнем на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.



Основное значение данного заявления, на мой взгляд, состоит в том, что официальный представитель Российской Федерации наконец-то расставил все точки над "i" в явно затянувшейся и порядком надоевшей дискуссии местных околовоенных "экспертов" по поводу того, что представляет собой современный Запад в военном и в военно-промышленном отношении.



Запад по-прежнему велик и могуч, а все, что говорят про его военную слабость, не более чем слухи и маскировка его намерений, утверждали одни. На самом деле, согласно этой точке зрения, у спонсоров режима Зеленского полные закрома всяких снарядов и ракет, не говоря про танки и пушки, и когда ему будет надо, он завалит этим добром Украину по самую маковку.



Правда, такая точка зрения как-то плохо вязалась с тем, что поставки вооружений с Запада неуклонно снижались, пока в конце нынешнего года не упали практически до нуля.



Непонятно было, отчего такой всемогущий Запад, который якобы способен "одним махом семерых убивахом", так медлит и не воплощает в реальность свои немереные возможности. И, даже наоборот, вместо этого довел ВСУ практически до ручки в плане боевой мощи и практически поставил киевский режим на грань поражения.



"Итак, в следующем году мы, вероятно, станем свидетелями кульминации ряда нынешних опасных идей, событий и сил, которые в конечном итоге либо сокрушат нас, либо будут рассмотрены и исправлены. Мы живем в эпоху Нерона, но можем оправиться, если сначала поймем, как мы сюда попали и природу самоубийства, которое совершаем.



В 2023 году даже самым преданным сторонникам администрации Байдена стало ясно, что США просто потеряли или фактически утратили возможности американского сдерживания за рубежом. Наши враги нас не боятся; наши друзья нам не доверяют; а нейтралам в любом случае все равно"



– таковы, в частности, итоги 2023 года по версии американского журнала American Greatness.



Что за "хитрых план" такой у Вашингтона, который только тем и занят, что стреляет самому себе в ноги и по всем другим частям тела? Это было "понятно" разве что самым "маститым" телевизионным знатокам, которые за тридцать лет дежурного поклонения Западу так привыкли к его "неземному совершенству" во всех вопросах, что никак отвыкнуть не могут.



Другие, более здравомыслящие люди, резонно указывали на то, что не стоит искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Согласно правилу "ножниц Оккама", не следует придумывать лишние сущности там, где и без них вполне можно обойтись.



В частности, автор этих строк, посвятивший полжизни изучению вооруженных сил НАТО и особенно США, склонялся именно к такой точке зрения, основывающейся к тому же на богатейшем фактическом материале, который не оставляет никаких сомнений в уровне реальной боеготовности ОВС НАТО и американской армии.



И этот уровень после развала Советского Союза и успешного для Запада завершения холодной войны неуклонно снижался, причем по вполне естественной и закономерной причине. Союзникам по НАТО особо воевать было не с кем, не считая той геополитической мелюзги, раздавить которую Америка могла не особенно напрягаясь. Вот она и не напрягалась в расчете на то, что Россия и Китай так и будут лежать у ее ног.



Американцы умеют считать деньги и не станут выбрасывать миллиарды на ветер ради противостояния гипотетическим угрозам, которых, согласно их выводу о "конце истории" и наступления "американского века", нет и быть не может.



Так что лично для меня нет ровно ничего удивительного в том, что НАТО и США как военная организация за истекшие тридцать лет очень сильно деградировали, и в настоящее время представляют собой ровно то, о чем прямо сказал Василий Небензя.



Именно поэтому они сейчас хором стенают о необходимости "заморозки конфликта", "перемирия по линии фронта" и даже заикаются о согласии на уступку России части наворованного (то есть куска уже освобожденной русской земли на так называемой Украине).



Очевидно, что это поведение наглого шулера, который отчаянно мухлюет ввиду полного отсутствия сильных козырей.



Именно эту неоспоримую логику и объяснил оппонентам официальный представитель России в ООН, дав тем самым понять, что у Москвы нет никаких иллюзий по поводу его нынешних скромных возможностей, что ее не проведешь на мякине западных "хитрых планов".



В том, что с нашей стороны это констатация фундаментального факта, а не проходной пропагандистский прием, убеждает фактически официальный характер позиции России, предъявленной Западу на максимально высоком международном уровне. На зыбком песке подобного рода демарши не делаются – это удел разве что киевского "Кулебы иностранных дел" или его шефа – Кровавого Клоуна.



О том же, к каким именно плохим новостям следует готовиться Западу и его прислужникам в ближайшее время, популярно рассказал в канун наступающего года заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:



Ну а если Запад с такими российскими выводами не согласен, то у него есть все возможности доказать на деле, что Россия на этот счет заблуждается. Вот только, сдается мне (и не только мне), что таких возможностей у него нет. А все, что он мог доказать, он уже предъявил летом уходящего года, когда вооруженные и вышколенные им ВСУ отправились в последний фатальный поход на кладбище…



P.S. 30 октября в Нью-Йорке прошло внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, запрошенное Россией в связи с террористической атакой боевиков ВСУ на центр Белгорода. "Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь! Брюссель, наряду с Вашингтоном и Лондоном, а также большинство стран Евросоюза являются соучастниками творимых киевской шайкой преступлений. Еще раз хочу акцентировать: перед нами не удар по военным объектам с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан. Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание. Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов – подельников из "цивилизованных демократий" будет сродни пособничеству их кровавым деяниям. Посмотрите на сообщения укронацистских пропагандистов в соцсетях. Сколько злобы и злорадства они изрыгают, комментируя гибель мирных граждан в Белгороде! Вы не найдете ничего подобного в российских соцсетях в отношении украинских граждан", – заявил в своем выступлении Василий Небензя. Сразу после заседания к российскому дипломату подошел модерировавший собрание представитель Эквадора, а также представители из разных стран, включая некоторые недружественные, что является очередным символическим свидетельством краха любых попыток "изолировать" Россию на мировой политико-дипломатической арене.