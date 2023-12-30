Новым хокимом Бекабадского района Ташкентской области стал Шухрат Дусбеков

14:46 01.01.2024

Экс-хоким района Шухрат Мирзаев, который проработал на этой должности чуть больше четырех месяцев, был ранее задержан по подозрению в хищении.



Новым хокимом Бекабадского района Ташкентской области назначен Шухрат Бегимкулович Дусбеков, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.



