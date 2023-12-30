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Черная страница истории. ЮАР обвиняет Израиль в геноциде
10:12 01.01.2024

Tagesschau: ЮАР подала жалобу в МУС из-за геноцида Израиля

ЮАР призвала МУС признать действия Израиля в Газе геноцидом, сообщает Tagesschau. Дело в том, что в действиях Израиля Претория увидела повторение "черной страницы собственной истории".
ЮАР призвала Международный суд признать действия Израиля против ХАМАС геноцидом. Израиль также, по требованию ЮАР, должен прекратить свою агрессивную войну против Газы. Израиль эти обвинения резко отверг.

ЮАР в высшей судебной инстанции ООН выдвинула Израилю обвинения в том, что он осуществляет геноцид палестинского народа в секторе Газа. Представитель Претории заявил, что действия ЦАХАЛ носят "геноцидный характер", поскольку их целью является этническое уничтожение палестинцев в этом районе. ЮАР в своей жалобе апеллирует к Конвенции ООН о геноциде, поскольку обе стороны - и она, и Израиль - являются подписантами этой конвенции.
У ЮАР хорошие отношения с Палестиной

Правительство в Претории давно и прочно поддерживает хорошие отношения с палестинскими территориями. Политические деятели из ЮАР неоднократно проводили сравнения действий Израиля с политикой апартеида - черной страницей собственной истории. Согласно уставу ООН, Международный Суд обязан разрешать конфликты между государствами как можно более мирными средствами. Решения суда, как правило, обязательны к исполнению. Судьи ООН, тем не менее, не имеют права принудить государство следовать их вердикту. Однако они могут призвать Совет Безопасности ООН предпринять необходимые шаги в связи с данной проблемой.

Израиль решительно опровергает обвинения
Израиль немедленно и решительно отверг обвинения ЮАР. "Жалоба ЮАР не имеет под собой ни фактических, ни юридических основ", - написал представитель Министерства иностранных дел Израиля в X. И далее: "ЮАР сотрудничает с террористической организацией (ХАМАС), которая призывает к уничтожению государства Израиль. ХАМАС несет полную и исключительную ответственность за страдания палестинцев в секторе Газа. В ходе военной операции против ХАМАС израильские силы делают все возможное, чтобы минимизировать ущерб, наносимый гражданскому населению.

30 дек. 23

Источник - ИноСМИ
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