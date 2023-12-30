Российская ракета сожгла во Львове музей главаря УПА Шухевича

13:14 01.01.2024

Во Львове уничтожили музей Шухевича

Мэр Львова сообщил об уничтожении музея главкома УПА Шухевича



Во Львове в результате удара был уничтожен музей главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА, признана экстремистской в России и запрещена) Романа Шухевича. Об этом сообщил мэр Андрей Садовой в своем телеграм-канале.



"В день рождения Степана Бандеры [...] полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще", - написал Садовой.



Кроме того, по словам мэра, после удара начался пожар в университете в Дублянах, где учился лидер Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеры.



Роман Шухевич - деятель украинского националистического движения. Он родился в 1907 году в королевстве Галиции и Лодомерии в Австро-Венгрии, по одним данным - в Краковце (теперь это поселок во Львовской области Украины), по другим - во Львове. В 1929 году вступил в Организацию украинских националистов.



В 1941 году в составе немецкого спецподразделения "Нахтигаль" в звании гауптмана участвовал во вторжении на территорию Украинской ССР. В 1944 году Шухевич возглавил Украинскую повстанческую армию, которая после ухода военных гитлеровской Германии боролась с советской властью. Был убит при спецоперации по его задержанию в марте 1950 года.



Шухевича и его подчиненных обвиняли в причастности к массовым убийствам поляков и евреев. В январе 2010-го президент Украины Виктор Ющенко присвоил Шухевичу звание Героя Украины посмертно, однако в апреле того же года суд в Донецке признал это решение незаконным, поскольку Шухевич не был гражданином Украины.



Минобороны России неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.