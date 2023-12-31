Два удара по США в один день: поражены военная база в Сирии и корабль в Красном море

08:59 01.01.2024

Арабский мир дает понять американцам, что на Ближнем Востоке им больше делать нечего

Михаил Зубов

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Сергей Балмасов



Утром 31 декабря была обстреляна база вооруженных сил США на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. В общей сложности выпущено свыше 10 ракет. В то же время в Красном море поражен ракетами контейнеровоз датской компании Maersk, который сопровождался американским военным кораблем. Сообщения об этих событиях распространило центральное командование Вооруженных сил США.



Американцев начали крепко бить на Ближнем Востоке, и они сами же в этом признаются. О том, насколько серьезно противостояние и во что оно может вылиться, "Свободной прессе" рассказал эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.



"СП": Арабский мир объявил войну Штатам?



- Арабский мир очень разный. Это - сотни миллионов людей с разными политическими и религиозными взглядами. Сами американцы настроили против себя шиитские группировки своими неуклюжими действиями на Ближнем Востоке. Настало время за все платить - и за поддержку гонений на палестинцев, и за враждебное отношение к Ираку.



Удивляться здесь нечему. Хуситы вступили в противостояние с США, сегодня поразили корабль высокоточными ракетами. Включаясь в игру, всегда нужно понимать, что прилететь может и тебе, причем довольно сильно.



Вашингтон это понимает не всегда. А на Ближнем Востоке ребята уже давно не с копьями бегают. Это 15 лет назад еще можно было смеяться над состоянием иранской армии или вооруженного ополчения Йемена (хуситов). Многие и смеялись, а за это время произошел качественный скачок. Теперь и иранцы, и хуситы в состоянии нанести удары, которые не может отразить технологически продвинутый Запад. Контейнеровоз, который сегодня был поражен, охранялся эсминцем США, и это ему не очень помогло. Военные сбили пару ракет, но тем не менее цель, в которую метили хуситы, оказалась поражена.



На Ближнем Востоке есть режимы, которые в той или иной мере опираются на США. Но даже самые проамериканские страны, такие, как Катар, все чаще смотрят в другую сторону.



В регионе значимую роль стал играть Китай. С учетом того, как Пекин помог примирению Ирана с Саудовской Аравией, китайцы становятся глобальными игроками.



"СП": Атаками на американские базы и корабли арабский мир дает американцам намек на то, что пора убираться из региона?



- Кто-то определенно дает такой намек. У США есть и союзники в регионе, но у них растет разочарование Вашингтоном. Вот саудиты были союзниками США, а что получали от этого. То, что американцы питались их нефтью, ничего не давая взамен. А Китай пришел и разрулил проблему с Ираном.



Таким странам, как Катар или Бахрейн, волей или неволей приходится со Штатами ладить - там американские базы. Но тем не менее, учитывая все кульбиты политики Белого дома, непоследовательность, все понимают, что Вашингтон - союзник не надежный.



Вот у США были вполне нормальные отношения с Россией какое-то время назад. А потом они взяли и заморозили российские деньги. Это же видят все. И арабские монархии с тревогой наблюдают за этим. А если завтра американцы их деньги заморозят? Повод найти несложно. В монархиях есть факты нарушения прав человека, вполне достаточные для того, чтобы наложить санкции.



И у американцев может возникнуть соблазн отжать сотни миллиардов долларов у тех же саудитов. И арабы прекрасно понимают это. Поэтому общаются и с Москвой, и с Пекином, и с кем только можно, лишь бы не было зависимости только от США.



Поэтому и в политическом, и в экономическом смысле ориентироваться на Штаты становится не совсем выгодно. Это то, что касается друзей США.



"СП": Но есть и ярко выраженные враги США. Это - Иран, хуситы, это и ряд группировок, запрещенных в России. Чего они хотят добиться?



- Все, кто активничает против американцев - это проиранские группировки. В Тегеране грамотно перевербовали боевые группировки, которые когда-то создавало ЦРУ. Теперь они служат не Вашингтону, а Тегерану.



Чего хочет Иран - понятно. Иран хочет того, что и Россия - чтобы санкциями не задалбывали. И хочет гарантий, чтобы его не разбомбили, как иракцев.



31 дек. 23