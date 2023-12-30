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|Караван мигрантов идет из Мексики в США. Видео
14:56 01.01.2024
Появились кадры с караваном идущих из Мексики в США мигрантов
Тысячи мигрантов продолжают идти из Мексики в США.
Они вышли из мексиканского города Тапачула на юге Мексики, у границы с Гватемалой, еще осенью 2023 года и продолжают приближаться к границе с США.
Им предстоит в общей сложности пройти 1,6 тыс. км.
На фоне их шествия госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Мексику на переговоры. Американская сторона требовала остановить мигрантов на территории Мексики.
С января по ноябрь 2023 года пограничники США зафиксировали свыше 2,2 млн попыток нелегального пересечения границы с Мексикой.