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|Новым хокимом Бекабадского района Ташкентской области стал Шухрат Дусбеков
14:46 01.01.2024
Экс-хоким района Шухрат Мирзаев, который проработал на этой должности чуть больше четырех месяцев, был ранее задержан по подозрению в хищении.
Новым хокимом Бекабадского района Ташкентской области назначен Шухрат Бегимкулович Дусбеков, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.
Шухрат Дусбеков родился в 1980 году в Пскентском районе Ташкентской области. В 2008 году окончил Ташкентский государственный аграрный университет.
Ранее был начальником управления сельского хозяйства Ташкентской области, заместителем хокима Бекабадского района по вопросам сельского и водного хозяйства.
До назначения работал председателем Ташкентского областного Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана.
19 декабря "Газета.uz" сообщала о задержании бывшего хокима Бекабадского района Шухрата Мирзаева, проработавшего на этой должности чуть больше четырех месяцев. Он подозревается в хищении.